Apple préparerait des serveurs d'IA à puces M8 Ultra, avec Nvidia
Par Vincent Lautier - Publié le
Quinze ans après avoir enterré le Xserve, Apple travaillerait sur des serveurs destinés cette fois aux développeurs d'IA, équipés de deux ou quatre puces M8 Ultra. Détail étonnant, la firme envisagerait une technologie Nvidia, son meilleur ennemi historique, pour relier les puces entre elles. La commercialisation viserait 2029, si le projet va au bout.
D'après The Information, Apple planche depuis environ un an sur des serveurs qui seraient vendus aux entreprises, aux développeurs d'IA et même à des gouvernements, pour leur permettre de faire tourner des modèles déjà entraînés dans leurs propres locaux. Deux configurations seraient à l'étude, l'une avec deux puces M8 Ultra montées en cluster, l'autre avec quatre. Une puce Ultra fusionne deux puces Max, la recette habituelle d'Apple pour ses machines les plus musclées. Le projet aurait été encouragé par John Ternus quand il dirigeait encore le hardware, avant de prendre les rênes de l'entreprise début septembre. Autant dire qu'il part avec un soutien confortable.
Pour faire communiquer ces puces entre elles, Apple envisagerait NVLink Fusion, un ensemble de commutateurs, de chiplets et de logiciels que Nvidia vend justement pour interconnecter des processeurs tiers dans les data centers. L'interconnexion maison d'Apple serait jugée trop lente et trop coûteuse à grande échelle. Voir Cupertino s'appuyer sur Nvidia a quand même quelque chose d'étonnant, tant les relations entre les deux entreprises ont longtemps été glaciales. Les temps changent, et la demande aussi : les Mac mini et les Mac Studio se vendent étonnamment bien auprès des développeurs d'IA, au point que certains les montent en grappe pour faire de l'inférence en local. Apple assemble d'ailleurs déjà ses propres serveurs pour Private Cloud Compute, l'infrastructure qui fait tourner Apple Intelligence.
Le calendrier viserait 2029, et rien n'est finalisé, ni l'accord avec Nvidia ni le serveur lui-même. Le projet peut encore passer à la trappe. Il faut dire que les obstacles ne manquent pas : Apple n'a pas d'équipe dédiée au support des data centers chez ses clients, et son framework MLX, qui sert à faire tourner les modèles sur ses puces, est loin derrière le CUDA de Nvidia. Son créateur, Awni Hannun, vient justement de partir chez Anthropic, ce qui n'arrange rien.
On comprend la logique : la mémoire unifiée des puces Apple est un vrai argument pour l'inférence, et des clients achètent déjà des Mac Studio par palettes pour bricoler leurs clusters. Autant leur vendre directement une machine pensée pour ça. Sauf que voilà, vendre des serveurs est un métier à part entière, avec du support, des certifications et surtout du logiciel, et Apple a déjà abandonné ce marché une fois avec le Xserve, produit entre 2002 et 2011. Le nerf de la guerre sera MLX face à CUDA, pas le matériel. D'ici 2029, il faudra donc bien plus qu'une belle puce pour convaincre les data centers de repasser à la pomme.
Mais c'est quoi l'idée ?
D'après The Information, Apple planche depuis environ un an sur des serveurs qui seraient vendus aux entreprises, aux développeurs d'IA et même à des gouvernements, pour leur permettre de faire tourner des modèles déjà entraînés dans leurs propres locaux. Deux configurations seraient à l'étude, l'une avec deux puces M8 Ultra montées en cluster, l'autre avec quatre. Une puce Ultra fusionne deux puces Max, la recette habituelle d'Apple pour ses machines les plus musclées. Le projet aurait été encouragé par John Ternus quand il dirigeait encore le hardware, avant de prendre les rênes de l'entreprise début septembre. Autant dire qu'il part avec un soutien confortable.
Nvidia dans la boucle
Pour faire communiquer ces puces entre elles, Apple envisagerait NVLink Fusion, un ensemble de commutateurs, de chiplets et de logiciels que Nvidia vend justement pour interconnecter des processeurs tiers dans les data centers. L'interconnexion maison d'Apple serait jugée trop lente et trop coûteuse à grande échelle. Voir Cupertino s'appuyer sur Nvidia a quand même quelque chose d'étonnant, tant les relations entre les deux entreprises ont longtemps été glaciales. Les temps changent, et la demande aussi : les Mac mini et les Mac Studio se vendent étonnamment bien auprès des développeurs d'IA, au point que certains les montent en grappe pour faire de l'inférence en local. Apple assemble d'ailleurs déjà ses propres serveurs pour Private Cloud Compute, l'infrastructure qui fait tourner Apple Intelligence.
Rien n'est signé
Le calendrier viserait 2029, et rien n'est finalisé, ni l'accord avec Nvidia ni le serveur lui-même. Le projet peut encore passer à la trappe. Il faut dire que les obstacles ne manquent pas : Apple n'a pas d'équipe dédiée au support des data centers chez ses clients, et son framework MLX, qui sert à faire tourner les modèles sur ses puces, est loin derrière le CUDA de Nvidia. Son créateur, Awni Hannun, vient justement de partir chez Anthropic, ce qui n'arrange rien.
On en dit quoi ?
On comprend la logique : la mémoire unifiée des puces Apple est un vrai argument pour l'inférence, et des clients achètent déjà des Mac Studio par palettes pour bricoler leurs clusters. Autant leur vendre directement une machine pensée pour ça. Sauf que voilà, vendre des serveurs est un métier à part entière, avec du support, des certifications et surtout du logiciel, et Apple a déjà abandonné ce marché une fois avec le Xserve, produit entre 2002 et 2011. Le nerf de la guerre sera MLX face à CUDA, pas le matériel. D'ici 2029, il faudra donc bien plus qu'une belle puce pour convaincre les data centers de repasser à la pomme.