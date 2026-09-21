Comme aux États-Unis, les data centers IA font face à une opposition croissante en France

UN PROJET À 1,5 MILLIARD D’EUROS SUSPENDU DANS LA DRÔME

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GOOGLE FAIT FACE À LA FRONDE DANS L’INDRE

Etrechet, une commune de moins de 1000 habitants

Ozans dire non

LE REVERS DU BOOM DE L’IA

QU’EN PENSER ?



La France possède plusieurs atouts pour attirer les data centers, notamment une électricité largement décarbonée. Mais l'exemple américain montre que les annonces d'investissements ne suffisent plus : consommation électrique, eau, artificialisation des sols et retombées économiques locales deviennent des sujets de débat. Les dossiers de la Drôme et de l'Indre montrent que cette contestation est désormais bien présente en France. Et avec l'explosion des besoins de calcul liés à l'IA, elle pourrait rapidement dépasser le cadre de quelques projets locaux.

, à une dizaine de kilomètres de Valence, la société françaisesouhaite y installer un immense centre de calcul destiné à l'IA sur le parc d'activités de Rovaltain. À terme, l'infrastructure nécessiterait plus deMais le projet a rencontré un sérieux obstacle cet été.. Le juge estime notamment qu'un projet de cette ampleur aurait dû être précédé d'une étude d'impact environnemental. Il relève également unde certaines installations avec les règles locales d'urbanisme.Cette décision intervient dans un, alors que des collectifs locaux et associations environnementales se mobilisent contre le projet, notamment sur les questions d'alimentation électrique et d'impact environnemental.De plus, à, près de Châteauroux, c'est un projet d'une tout autre dimension qui cristallise désormais les tensions. Google, via sa filiale française Tricolore Computing, envisage d'installer son premier data center détenu en propre en France sur près de 195 hectares.L'alimentation du site nécessiterait des infrastructures électriques considérables. Selon, sa puissance pourrait atteindre 880 MW à 1,1 GW, soit un ordre de grandeur comparable à la puissance d'un réacteur nucléaire.Face au projet, la contestation s'organise. Le collectifa lancé une pétition ayant recueilli près de 16 000 signatures. Les opposants pointent notamment l'artificialisation de terres agricoles, la consommation d'électricité et d'eau ou encore les nuisances visuelles et celles liées aux travaux.. À l'inverse, le président de Châteauroux Métropole, Gil Avérous, défend un projet susceptible, selon lui, de créer à terme 1 200 emplois directs permanents.Ces deux dossiers illustrent un problème appelé à devenir de plus en plus visible. OpenAI, Google, Microsoft, Meta ou encore Amazon multiplient les investissements dans des infrastructures capables d'alimenter leurs modèles d'IA. Mais derrière les milliards investis se pose désormais une question très concrète :. Le 18 juillet, 142 manifestations ont été organisées simultanément dans 42 États pour protester contre la multiplication des data centers liés à l'IA. De la Virginie au Texas en passant par la Géorgie et la Californie,. Un projet californien contesté dans l'Imperial County pourrait par exemple consommer près de 984 millions de litres d'eau par an, dans une région déjà soumise à de fortes contraintes hydriques.La contestation commence surtout à produire des conséquences très concrètes.. Hillsboro, dans l'Oregon, a suspendu pendant plusieurs mois les nouvelles implantations et extensions de data centers, tandis que Nashville a adopté en juillet un moratoire sur les nouveaux permis. Montgomery County, dans le Maryland, a fait de même en août. Plusieurs États examinent par ailleurs des mesures similaires ou de nouvelles règles imposant davantage de contraintes aux opérateurs.Selon un sondageréalisé en juin, seuls 14 % des Américains interrogés se disaient favorables à l'installation dans leur propre communauté d'un data center destiné à l'IA.