Amazon Bee relance ses enregistreurs IA à 75 dollars, mais pas pour la France

On en dit quoi ?



C'est quand même un drôle d'objet que nous vend là Amazon : un micro permanent à 75 dollars, environ 70 euros, plus un abonnement mensuel pour que vos discussions finissent en liste de tâches et, accessoirement, en panier d'achats. Le journal automatique de vos journées a un vrai côté pratique, surtout pour les étudiants et les réunions à rallonge. Mais confier l'intégralité de ses conversations à une entreprise dont le métier est de vous vendre des choses, il faut oser. Pour une fois, on ne va pas se plaindre que la France ne soit pas servie.