Rafale : deux IA françaises ont déjà pris les airs

On en dit quoi ?



Voir des industriels français faire voler leurs propres logiciels est clairement encourageant, et l'assistance au pilote paraît être un usage bien plus sérieux que beaucoup de fonctions auxquelles on colle une étiquette IA. On préfère quand même juger ces systèmes sur le travail qu'ils enlèveront réellement aux équipages, car une aide qui demande de vérifier chaque proposition peut vite devenir encombrante. Le passage aux essais en vol est une bonne étape pour s'en assurer.