Disney rachète Character.AI en faillite : mais pour quoi faire ?

Disney profite des difficultés de Character.AI

Un ancien patron de Character.AI à la tête de la technologie chez Disney

Bientôt des conversations avec Mickey ou Dark Vador ?

L’IA conversationnelle, un secteur qui se consolide

Qu’en penser ?



Disney possède probablement l’un des catalogues de personnages les plus intéressants pour développer des expériences conversationnelles fondées sur l’intelligence artificielle. L’arrivée des équipes de Character.AI pourrait lui permettre de transformer ses licences en expériences beaucoup plus interactives, notamment dans ses parcs et ses jeux vidéo. Mais cette stratégie comporte aussi des risques. Faire dialoguer des personnages aussi populaires avec des millions d’utilisateurs, dont de nombreux enfants, nécessitera des garde-fous particulièrement solides. Reste surtout à confirmer les modalités exactes de l’opération et à découvrir ce que Disney compte réellement faire de ces technologies.

Dans le cadre d'une opération assez inattendue dans le secteur de l’IA, Disney aurait conclu un accord pour acquérir certains actifs de Character.AI, et ce, quelques jours après l’ouverture d’une procédure de faillite., une somme modeste au regard de la valorisation passée de la start-up, qui avait dépassé le milliard de dollars.Character.AI s’était fait connaître grâce à sa plateforme permettant de discuter avec des personnages virtuels, qu’il s’agisse de personnalités fictives, de célébrités ou d’assistants créés par les utilisateurs. Malgré une communauté importante et plusieurs centaines de millions de dollars levés auprès d’investisseurs,. En effet, son modèle économique reposait notamment sur des abonnements payants, dans un secteur où de nombreux utilisateurs privilégient les services gratuits.Mais Disney envisagerait également de recruter une majorité des salariés de la start-up, dans le cadre d’une opération de type, consistant à acquérir une entreprise principalement pour récupérer ses talents., une nouvelle fonction à l’échelle du groupe, destinée à coordonner davantage ses ambitions technologiques. Cette nomination témoignerait de la volonté de Disney de, plutôt que de dépendre exclusivement de partenaires extérieurs.Les possibilités sont évidemment nombreuses pour une entreprise disposant d’un catalogue aussi important que celui de Disney., ou encore d’intégrer des interactions conversationnelles dans lesOn pourrait ainsi imaginer discuter avec Mickey, poser des questions à un personnage de Star Wars ou interagir avec un super-héros Marvel. Les plateformes de streaming pourraient également bénéficier de nouvelles fonctions de personnalisation.Ces applications restent donc hypothétiques. L’opération soulève aussi des questions concernant les données des utilisateurs de Character.AI et les éventuels transferts de technologies. Les informations disponibles ne permettent pas de déterminer précisément quels actifs seraient inclus dans la transaction.Cette acquisition illustrerait également les difficultés rencontrées par certaines jeunes entreprises spécialisées dans l’intelligence artificielle. Malgré leur popularité, eCharacter.AI a également fait l’objet de controverses concernant la modération de ses conversations et la sécurité des utilisateurs mineurs. Pour Disney, récupérer une équipe expérimentée pourrait permettre d’