Nvidia défie OpenAI et Anthropic avec trois nouveaux modèles d’IA

Nemotron 3.5 Super VL : 120 milliards de paramètres pour les entreprises

Deux modèles Bolt pour faire tourner l’IA directement sur son PC

Qu’en penser ?



Cette nouvelle offensive répond également à une évolution du marché. Nvidia domine aujourd’hui les infrastructures matérielles dédiées à l’intelligence artificielle, mais plusieurs de ses grands clients cherchent à diversifier leurs fournisseurs de puces. Elle poursuit donc sa diversification, tout en misant sur sa capacité à proposer une solution complète, associant matériel et logiciels optimisés. L’exécution locale pourrait également devenir un argument important, notamment pour les entreprises soucieuses de confidentialité et les particuliers qui hésitent à confier toutes leurs données au cloud. Pour des raisons de confidentialité, de plus en plus d'utilisateurs (professionnels ou non) se tournent vers ce type de solutions.

. Ce nouveau modèle open-weight, compte 120 milliards de paramètres. Il a été conçu pour réaliser des tâches complexes, notamment en suivant des instructions ou en utilisant différents outils logiciels.Malgré une taille inférieure à celle de Nemotron 3 Ultra,. Elle assure au passage que son modèle peut accomplir certaines tâches plus rapidement que les solutions concurrentes d’OpenAI et d’Anthropic, notamment GPT-6.1 Sol ou Claude Opus 5. Elle affiche au passage quelques noms de clients satisfaits : Salesforce, CrowdStrike, Perplexity, EY, Ramp et Skydance.Mais il est difficile pour le commun des mortels de vérifier cette information. En effet,, comme l’analyse de documents, la comptabilité, les expérimentations scientifiques ou encore la cybersécurité.Avec les deux nouveaux modèles Bolt, Nvidia n'a pas oublié les autres utilisateurs et entend également accélérer le développement des assistants IA en local.et vise les tâches nécessitant plusieurs étapes de raisonnement, l’utilisation d’outils ou encore la navigation sur Internet. Le second modèle, Bolt E4B, est beaucoup plus compact et se destine principalement aux assistants conversationnels.Ces solutions ont été pensées pour fonctionner sur les nouveaux PC équipés des technologies Nvidia RTX Spark, ainsi que sur les stations de travail DGX Spark. L’idée est plutôt séduisante :Nemotron 3.5 Super VL et Bolt 74B-A9B sont disponibles dès maintenant, tandis que Bolt E4B doit arriver d’ici la fin du mois.