ONLYOFFICE 10.0 : une IA intégrée dans cette alternative gratuite à Microsoft Office

Qu’en penser ?



Avec cette version 10.0, ONLYOFFICE renforce son offre bureautique tout en laissant davantage de liberté dans le choix des outils d’intelligence artificielle. La possibilité d’utiliser des modèles locaux constitue notamment un argument intéressant pour les entreprises soucieuses de la confidentialité de leurs documents. Reste à voir comment ces nouveautés se comporteront au quotidien face aux solutions de Microsoft et Google.