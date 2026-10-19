Anthropic veut déposer sa propre loi sur l’IA

Anthropic présente discrètement son projet de loi

Le gouvernement ne pourrait pas bloquer n’importe quelle IA

Une réglementation fédérale qui remplacerait certaines lois locales

Qu’en penser ?



La démarche d’Anthropic est intéressante, mais elle soulève une question : jusqu’où une entreprise doit-elle pouvoir participer à la rédaction des règles qui encadreront ses propres technologies ?



Le projet prévoit des critères précis pour empêcher le déploiement d’une IA dangereuse, mais les seuils retenus sont particulièrement élevés. D’autres risques, moins spectaculaires mais potentiellement importants, pourraient ainsi échapper à ce mécanisme.



Reste à savoir si les parlementaires américains reprendront ces propositions. Pour l’instant, il s’agit d’un document de travail défendu par Anthropic, et non d’un projet de loi officiellement adopté par le Congrès.

Alors que le Congrès américain réfléchit toujours à la manière d’encadrer les intelligences artificielles les plus avancées, Anthropic a décidé de participer directement au débat, quitte à proposer carrément son projet de loi. Selon, des représentants de la firme ont présenté à plusieurs élus une proposition de loi consacrée à la sécurité des modèles d’IA de pointe., qui s’appuie également sur les témoignages de trois personnes informées des discussions. Anthropic confirme défendre ce cadre réglementaire auprès des parlementaires fédéraux et locaux depuis juin, dans le prolongement de son programme Advanced AI Framework.Parmi les différentes dispositions, on peut noter les conditions dans lesquelles les autorités américaines pourraientou l’utilisation d’un modèle d’intelligence artificielle.Mais ces seuils ne suffiraient pas à eux seuls. Le danger devrait également être lié à l’: la création ou la diffusion d’une arme biologique, une IA échappant aux mécanismes de contrôle de son développeur ou une cyberattaque.Autrement dit,. Cette approche permettrait de définir un cadre juridique relativement précis, tout en limitant les possibilités d’intervention des autorités fédérales.En outre, le texte pourrait prendre le pas sur certaines lois déjà adoptées par les États américains. La Californie, notamment, a commencé à mettre en place ses propres obligations concernant la sécurité des modèles d’intelligence artificielle., notamment de la loi SB 53, promulguée en 2025.Pour les entreprises du secteur, un cadre fédéral pourrait éviter de devoir respecter une multitude de réglementations différentes selon les territoires. Mais il pourrait aussi réduire la portée de certaines protections locales, selon les dispositions finalement retenues.