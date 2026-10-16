Amazon Bee relance ses enregistreurs IA à 75 dollars, mais pas pour la France
Par Vincent Lautier - Publié le
Amazon relance Bee, la petite marque d'IA portable rachetée en 2025, avec deux enregistreurs qui captent vos conversations du matin au soir : le bracelet Frontier à 75 dollars et l'Eclipse, un palet aimanté au dos du smartphone, à 100 dollars. La promesse reste la même, transformer vos journées en résumés et en rappels, avec en bonus des suggestions d'achats sur Amazon.
Le Frontier reprend le principe du premier bracelet Bee vendu 50 dollars avant le rachat : un petit module façon Fitbit, à porter au poignet ou à pincer sur un vêtement, avec deux micros et leur filtrage du bruit, une certification IP67 et environ sept jours d'autonomie, rechargé en USB-C. L'Eclipse préfère le format carte bancaire, aimanté au dos du téléphone, avec trois micros et plus de trois semaines d'autonomie annoncées. Le premier est déjà en vente sur Amazon.com, le second arrivera plus tard, sans date précise.
Les deux font exactement la même chose : ils écoutent en continu, transcrivent, et l'IA en tire des résumés de conversations, des listes de tâches et une sorte de journal quotidien de votre vie. Un bouton permet quand même de couper les micros, ou d'interroger l'assistant à la voix.
Sans payer, vous aurez les résumés de base et une mémoire qui s'arrête au bout de quatorze jours. Le reste se débloque avec Bee Pro, à 11,99 dollars par mois. L'abonnement rend les résumés illimités, ajoute un assistant qui répond à vos questions, une application de bureau, la connexion à Gmail, à Outlook ou à HealthKit, et surtout un pont vers Amazon.com et Alexa+. Mentionnez une paire de baskets au détour d'une discussion, Bee ira vous la retrouver sur la boutique. Tout se tient, du coup. Les nouveaux venus ont droit à 30 jours d'essai, et ceux qui portaient déjà l'ancien bracelet gardent leurs fonctions sans rien payer de plus.
Côté vie privée, Amazon promet un audio traité à la volée puis supprimé, et des transcriptions chiffrées avec des clés que l'appareil garde pour lui, hors de portée de ses serveurs sans votre accord. Très bien. Mais vos collègues, vos amis ou le serveur du restaurant, eux, n'ont jamais rien signé. La question ne se posera pas tout de suite ici : les deux appareils se vendent uniquement aux États-Unis, et on les imagine mal traverser l'Atlantique, puisqu'en France, enregistrer une conversation privée sans l'accord des participants est tout simplement interdit.
C'est quand même un drôle d'objet que nous vend là Amazon : un micro permanent à 75 dollars, environ 70 euros, plus un abonnement mensuel pour que vos discussions finissent en liste de tâches et, accessoirement, en panier d'achats. Le journal automatique de vos journées a un vrai côté pratique, surtout pour les étudiants et les réunions à rallonge. Mais confier l'intégralité de ses conversations à une entreprise dont le métier est de vous vendre des choses, il faut oser. Pour une fois, on ne va pas se plaindre que la France ne soit pas servie.
Un bracelet et un palet aimanté
Le Frontier reprend le principe du premier bracelet Bee vendu 50 dollars avant le rachat : un petit module façon Fitbit, à porter au poignet ou à pincer sur un vêtement, avec deux micros et leur filtrage du bruit, une certification IP67 et environ sept jours d'autonomie, rechargé en USB-C. L'Eclipse préfère le format carte bancaire, aimanté au dos du téléphone, avec trois micros et plus de trois semaines d'autonomie annoncées. Le premier est déjà en vente sur Amazon.com, le second arrivera plus tard, sans date précise.
Les deux font exactement la même chose : ils écoutent en continu, transcrivent, et l'IA en tire des résumés de conversations, des listes de tâches et une sorte de journal quotidien de votre vie. Un bouton permet quand même de couper les micros, ou d'interroger l'assistant à la voix.
Et bien sûr, un abonnement
Sans payer, vous aurez les résumés de base et une mémoire qui s'arrête au bout de quatorze jours. Le reste se débloque avec Bee Pro, à 11,99 dollars par mois. L'abonnement rend les résumés illimités, ajoute un assistant qui répond à vos questions, une application de bureau, la connexion à Gmail, à Outlook ou à HealthKit, et surtout un pont vers Amazon.com et Alexa+. Mentionnez une paire de baskets au détour d'une discussion, Bee ira vous la retrouver sur la boutique. Tout se tient, du coup. Les nouveaux venus ont droit à 30 jours d'essai, et ceux qui portaient déjà l'ancien bracelet gardent leurs fonctions sans rien payer de plus.
Et par chez nous ?
Côté vie privée, Amazon promet un audio traité à la volée puis supprimé, et des transcriptions chiffrées avec des clés que l'appareil garde pour lui, hors de portée de ses serveurs sans votre accord. Très bien. Mais vos collègues, vos amis ou le serveur du restaurant, eux, n'ont jamais rien signé. La question ne se posera pas tout de suite ici : les deux appareils se vendent uniquement aux États-Unis, et on les imagine mal traverser l'Atlantique, puisqu'en France, enregistrer une conversation privée sans l'accord des participants est tout simplement interdit.
On en dit quoi ?
C'est quand même un drôle d'objet que nous vend là Amazon : un micro permanent à 75 dollars, environ 70 euros, plus un abonnement mensuel pour que vos discussions finissent en liste de tâches et, accessoirement, en panier d'achats. Le journal automatique de vos journées a un vrai côté pratique, surtout pour les étudiants et les réunions à rallonge. Mais confier l'intégralité de ses conversations à une entreprise dont le métier est de vous vendre des choses, il faut oser. Pour une fois, on ne va pas se plaindre que la France ne soit pas servie.