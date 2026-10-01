5 000 salariés remplacés par l’IA ? Apple y a sérieusement pensé !

5 000 POSTES POTENTIELLEMENT CONCERNÉS

L’IA RÉPOND DÉJÀ AUX CLIENTS APPLECARE

QU’EN PENSER ?



Le plus intéressant n'est pas tant la suspension du projet, mais plutôt le fait qu’Apple l’ait sérieusement envisagé. En effet, avec quelque 5 000 postes potentiellement concernés, il ne s’agissait plus simplement d’utiliser l’IA pour assister les conseillers, mais bien d’étudier son utilisation pour remplacer une partie des effectifs. Cette évolution montre à quel point l’IA générative commence à peser concrètement sur l’organisation des entreprises et de leurs équipes.Le projet n'est peut-être pas suspendu, mais modifié. Apple pourrait tout simplement avoir renoncé à tout ou partie des licenciements, mais pas à déployer ces assistants auprès de ses clients.

Apple s’est visiblement posé la question. Selon Mark Gurman, la firme aurait récemment étudié. Elle estimait que des agents IA (par téléphone ou sur le web) pouvaient reprendre une partie des tâches jusqu’ici réalisées par des salariés.Ce projet d’une ampleur importante aurait toutefois été mis en pause pour une durée indéterminée, et, en l'état, Cupertino n’envisagerait donc plus actuellement de procéder à ces suppressions de postes., ou qu'il n'a pas pris une autre forme.Car Apple a déjà commencé à expérimenter très concrètement cette nouvelle organisation.. Les systèmes téléphoniques d’Apple disposaient évidemment déjà de menus et d’opérateurs automatisés, mais ce nouvel outil va beaucoup plus loin.. Il peut par exempleun utilisateur dans une procédure de dépannage plutôt que de simplement l’orienter vers le bon service. L’humain n’a toutefois pas totalement disparu. Si l’IA ne parvient pas à répondre à une demande particulière,Le client peut également demander directement à parler à une vraie personne.