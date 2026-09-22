L’IA va-t-elle trop vite ? Ces pays réclament des garde-fous internationaux

QU’EN PENSER ?



La difficulté est assez évidente : les modèles progressent beaucoup plus rapidement que les règles destinées à les encadrer. Or, contrairement aux précédentes générations de logiciels, certains agents peuvent désormais agir, utiliser des outils, écrire du code ou interagir avec des systèmes externes.



L'idée d'imposer des tests et des évaluations indépendantes avant le déploiement des modèles les plus puissants paraît donc appelée à prendre une place croissante dans les discussions internationales. Mais pour qu'un véritable cadre mondial voit le jour, il faudra surtout parvenir à y associer les États-Unis et la Chine, qui concentrent aujourd'hui une grande partie du développement des modèles les plus avancés. Pour l'instant, ce consensus est encore loin d'être acquis.