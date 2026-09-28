Un milliard de morts : Bill Gates veut que les États surveillent l'intelligence artificielle

On en dit quoi ?



Un pionnier de l'informatique qui réclame lui-même la surveillance de l'État, ça ne court pas les rues, et ça mérite qu'on l'écoute. La position est confortable bien sûr : une réglementation musclée gênera toujours plus les petits nouveaux que les géants installés. Mais sur le fond, il a raison, tout simplement. Des arnaques vocales automatisées aux modèles capables d'aider à dessiner une arme biologique, il y a trop de choses en jeu pour laisser les entreprises seules juges de leurs garde-fous. Les réseaux sociaux se sont autorégulés pendant quinze ans. On a vu le résultat.