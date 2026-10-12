ONLYOFFICE 10.0 : une IA intégrée dans cette alternative gratuite à Microsoft Office
Par Laurence - Publié le
ONLYOFFICE dévoile sa version 10.0, une mise à jour majeure de sa suite bureautique open source. Au programme : une intelligence artificielle intégrée aux documents, tableurs, présentations et PDF, quatre nouvelles applications et plusieurs améliorations de sécurité. Avec une cinquantaine de fonctionnalités supplémentaires et plus de 1 000 corrections, l’éditeur poursuit son évolution face à Microsoft 365 et Google Workspace.
ONLYOFFICE 10.0
C’est la principale nouveauté d’ONLYOFFICE 10.0. La suite bureautique accueille désormais une intelligence artificielle contextuelle, accessible directement depuis les éditeurs de documents, de feuilles de calcul, de présentations et de PDF.
Un nouvel onglet dédié permet de dialoguer avec l’IA sans quitter son fichier. Il devient ainsi possible de rédiger, résumer, traduire ou reformuler un texte, mais également d’améliorer sa mise en forme.
Dans les tableurs, l’assistant peut faciliter la création de tableaux croisés dynamiques ou l’analyse de données. Dans les présentations, il peut transformer quelques idées en diapositives structurées. Des instructions prédéfinies et des actions personnalisables permettent également d’automatiser certaines tâches répétitives.
ONLYOFFICE mise également sur la flexibilité. Contrairement aux solutions qui imposent un assistant unique, les utilisateurs peuvent choisir les modèles d’IA adaptés à leurs besoins.
Dans le cloud, ONLYOFFICE AI peut être activé via OpenRouter. Les entreprises disposant de leur propre serveur peuvent connecter différents modèles, y compris ceux exécutés localement.
Cette dernière possibilité présente un intérêt particulier pour les organisations manipulant des informations confidentielles, puisqu’elle permet de conserver les données au sein de leur infrastructure, sous réserve d’une configuration adaptée.
ONLYOFFICE 10.0 introduit également quatre applications modulaires gratuites. AI Agents propose des agents intelligents capables d’effectuer des recherches, d’exploiter des bases de connaissances et d’automatiser certains processus grâce aux serveurs MCP.
Forms facilite la création de formulaires et l’analyse des réponses, tandis que Files centralise le stockage et la gestion des documents avec différents niveaux d’accès. Enfin, Rooms est consacré à la collaboration sécurisée, notamment grâce à des espaces de partage confidentiels et des salles de données virtuelles. Ces applications sont activées par défaut dans le cloud et peuvent également être installées sur serveur.
Les éditeurs traditionnels profitent eux aussi de nombreuses nouveautés. L’éditeur PDF permet désormais de supprimer les métadonnées, de personnaliser les annotations, de reconnaître automatiquement les tableaux et de réutiliser des signatures.
Dans les documents, les collaborateurs peuvent suivre leurs curseurs respectifs en temps réel. Les feuilles de calcul gagnent en rapidité, avec des suggestions de formules et plusieurs optimisations.
Les présentations bénéficient de nouveaux modes d’affichage et peuvent être exportées au format GIF ou vidéo. La compatibilité évolue également avec la prise en charge des fichiers OFD, l’enregistrement au format XLS et la conversion de fichiers SVG en formes modifiables.
Cette version corrige 35 vulnérabilités de sécurité, ainsi que plus de 1 000 problèmes identifiés dans les différents éditeurs. Sur ordinateur, ONLYOFFICE propose une page d’accueil repensée, une meilleure gestion des modèles et des services cloud, ainsi qu’une intégration à Odoo. Dans la version Desktop Community, les fonctions d’IA restent facultatives. Les applications gratuites pour iOS et Android évoluent également avec de nouveaux services d’IA, notamment Grok et DeepSeek, ou le remplissage automatique des formulaires et la saisie vocale.
ONLYOFFICE 10.0
Avec cette version 10.0, ONLYOFFICE renforce son offre bureautique tout en laissant davantage de liberté dans le choix des outils d’intelligence artificielle. La possibilité d’utiliser des modèles locaux constitue notamment un argument intéressant pour les entreprises soucieuses de la confidentialité de leurs documents. Reste à voir comment ces nouveautés se comporteront au quotidien face aux solutions de Microsoft et Google.
ONLYOFFICE 10.0
Une IA intégrée à tous les éditeurs
C’est la principale nouveauté d’ONLYOFFICE 10.0. La suite bureautique accueille désormais une intelligence artificielle contextuelle, accessible directement depuis les éditeurs de documents, de feuilles de calcul, de présentations et de PDF.
Un nouvel onglet dédié permet de dialoguer avec l’IA sans quitter son fichier. Il devient ainsi possible de rédiger, résumer, traduire ou reformuler un texte, mais également d’améliorer sa mise en forme.
Dans les tableurs, l’assistant peut faciliter la création de tableaux croisés dynamiques ou l’analyse de données. Dans les présentations, il peut transformer quelques idées en diapositives structurées. Des instructions prédéfinies et des actions personnalisables permettent également d’automatiser certaines tâches répétitives.
Des modèles d’IA au choix, y compris en local
ONLYOFFICE mise également sur la flexibilité. Contrairement aux solutions qui imposent un assistant unique, les utilisateurs peuvent choisir les modèles d’IA adaptés à leurs besoins.
Dans le cloud, ONLYOFFICE AI peut être activé via OpenRouter. Les entreprises disposant de leur propre serveur peuvent connecter différents modèles, y compris ceux exécutés localement.
Cette dernière possibilité présente un intérêt particulier pour les organisations manipulant des informations confidentielles, puisqu’elle permet de conserver les données au sein de leur infrastructure, sous réserve d’une configuration adaptée.
Quatre nouvelles applications pour travailler en équipe
ONLYOFFICE 10.0 introduit également quatre applications modulaires gratuites. AI Agents propose des agents intelligents capables d’effectuer des recherches, d’exploiter des bases de connaissances et d’automatiser certains processus grâce aux serveurs MCP.
Forms facilite la création de formulaires et l’analyse des réponses, tandis que Files centralise le stockage et la gestion des documents avec différents niveaux d’accès. Enfin, Rooms est consacré à la collaboration sécurisée, notamment grâce à des espaces de partage confidentiels et des salles de données virtuelles. Ces applications sont activées par défaut dans le cloud et peuvent également être installées sur serveur.
Des améliorations pour les PDF, les tableurs et les présentations
Les éditeurs traditionnels profitent eux aussi de nombreuses nouveautés. L’éditeur PDF permet désormais de supprimer les métadonnées, de personnaliser les annotations, de reconnaître automatiquement les tableaux et de réutiliser des signatures.
Dans les documents, les collaborateurs peuvent suivre leurs curseurs respectifs en temps réel. Les feuilles de calcul gagnent en rapidité, avec des suggestions de formules et plusieurs optimisations.
Les présentations bénéficient de nouveaux modes d’affichage et peuvent être exportées au format GIF ou vidéo. La compatibilité évolue également avec la prise en charge des fichiers OFD, l’enregistrement au format XLS et la conversion de fichiers SVG en formes modifiables.
Sécurité renforcée et nouveautés sur Mac, iPhone et iPad
Cette version corrige 35 vulnérabilités de sécurité, ainsi que plus de 1 000 problèmes identifiés dans les différents éditeurs. Sur ordinateur, ONLYOFFICE propose une page d’accueil repensée, une meilleure gestion des modèles et des services cloud, ainsi qu’une intégration à Odoo. Dans la version Desktop Community, les fonctions d’IA restent facultatives. Les applications gratuites pour iOS et Android évoluent également avec de nouveaux services d’IA, notamment Grok et DeepSeek, ou le remplissage automatique des formulaires et la saisie vocale.
ONLYOFFICE 10.0
Qu’en penser ?
Avec cette version 10.0, ONLYOFFICE renforce son offre bureautique tout en laissant davantage de liberté dans le choix des outils d’intelligence artificielle. La possibilité d’utiliser des modèles locaux constitue notamment un argument intéressant pour les entreprises soucieuses de la confidentialité de leurs documents. Reste à voir comment ces nouveautés se comporteront au quotidien face aux solutions de Microsoft et Google.