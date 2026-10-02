OpenAI et fuite de données : pourquoi ces trois chercheurs en sécurité ont été licenciés ?

QU’EN PENSER ?



Le timing de ces licenciements est forcément délicat pour OpenAI. L’entreprise promet davantage de transparence sur les incidents impliquant ses modèles tout en sanctionnant trois chercheurs en sécurité pour avoir fait circuler des informations en dehors des procédures prévues. Pour autant, rien ne permet aujourd’hui de relier leurs licenciements à leurs critiques publiques sur les risques de l’IA. Toute la question sera donc de savoir précisément quelles informations ont été partagées, avec qui, et surtout dans quelles circonstances.