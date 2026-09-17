Apple préparerait des serveurs d'IA à puces M8 Ultra, avec Nvidia

On en dit quoi ?



On comprend la logique : la mémoire unifiée des puces Apple est un vrai argument pour l'inférence, et des clients achètent déjà des Mac Studio par palettes pour bricoler leurs clusters. Autant leur vendre directement une machine pensée pour ça. Sauf que voilà, vendre des serveurs est un métier à part entière, avec du support, des certifications et surtout du logiciel, et Apple a déjà abandonné ce marché une fois avec le Xserve, produit entre 2002 et 2011. Le nerf de la guerre sera MLX face à CUDA, pas le matériel. D'ici 2029, il faudra donc bien plus qu'une belle puce pour convaincre les data centers de repasser à la pomme.