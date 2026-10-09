Bientôt des podcasts générés par Siri AI ?
Par Laurence - Publié le
Apple poursuit ses investissements dans l’intelligence artificielle, mais cette fois, c’est l’audio qui l’intéresse. Selon un document publié par la Commission européenne, la firme a conclu un accord avec Huxe, une startup spécialisée dans la création de podcasts personnalisés par IA. Au programme : une licence technologique et la possibilité de recruter certains salariés. De quoi imaginer de nouvelles fonctions pour Siri ou Apple Podcasts ?
Apple vient de conclure un accord avec Huxe, une jeune entreprise spécialisée dans la génération de contenus audio par intelligence artificielle. L’opération a été révélée par un document déposé auprès de la Commission européenne, qui précise la nature de cet accord.
Contrairement à une acquisition traditionnelle, Apple ne rachète pas Huxe. La firme obtient une licence non exclusive sur certains droits détenus par la startup, tout en bénéficiant du droit de proposer un emploi à certains de ses salariés.
Cela signifie que Huxe conserve la possibilité d’accorder des licences à d’autres entreprises. Le document ne précise toutefois ni les conditions financières de l’opération ni l’identité des salariés concernés. Il ne confirme pas non plus que des recrutements ont effectivement eu lieu. Apple avait notifié cet accord à la Commission européenne dès le 9 juin 2026, mais son existence n’a été rendue publique que maintenant.
Si le nom de Huxe ne vous dit rien, celui de NotebookLM sera probablement plus familier. La startup a été fondée par Raiza Martin, Jason Spielman et Stephen Hughes, trois anciens membres de l’équipe de Google à l’origine de NotebookLM, depuis rebaptisé Gemini Notebook.
Cet outil de recherche assisté par IA s’est notamment fait connaître grâce à sa capacité à transformer des documents, des notes ou différentes sources en discussions audio. Plutôt que de lire un long rapport, l’utilisateur peut ainsi écouter deux voix artificielles échanger sur son contenu, à la manière d’un podcast. Avec Huxe, les trois fondateurs avaient décidé de pousser ce concept un peu plus loin, en proposant une expérience d’écoute personnalisée.
La particularité de Huxe reposait sur sa capacité à générer des contenus audio adaptés aux besoins de chaque utilisateur. L’application pouvait notamment exploiter les courriels, les événements du calendrier et les centres d’intérêt pour produire des briefings personnalisés.
L’idée était simple : plutôt que de consulter plusieurs applications le matin, l’utilisateur pouvait écouter un résumé audio de ses informations importantes. Huxe permettait également de créer des podcasts consacrés à des sujets précis, afin d’approfondir une question sans avoir à parcourir plusieurs articles ou documents.
Mais l’une de ses fonctions les plus intéressantes concernait l’interactivité. L’utilisateur pouvait interrompre les présentateurs virtuels pour poser une question ou demander une autre explication. Une approche qui transforme le podcast traditionnel, généralement passif, en véritable conversation avec une intelligence artificielle.
L’accord intervient alors que Huxe avait annoncé l’arrêt de ses activités quelques semaines auparavant. En mai dernier, la startup avait expliqué que son équipe allait se consacrer à de nouveaux projets et que le développement de son application prendrait fin. Le service audio a officiellement cessé de fonctionner le 28 mai 2026.
Moins de deux semaines plus tard, Apple notifiait son accord à la Commission européenne. Cette chronologie laisse penser que les discussions entre les deux entreprises étaient déjà bien avancées au moment de la fermeture du service. Pour autant, rien ne permet d’affirmer qu’Apple compte relancer Huxe sous une autre forme.
Quid de la question de l’utilisation de cette technologie ? Apple dispose de plusieurs services qui pourraient bénéficier de telles fonctionnalités, à commencer par Siri, Apple Podcasts ou encore Apple Intelligence. On pourrait imaginer un assistant capable de transformer les événements d’une journée, des messages ou des documents en un résumé audio personnalisé.
Une autre possibilité serait de permettre aux utilisateurs de générer leurs propres podcasts à partir de contenus sélectionnés, avec la possibilité d’interrompre la lecture pour poser des questions. Ces scénarios restent toutefois purement hypothétiques. Apple n’a annoncé aucun produit ni aucune fonctionnalité liée à Huxe, et le document européen ne précise pas comment la technologie sera exploitée.
Avec cet accord, Apple semble s’intéresser de près aux nouvelles formes de contenus audio générés par IA. Plutôt que de développer toutes ses technologies en interne, le constructeur peut également récupérer des compétences et des solutions déjà éprouvées. L’idée d’un Siri capable de raconter votre journée sous forme de podcast interactif serait particulièrement intéressante, à condition de garantir la confidentialité des informations personnelles utilisées. Reste à savoir si cette technologie trouvera sa place dans les prochaines versions d’Apple Intelligence.
Apple met la main sur une technologie de podcasts IA
Apple vient de conclure un accord avec Huxe, une jeune entreprise spécialisée dans la génération de contenus audio par intelligence artificielle. L’opération a été révélée par un document déposé auprès de la Commission européenne, qui précise la nature de cet accord.
Contrairement à une acquisition traditionnelle, Apple ne rachète pas Huxe. La firme obtient une licence non exclusive sur certains droits détenus par la startup, tout en bénéficiant du droit de proposer un emploi à certains de ses salariés.
Cela signifie que Huxe conserve la possibilité d’accorder des licences à d’autres entreprises. Le document ne précise toutefois ni les conditions financières de l’opération ni l’identité des salariés concernés. Il ne confirme pas non plus que des recrutements ont effectivement eu lieu. Apple avait notifié cet accord à la Commission européenne dès le 9 juin 2026, mais son existence n’a été rendue publique que maintenant.
Une startup fondée par les créateurs de NotebookLM
Si le nom de Huxe ne vous dit rien, celui de NotebookLM sera probablement plus familier. La startup a été fondée par Raiza Martin, Jason Spielman et Stephen Hughes, trois anciens membres de l’équipe de Google à l’origine de NotebookLM, depuis rebaptisé Gemini Notebook.
Cet outil de recherche assisté par IA s’est notamment fait connaître grâce à sa capacité à transformer des documents, des notes ou différentes sources en discussions audio. Plutôt que de lire un long rapport, l’utilisateur peut ainsi écouter deux voix artificielles échanger sur son contenu, à la manière d’un podcast. Avec Huxe, les trois fondateurs avaient décidé de pousser ce concept un peu plus loin, en proposant une expérience d’écoute personnalisée.
Des podcasts créés à partir de vos mails et de votre calendrier
La particularité de Huxe reposait sur sa capacité à générer des contenus audio adaptés aux besoins de chaque utilisateur. L’application pouvait notamment exploiter les courriels, les événements du calendrier et les centres d’intérêt pour produire des briefings personnalisés.
L’idée était simple : plutôt que de consulter plusieurs applications le matin, l’utilisateur pouvait écouter un résumé audio de ses informations importantes. Huxe permettait également de créer des podcasts consacrés à des sujets précis, afin d’approfondir une question sans avoir à parcourir plusieurs articles ou documents.
Mais l’une de ses fonctions les plus intéressantes concernait l’interactivité. L’utilisateur pouvait interrompre les présentateurs virtuels pour poser une question ou demander une autre explication. Une approche qui transforme le podcast traditionnel, généralement passif, en véritable conversation avec une intelligence artificielle.
Huxe avait déjà fermé ses portes
L’accord intervient alors que Huxe avait annoncé l’arrêt de ses activités quelques semaines auparavant. En mai dernier, la startup avait expliqué que son équipe allait se consacrer à de nouveaux projets et que le développement de son application prendrait fin. Le service audio a officiellement cessé de fonctionner le 28 mai 2026.
Moins de deux semaines plus tard, Apple notifiait son accord à la Commission européenne. Cette chronologie laisse penser que les discussions entre les deux entreprises étaient déjà bien avancées au moment de la fermeture du service. Pour autant, rien ne permet d’affirmer qu’Apple compte relancer Huxe sous une autre forme.
Vers un Siri capable de créer votre podcast quotidien ?
Quid de la question de l’utilisation de cette technologie ? Apple dispose de plusieurs services qui pourraient bénéficier de telles fonctionnalités, à commencer par Siri, Apple Podcasts ou encore Apple Intelligence. On pourrait imaginer un assistant capable de transformer les événements d’une journée, des messages ou des documents en un résumé audio personnalisé.
Une autre possibilité serait de permettre aux utilisateurs de générer leurs propres podcasts à partir de contenus sélectionnés, avec la possibilité d’interrompre la lecture pour poser des questions. Ces scénarios restent toutefois purement hypothétiques. Apple n’a annoncé aucun produit ni aucune fonctionnalité liée à Huxe, et le document européen ne précise pas comment la technologie sera exploitée.
Qu’en penser ?
Avec cet accord, Apple semble s’intéresser de près aux nouvelles formes de contenus audio générés par IA. Plutôt que de développer toutes ses technologies en interne, le constructeur peut également récupérer des compétences et des solutions déjà éprouvées. L’idée d’un Siri capable de raconter votre journée sous forme de podcast interactif serait particulièrement intéressante, à condition de garantir la confidentialité des informations personnelles utilisées. Reste à savoir si cette technologie trouvera sa place dans les prochaines versions d’Apple Intelligence.