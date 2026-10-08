Claude Code vide le disque C d'un utilisateur, son NAS le sauve
Par Vincent Lautier - Publié le
Un Américain qui laisse Claude Code travailler la nuit sur sa machine a retrouvé son disque C entièrement vidé par l'agent d'Anthropic, la faute à une commande PowerShell mal générée. Il a tout récupéré, ou presque, parce que son NAS Synology faisait une sauvegarde chaque soir. Tout le monde n'aurait pas eu cette chance.
Zac vend des crédits immobiliers aux États-Unis, et il automatise à peu près tout son travail avec Claude Code. Il ne fait pas semblant, ses sessions durent plusieurs heures, sans personne devant l'écran, avec l'option --dangerously-skip-permissions qui autorise l'agent à lancer n'importe quelle commande sans rien demander. Ça tournait très bien comme ça depuis Opus 4.6. Et puis dans la nuit du 6 octobre, Opus 5.5 a mal assemblé une commande PowerShell, la suppression est partie sur tout le disque C, et le message furieux publié dans la foulée frôle maintenant le million de vues.
Le bonhomme avait un filet, heureusement. Son NAS Synology récupère une copie complète de la machine tous les soirs, et 98 % des fichiers ont été retrouvés comme ça. Depuis, il a écrit ses propres garde-fous, des règles qui interdisent les commandes de suppression sur les dossiers importants. Il le dit lui-même, ce genre de verrou devrait exister dans l'outil dès l'installation, parce que tous ceux qui laissent une IA bosser la nuit n'ont pas forcément une sauvegarde qui tourne derrière.
Boris Cherny, le patron de Claude Code chez Anthropic, est venu répondre sous le message. L'auto mode sorti en mars dernier aurait selon lui presque certainement bloqué la commande. Dans ce mode, un classifieur examine chaque action, refuse ce qui est destructeur ou irréversible et laisse passer le reste sans vous déranger. Le risque ne tombe pas à zéro, Anthropic le reconnaît. Les précédents existent d'ailleurs, un ticket sur le GitHub de Claude Code raconte 600 Go envolés après un rm -rf lancé tout seul sur la racine d'un disque.
L'option s'appelle quand même dangerously-skip-permissions, ignorer dangereusement les permissions donc. Personne n'a trompé personne sur ce coup-là. Mais Zac pointe un vrai problème, parce qu'un agent capable de vider un disque système devrait en être incapable dès le départ, pas après un bricolage maison de l'utilisateur. Et en attendant que tout le monde active l'auto mode, une sauvegarde automatique vers un NAS a sauvé la mise mieux que tous les discours. Et voilà pourquoi vous devez avoir un NAS (perso j'en ai même deux qui tournent 24/24).
C'est PowerShell qui a tout cassé
Zac vend des crédits immobiliers aux États-Unis, et il automatise à peu près tout son travail avec Claude Code. Il ne fait pas semblant, ses sessions durent plusieurs heures, sans personne devant l'écran, avec l'option --dangerously-skip-permissions qui autorise l'agent à lancer n'importe quelle commande sans rien demander. Ça tournait très bien comme ça depuis Opus 4.6. Et puis dans la nuit du 6 octobre, Opus 5.5 a mal assemblé une commande PowerShell, la suppression est partie sur tout le disque C, et le message furieux publié dans la foulée frôle maintenant le million de vues.
Sauvé par son NAS
Le bonhomme avait un filet, heureusement. Son NAS Synology récupère une copie complète de la machine tous les soirs, et 98 % des fichiers ont été retrouvés comme ça. Depuis, il a écrit ses propres garde-fous, des règles qui interdisent les commandes de suppression sur les dossiers importants. Il le dit lui-même, ce genre de verrou devrait exister dans l'outil dès l'installation, parce que tous ceux qui laissent une IA bosser la nuit n'ont pas forcément une sauvegarde qui tourne derrière.
Anthropic avait prévu le coup
Boris Cherny, le patron de Claude Code chez Anthropic, est venu répondre sous le message. L'auto mode sorti en mars dernier aurait selon lui presque certainement bloqué la commande. Dans ce mode, un classifieur examine chaque action, refuse ce qui est destructeur ou irréversible et laisse passer le reste sans vous déranger. Le risque ne tombe pas à zéro, Anthropic le reconnaît. Les précédents existent d'ailleurs, un ticket sur le GitHub de Claude Code raconte 600 Go envolés après un rm -rf lancé tout seul sur la racine d'un disque.
On en dit quoi ?
L'option s'appelle quand même dangerously-skip-permissions, ignorer dangereusement les permissions donc. Personne n'a trompé personne sur ce coup-là. Mais Zac pointe un vrai problème, parce qu'un agent capable de vider un disque système devrait en être incapable dès le départ, pas après un bricolage maison de l'utilisateur. Et en attendant que tout le monde active l'auto mode, une sauvegarde automatique vers un NAS a sauvé la mise mieux que tous les discours. Et voilà pourquoi vous devez avoir un NAS (perso j'en ai même deux qui tournent 24/24).