OpenAI met 300 millions pour une technologie photo créée par des anciens d'Apple : pour quoi faire ?

300 MILLIONS DE DOLLARS POUR GLASS IMAGING

DEUX ANCIENS INGÉNIEURS D'APPLE DERRIÈRE LA TECHNOLOGIE

POUR LE FUTUR APPAREIL DE JONY IVE ?

QU'EN PENSER ?



L'opération confirme également une tendance assez amusante. Entre Jony Ive et les deux fondateurs de Glass Imaging, OpenAI accumule désormais les anciens talents d'Apple pour construire sa future gamme de produits. La photographie computationnelle constitue justement l'un des domaines dans lesquels Apple a énormément investi depuis plus d'une décennie. Le fait qu'OpenAI récupère désormais une partie de cette expertise n'est donc probablement pas anodin.



Pour le moment, rien ne permet d'affirmer que la technologie de Glass Imaging équipera directement le mystérieux appareil développé par OpenAI et Jony Ive. Mais dépenser plus de 300 millions de dollars pour un spécialiste des caméras de smartphones donne forcément quelques indices sur les technologies auxquelles OpenAI s'intéresse.



Après le design avec Jony Ive, l'entreprise ajoute ainsi une solide expertise en photographie computationnelle et en vision par IA. Et si le futur de ChatGPT passe effectivement par un appareil capable d'observer et de comprendre en permanence son environnement, Glass Imaging pourrait rapidement devenir une pièce importante du puzzle.

Selon le, une société californienne fondée en 2019 et basée à Los Altos. L'entreprise avait auparavant levé environ 30 millions de dollars auprès de différents investisseurs.Glass Imaging cherche à résoudre l'un des principaux problèmes rencontrés par les smartphones : la taille réduite de leurs capteurs et de leurs objectifs. Mais son approche diffère des nombreux outils d'IA générative capables de modifier une photographie après sa capture.La technologie de Glass utilise desafin d'exploiter au mieux les informations fournies par le capteur dès la prise de vue. L'objectif est notamment d'améliorer le niveau de détails, la plage dynamique ou encore de réduire le bruit malgré les contraintes physiques imposées par un appareil compact.Le rapprochement devient encore plus intéressant lorsque l'on regarde le parcours des fondateurs de Glass Imaging., où ils ont notamment travaillé sur les technologies photographiques de l'iPhone. Leur équipe avait participé au développement du fameux mode Portrait., tout en compensant par le logiciel et l'intelligence artificielle les limites d'un système photographique beaucoup plus compact. Une expertise qui pourrait intéresser OpenAI bien au-delà de la simple photographie.OpenAI n'a pas encore détaillé ses intentions et n'avait pas commenté l'opération au moment de sa révélation. Difficile cependant de ne pas rapprocher cette acquisition des ambitions matérielles de Sam Altman.. Depuis, plusieurs projets ont été évoqués, allant d'écouteurs intelligents à un appareil compagnon sans écran, en passant par différentes réflexions autour d'un smartphone profondément repensé pour l'IA.Une caméra capable de comprendre précisément son environnement serait particulièrement intéressante pour ce type de produit. Les futurs appareils d'OpenAI pourraient en effet avoir besoin de voirafin de fournir du contexte à leurs modèles et à leurs agents.Glass Imaging n'apporte donc pas seulement une technologie permettant de prendre de jolies photos : son expertise pourrait devenir une véritable brique de perception pour les futurs appareils conçus autour de ChatGPT.