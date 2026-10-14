Nvidia investit dans Doctolib et trois autres startups françaises : mais pour quoi faire ?

Nvidia mise sur la French Tech

lancer la révolution de l’intelligence artificielle en Europe

Doctolib et Pigment : l’IA au service de la santé et des entreprises

Genesis AI et Entalpic : des robots aux nouveaux matériaux

Nvidia ne veut plus seulement vendre des GPU

Qu’en penser ?



L’annonce constitue un signal positif pour la French Tech, qui attire désormais les investissements des plus grands acteurs mondiaux de l’intelligence artificielle. Avec Doctolib, Pigment, Genesis AI et Entalpic, Nvidia mise sur quatre secteurs très différents, mais potentiellement très consommateurs de puissance de calcul. Mais il demeure toutefois la question de la souveraineté technologique européenne. Si ces investissements peuvent accélérer le développement des entreprises françaises, ils illustrent également leur dépendance croissante aux technologies américaines. Et pour Nvidia, l’objectif est clair : ne plus seulement fournir les outils de la révolution de l’IA, mais participer directement à son développement.

Un représentant de Pollenrobotics (startup bordelaise) était aussi invité

C’est une annonce qui n’est pas passée inaperçue dans l’écosystème technologique français. Mardi 13 octobre, lors d’une réception organisée, le patron de Nvidia a dévoilé des investissements dans qAux côtés du ministre de l’Économie, le dirigeant a affiché son ambition de contribuer à. Les quatre entreprises concernées sont. Si leurs activités sont très différentes, elles ont un point commun : elles développent des applications susceptibles de nécessiter d’importantes capacités de calcul.Doctolib a toutefois confirmé l’entrée de Nvidia à son capital, en précisant qu’il s’agissait d’une, sans siège au conseil d’administration ni droit de gouvernance., la plateforme française de prise de rendez-vous médicaux. L’entreprise développe depuis plusieurs années des outils d’intelligence artificielle destinés aux professionnels de santé, notamment pour. L’arrivée de Nvidia pourrait lui permettre d’, en s’appuyant sur les technologies et les infrastructures du fabricant américain.Deuxième entreprise concernée :. Moins connue du grand public, cette société développe une plateforme de planification destinée aux entreprises. Elle permet notamment de gérer les prévisions financières, les effectifs ou encore les ventes.. Un secteur particulièrement intéressant pour Nvidia, puisque la multiplication de ces agents pourrait entraîner une augmentation des besoins en puissance de calcul.Les deux autres investissements concernent des domaines plus spécialisés.Cette entreprise, présente, développe des modèles destinés aux robots généralistes. Le but est de. Genesis AI avait notamment réalisé une levée de fonds de 105 millions de dollars lors de son lancement. Ce domaine représente unpour Nvidia, qui ne cache pas ses ambitions dans la robotique et les systèmes autonomes.Enfin,La startup française travaille notamment sur la chimie, la catalyse et les technologies liées à l’énergie. Grâce à l’IA et aux simulations numériques, elle cherche à identifier plus rapidement des combinaisons prometteuses, avant de passer aux expérimentations en laboratoire. Entalpic avait levé 8,5 millions d’euros en 2024. Là encore, les besoins en calcul peuvent être considérables, notamment pour lesDepuis l’explosion de l’IA générative, Nvidia est devenu l’un des principaux bénéficiaires de la demande mondiale en puissance de calcul. Ses GPU équipent une grande partie des infrastructures utilisées pour entraîner et faire fonctionner les modèles d’intelligence artificielle.. En investissant dans des startups spécialisées, Nvidia peut accompagner leur croissance tout en favorisant le développement d’un écosystème susceptible d’utiliser ses propres technologies.Le fabricant pourrait ainsi. Cette stratégie ne se limite d’ailleurs pas à la France, Nvidia multipliant les investissements dans différentes entreprises du secteur de l’IA.