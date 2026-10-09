Bientôt des podcasts générés par Siri AI ?

Qu’en penser ?



Avec cet accord, Apple semble s’intéresser de près aux nouvelles formes de contenus audio générés par IA. Plutôt que de développer toutes ses technologies en interne, le constructeur peut également récupérer des compétences et des solutions déjà éprouvées. L’idée d’un Siri capable de raconter votre journée sous forme de podcast interactif serait particulièrement intéressante, à condition de garantir la confidentialité des informations personnelles utilisées. Reste à savoir si cette technologie trouvera sa place dans les prochaines versions d’Apple Intelligence.