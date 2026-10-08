Claude Code vide le disque C d'un utilisateur, son NAS le sauve

On en dit quoi ?



L'option s'appelle quand même dangerously-skip-permissions, ignorer dangereusement les permissions donc. Personne n'a trompé personne sur ce coup-là. Mais Zac pointe un vrai problème, parce qu'un agent capable de vider un disque système devrait en être incapable dès le départ, pas après un bricolage maison de l'utilisateur. Et en attendant que tout le monde active l'auto mode, une sauvegarde automatique vers un NAS a sauvé la mise mieux que tous les discours. Et voilà pourquoi vous devez avoir un NAS (perso j'en ai même deux qui tournent 24/24).