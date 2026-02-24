Anthropic accuse DeepSeek Moonshot et MiniMax d’avoir copié son IA Claude

Qu'en penser ?



Ni DeepSeek, ni MiniMax, ni Moonshot AI n’ont pour l’instant répondu publiquement aux accusations. Mais cette nouvelle salve confirme une tendance de fond : la compétition autour de l’IA générative n’est plus seulement technologique ou économique. Elle devient juridique, stratégique et géopolitique, sur fond de rivalité sino-américaine et de course au contrôle des modèles les plus avancés.