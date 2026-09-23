OpenAI et Anthropic lancent leurs nouveaux modèles en même temps : peut-on encore ralentir l'IA ?

CLAUDE OPUS 5.5 : ANTHROPIC RIPOSTE SUR LE PRIX

GPT-6 SOL : OPENAI REND GPT-6 PLUS ACCESSIBLE

L’IA ACCÉLÈRE-T-ELLE MALGRÉ LES APPELS À RALENTIR ?

QU’EN PENSER ?



La journée du 22 septembre illustre finalement toute l'ambiguïté du discours actuel sur l'IA. OpenAI et Anthropic peuvent renforcer les évaluations de sécurité tout en continuant à accélérer commercialement : les deux démarches ne sont pas incompatibles.



Mais ralentir réellement la course aux capacités paraît autrement plus compliqué. Tant que chaque laboratoire sait que ses concurrents continuent d'avancer, lever seul le pied revient potentiellement à leur abandonner utilisateurs, revenus et avance technologique.



Le paradoxe est là : ceux qui connaissent probablement le mieux les risques de cette accélération sont aussi ceux qui ont le plus à perdre en étant les premiers à freiner.

Hier soir,. Selon la firme, il atteint sur la plupart des tâches le niveau de Claude Fable 5.1, son modèle supérieur, tout en nécessitantEn outre,, avec des tarifs de 4 dollars par million de tokens en entrée et 20 dollars en sortie. Anthropic met notamment en avant ses progrès dans le développement logiciel, les tâches professionnelles et l'utilisation d'outils., autre nerf de la guerre. Opus 5.5 aurait subi ses évaluations d'alignement les plus poussées à ce jour, avec l'intervention d'organismes externes, et récupère certaines protections jusqu'ici réservées à Fable 5.1.Quelques minutes après l'annonce de Claude Opus 5.5,. Ces deux modèles reprennent une partie des avancées de GPT-6 Astra, lancé début septembre, mais avec un objectif différent : rendre cette générationSol vise notamment le développement, les tâches complexes et les workflows agentiques. OpenAI affirme qu'il commet environque GPT-5.6 Sol, tout en améliorant le code et l'utilisation autonome d'un ordinateur. Sa fenêtre de contexte atteint 1,05 million de tokens.: 2 dollars par million de tokens en entrée et 10 dollars en sortie, soit moitié moins que les tarifs promotionnels de GPT-5.6 Sol. OpenAI attribue cette baisse à des progrès sur l'inférence et la mise en cache.Le calendrier interpelle forcément. Le 12 septembre, Dario Amodei estimait queafin de laisser davantage de temps à la sécurité. Sam Altman avait publiquementcette idée et annoncé qu'OpenAI adopterait également le principe d'évaluateurs indépendants disposant d'un accès approfondi aux modèles.Dix jours plus tard, les deux concurrents lancent de nouveaux modèles à environ une heure d'intervalle. La contradiction doit toutefois être nuancée : GPT-6 Sol et Opus 5.5 ne constituent pas de nouveaux modèles de frontière surpassant respectivement GPT-6 Astra et Claude Fable 5.1. Ils cherchent surtout àMais c'est aussi une forme d'accélération. Des modèles presque aussi performants, moins chers et accessibles à davantage d'entreprises signifient davantage d'utilisateurs, d'agents et d'automatisation.: OpenAI et Anthropic se surveillent mutuellement, tout en faisant face à Google, xAI, Meta et à une concurrence chinoise de plus en plus agressive. D'ailleurs, les appels américains au ralentissement sont même contestés par certains acteurs européens, qui craignent qu'ils nele rapport de force actuel.