L’IA d’OpenAI est-elle en train de mettre tous les mathématiciens au chômage ?

Plus de 370 résultats mathématiques publiés par OpenAI

Des résultats que les mathématiciens ne peuvent pas toujours vérifier

OpenAI accusée d’aller trop vite ?

Le risque d’une recherche mathématique à deux vitesses

Qu’en penser ?



Les progrès de l’intelligence artificielle en mathématiques sont impressionnants, mais ils posent une question fondamentale : une découverte peut-elle être pleinement reconnue si personne n’est capable d’en vérifier la démonstration ?

Après avoir démontré les capacités de ses modèles en programmation, en sciences et en raisonnement,Mardi, l’entreprise a dévoilé plus de, couvrant des domaines aussi variés que l’algèbre, l’informatique théorique ou encore la logique mathématique., désormais capables de produire des raisonnements mathématiques particulièrement sophistiqués.Le mois dernier,Cette énigme mathématique, qui concerne notamment le comportement des fluides, est assortie d’une récompense d’un million de dollars pour une démonstration reconnue comme valide. Mais ces annonces, aussi spectaculaires soient-elles, ne sont pas sans poser problème :L’, prestigieux institut de recherche installé à Princeton, dans le New Jersey, vient d’exprimer ses. Selon ses responsables, les modèles d’IA sont désormais capables de produire des démonstrations mathématiques que les personnes qui les interrogent ne sont pas nécessairement en mesure de comprendre, de vérifier ou même d’assumer scientifiquement.Traditionnellement, une découverte mathématique repose sur une démonstration qui doit pouvoir être examinée, comprise et validée par d’autres spécialistes. Avec l’intelligence artificielle, ce principe devient pluslorsque les raisonnements sont extrêmement complexes ou produits par des modèles propriétaires.. Il ne s’agit pas nécessairement de remettre en cause les capacités des modèles, mais plutôt de s’interroger sur les conditions dans lesquelles leurs découvertes peuvent être considérées comme scientifiquement établies.Interrogé sur les récentes découvertes mathématiques revendiquées par OpenAI,. Selon lui, les modèles les plus avancés produisent désormais des résultats à un rythme qu’aucune université ne peut égaler. Mais le mathématicien rappelle qu’une découverte ne devient un résultat scientifique établi qu’après vérification indépendante de sa démonstration. L’IA pourrait donc accélérer considérablement la recherche, à condition deAutre point de friction :Interrogé par le, Tristan Buckmaster, mathématicien à l’université de New York et spécialiste du problème de Navier-Stokes, souligne que les chercheurs qui soumettent des problèmes aux modèles peuvent également leur fournir des informations essentielles à leur résolution.Selon lui, certains résultats pourraient ainsi correspondre à des travaux humains déjà très avancés, que l’intelligence artificielle serait simplement parvenue à finaliser.Les spécialistes s’inquiètent également du manque de vérification préalable de certains résultats annoncés par OpenAI. Produire une démonstration ne suffit pas : encore faut-il établir sa validité et déterminer ce qu’elle apporte réellement aux connaissances existantes.. Les systèmes les plus puissants d’OpenAI ne sont pas nécessairement accessibles à l’ensemble de la communauté scientifique. Les laboratoires privés disposent donc d’outils que de nombreux chercheurs universitaires ne peuvent pas utiliser.On peut ainsi, dans laquelle quelques entreprises technologiques pourraient multiplier les découvertes tandis que le reste de la communauté scientifique resterait à l’écart. L’institut réclame notamment un accès plus équitable aux modèles d’intelligence artificielle pour les mathématiciens du monde entier.Face à ces critiques,. L’entreprise n’a toutefois pas indiqué qu’elle comptait suspendre ses expérimentations sur les problèmes mathématiques les plus avancés.