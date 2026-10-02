Sur les conseils d'Arnold Schwarzenegger, Figure envoie ses robots sauter dans de l'acier en fusion
Par Laurence - Publié le
Pour mettre ses anciens robots humanoïdes F.02 à la retraite, Figure aurait pu se contenter de les démonter et de recycler leurs composants. Mais c’était sans compter sur Arnold Schwarzenegger. Sur les conseils de l’interprète du Terminator, l’entreprise américaine a préféré les envoyer dans un gigantesque four rempli d’acier en fusion !
Avec l’arrivée du F.03, Figure commence à faire ses adieux à son précédent robot humanoïde. Le F.02 aura pourtant joué un rôle important dans le développement de l’entreprise : il a notamment été le premier modèle déployé chez BMW, mais aussi celui utilisé pour les premiers travaux autour de Helix, les tâches domestiques et la logistique.
Conserver parallèlement les deux générations n’avait toutefois plus beaucoup de sens. Mais que faire de tous ces F.02 devenus inutiles ? D'autant que les robots renferment des actionneurs conçus sur mesure et différentes technologies propriétaires que Figure ne souhaite évidemment pas voir tomber entre de mauvaises mains.
Un démontage traditionnel était possible, mais aurait demandé beaucoup trop de temps (et d'argent) aux ingénieurs. Selon l’entreprise, démonter individuellement toute la flotte aurait également mobilisé ses équipes au point de retarder le développement du futur F.04.
Brett Adcock, le patron de Figure, a donc demandé aux internautes ce qu’il devait faire de ses vieux robots. Et une réponse a particulièrement retenu son attention : celle d’Arnold Schwarzenegger.
Pour mettre le plan à exécution, il fallait encore trouver quelqu’un suffisamment motivé pour accueillir des robots humanoïdes dotés de batteries lithium-ion dans un four industriel. Figure explique avoir contacté plusieurs fonderies aux États-Unis et au Mexique, sans succès. L’entreprise a même fait appel à d’anciens membres de l’équipe de MythBusters pour l’aider dans ses recherches.
La solution a finalement été trouvée à Imatra, en Finlande. Sur place se trouve un immense four électrique à arc de 75 tonnes utilisant trois électrodes en graphite pour faire fondre l’acier. L’équipe ne disposait que de 24 heures et de six cycles de fusion pour réaliser son projet. À chaque fois, elle bénéficiait d’une fenêtre d’environ 20 minutes avant que l’acier ne refroidisse suffisamment pour former une croûte solide à sa surface.
Mais Figure ne voulait visiblement pas se contenter de déposer ses robots dans l’acier en fusion. Tant qu’à organiser leur destruction façon Terminator, autant aller jusqu’au bout. Avant de partir pour la Finlande, les ingénieurs ont donc appris aux F.02 à sauter.
De grands airbags ont été installés au siège de Figure à San Jose afin que les humanoïdes puissent s’entraîner à sauter depuis le deuxième étage du bâtiment sans finir en pièces détachées avant l’heure. Des cascadeurs ont servi de référence pour les mouvements et un nouveau modèle d’IA a été entraîné en simulation afin que les robots puissent atteindre précisément leur cible.
Une fois arrivés en Finlande, les F.02 ont ensuite exécuté ces mouvements pour se jeter eux-mêmes dans le métal en fusion : c'est un peu fou quand on y pense. Certaines séquences les montrent même réaliser des figures avant leur grand plongeon. Figure insiste d’ailleurs sur un point assez amusant à l’heure des vidéos générées par IA : les images sont bien réelles. Les robots ont effectivement été entraînés à sauter de manière autonome avant d’être expédiés en Finlande et envoyés dans le four.
Les conditions autour du four étaient suffisamment extrêmes pour compliquer sérieusement le tournage. La chaleur et les importants champs électromagnétiques ont provoqué la panne de plusieurs caméras et équipements électroniques. Les robots, eux, ont continué à exécuter leurs mouvements programmés jusqu’à leur disparition dans l’acier liquide.
Et évidemment, difficile d’organiser une telle opération sans pousser la référence à Terminator 2 : Le Jugement dernier jusqu’au bout. D'ailleurs, Arnold Schwarzenegger a participé au film réalisé pour l’occasion. Une séquence reproduit notamment le célèbre final du long-métrage, avec un F.02 descendant vers le métal en fusion et adressant un dernier pouce levé avant de disparaître.
Figure a ainsi détruit la majeure partie de sa flotte de F.02, sans préciser exactement combien de robots ont terminé dans le four. Quelques exemplaires ont néanmoins été épargnés et restent stockés au siège de l’entreprise. Et même les robots fondus vont finalement avoir droit à une seconde vie. Les lingots issus de l’opération ont été renvoyés aux États-Unis, où leur métal doit être usiné afin de fabriquer une série limitée d’objets commémoratifs autour du F.02.
Il existait certainement des moyens plus simples de recycler quelques robots, mais probablement aucun n’aurait autant fait parler de Figure. Derrière le joli coup de communication et la référence particulièrement appuyée à Terminator 2, l’opération répond néanmoins à un véritable problème : détruire du matériel propriétaire sans monopoliser les ingénieurs chargés de développer la génération suivante. Quant au choix d’apprendre à des robots à sauter eux-mêmes dans un bain d’acier en fusion… il fallait sans doute Arnold Schwarzenegger pour avoir l’idée.
Hasta la vista... F.02
Avec l’arrivée du F.03, Figure commence à faire ses adieux à son précédent robot humanoïde. Le F.02 aura pourtant joué un rôle important dans le développement de l’entreprise : il a notamment été le premier modèle déployé chez BMW, mais aussi celui utilisé pour les premiers travaux autour de Helix, les tâches domestiques et la logistique.
Conserver parallèlement les deux générations n’avait toutefois plus beaucoup de sens. Mais que faire de tous ces F.02 devenus inutiles ? D'autant que les robots renferment des actionneurs conçus sur mesure et différentes technologies propriétaires que Figure ne souhaite évidemment pas voir tomber entre de mauvaises mains.
Un démontage traditionnel était possible, mais aurait demandé beaucoup trop de temps (et d'argent) aux ingénieurs. Selon l’entreprise, démonter individuellement toute la flotte aurait également mobilisé ses équipes au point de retarder le développement du futur F.04.
Brett Adcock, le patron de Figure, a donc demandé aux internautes ce qu’il devait faire de ses vieux robots. Et une réponse a particulièrement retenu son attention : celle d’Arnold Schwarzenegger.
You should melt them!
Destination finale : la Finlande
Pour mettre le plan à exécution, il fallait encore trouver quelqu’un suffisamment motivé pour accueillir des robots humanoïdes dotés de batteries lithium-ion dans un four industriel. Figure explique avoir contacté plusieurs fonderies aux États-Unis et au Mexique, sans succès. L’entreprise a même fait appel à d’anciens membres de l’équipe de MythBusters pour l’aider dans ses recherches.
La solution a finalement été trouvée à Imatra, en Finlande. Sur place se trouve un immense four électrique à arc de 75 tonnes utilisant trois électrodes en graphite pour faire fondre l’acier. L’équipe ne disposait que de 24 heures et de six cycles de fusion pour réaliser son projet. À chaque fois, elle bénéficiait d’une fenêtre d’environ 20 minutes avant que l’acier ne refroidisse suffisamment pour former une croûte solide à sa surface.
Une dernière action avant de partir
Mais Figure ne voulait visiblement pas se contenter de déposer ses robots dans l’acier en fusion. Tant qu’à organiser leur destruction façon Terminator, autant aller jusqu’au bout. Avant de partir pour la Finlande, les ingénieurs ont donc appris aux F.02 à sauter.
De grands airbags ont été installés au siège de Figure à San Jose afin que les humanoïdes puissent s’entraîner à sauter depuis le deuxième étage du bâtiment sans finir en pièces détachées avant l’heure. Des cascadeurs ont servi de référence pour les mouvements et un nouveau modèle d’IA a été entraîné en simulation afin que les robots puissent atteindre précisément leur cible.
Une fois arrivés en Finlande, les F.02 ont ensuite exécuté ces mouvements pour se jeter eux-mêmes dans le métal en fusion : c'est un peu fou quand on y pense. Certaines séquences les montrent même réaliser des figures avant leur grand plongeon. Figure insiste d’ailleurs sur un point assez amusant à l’heure des vidéos générées par IA : les images sont bien réelles. Les robots ont effectivement été entraînés à sauter de manière autonome avant d’être expédiés en Finlande et envoyés dans le four.
Le grand saut, mais non sans peine
Les conditions autour du four étaient suffisamment extrêmes pour compliquer sérieusement le tournage. La chaleur et les importants champs électromagnétiques ont provoqué la panne de plusieurs caméras et équipements électroniques. Les robots, eux, ont continué à exécuter leurs mouvements programmés jusqu’à leur disparition dans l’acier liquide.
Et évidemment, difficile d’organiser une telle opération sans pousser la référence à Terminator 2 : Le Jugement dernier jusqu’au bout. D'ailleurs, Arnold Schwarzenegger a participé au film réalisé pour l’occasion. Une séquence reproduit notamment le célèbre final du long-métrage, avec un F.02 descendant vers le métal en fusion et adressant un dernier pouce levé avant de disparaître.
Figure a ainsi détruit la majeure partie de sa flotte de F.02, sans préciser exactement combien de robots ont terminé dans le four. Quelques exemplaires ont néanmoins été épargnés et restent stockés au siège de l’entreprise. Et même les robots fondus vont finalement avoir droit à une seconde vie. Les lingots issus de l’opération ont été renvoyés aux États-Unis, où leur métal doit être usiné afin de fabriquer une série limitée d’objets commémoratifs autour du F.02.
QU’EN PENSER ?
Il existait certainement des moyens plus simples de recycler quelques robots, mais probablement aucun n’aurait autant fait parler de Figure. Derrière le joli coup de communication et la référence particulièrement appuyée à Terminator 2, l’opération répond néanmoins à un véritable problème : détruire du matériel propriétaire sans monopoliser les ingénieurs chargés de développer la génération suivante. Quant au choix d’apprendre à des robots à sauter eux-mêmes dans un bain d’acier en fusion… il fallait sans doute Arnold Schwarzenegger pour avoir l’idée.