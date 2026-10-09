Samsung explose tout grâce à l’IA : 127% d'augmentation de chiffre d'affaires en un an

Un bénéfice multiplié par neuf en un an !

L’intelligence artificielle fait flamber les prix des puces

Les smartphones Galaxy ne profitent pas de cette embellie

Jusqu’à quand cette croissance peut-elle durer ?

Qu’en penser ?



Ces chiffres illustrent à quel point l’intelligence artificielle bouleverse l’industrie technologique. Samsung profite pleinement de la pénurie de mémoire, au point d’afficher des bénéfices historiques. Mais le contraste avec les pertes de sa division mobile est saisissant : les composants qui enrichissent Samsung rendent aussi ses propres smartphones plus coûteux à produire. Reste à savoir combien de temps cette situation pourra durer, notamment si les investissements dans l’IA commencent à ralentir.

Samsung Electronics vient de publier ses premières estimations financières pour le troisième trimestre 2026, et les chiffres donnent le vertige. Il anticipe en effet, pour la période allant de juillet à septembre.Il s’agirait du bénéfice opérationnel trimestriel le plus élevé jamais annoncé par une entreprise technologique.. Plus impressionnant encore, ce résultat serait près deà celui enregistré un an auparavant.à 195 000 milliards de wons. Samsung enchaînerait ainsi un quatrième trimestre consécutif de bénéfices opérationnels records. Une performance qui dépasse légèrement les attentes des analystes, lesquels tablaient sur 106 100 milliards de wons.Sans surprise,. Car Samsung est le premier fabricant mondial de puces mémoire, et la multiplication des investissements dans les infrastructures d’intelligence artificielle provoque une véritable pénurie., notamment des puces HBM (High Bandwidth Memory), indispensables aux accélérateurs utilisés pour entraîner et faire fonctionner les modèles d’IA.. Selon Douglas Research Advisory, les volumes de mémoire HBM expédiés par Samsung auraient progressé de près de 50 % entre le deuxième et le troisième trimestre. Cette situation profite également à SK Hynix et Micron, les deux autres grands acteurs du secteur. Et la pénurie pourrait durer : Samsung et Micron anticipent un déséquilibre entre l’offre et la demande jusqu’en 2028.La hausse du prix des composants pèse notamment sur les coûts de fabrication des smartphones, des téléviseurs et des appareils électroniques. Selon les analystes,. Samsung cherche pourtant à réduire son retard sur TSMC dans la fabrication des semi-conducteurs les plus avancés. Une amélioration du taux d’utilisation de ses usines pourrait toutefois contribuer à réduire ces pertes dans les prochains trimestres.Malgré ces résultats exceptionnels, les investisseurs restent prudents., sur fond d’interrogations concernant la pérennité des investissements massifs dans l’IA.prévoit une augmentation de 10 à 15 % des prix contractuels de la DRAM au quatrième trimestre, contre environ 60 % au deuxième trimestre.. Samsung publiera ses résultats financiers détaillés le 29 octobre, avec notamment la répartition des performances entre ses différentes divisions.