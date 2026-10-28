MacPaw lance Eney, un assistant IA pour Mac et iPhone qui anticipe vos besoins !
Par Laurence - Publié le
MacPaw, l’éditeur notamment connu pour CleanMyMac et Setapp, vient de lancer Eney, un nouvel assistant IA tout rose disponible sur Mac et iPhone. Sa particularité est de ne pas se contenter de répondre aux questions, mais analyse le contexte des applications et des fichiers pour proposer des actions adaptées. Avec une promesse : anticiper les besoins de l’utilisateur sans jamais agir sans son autorisation.
Avec Eney, MacPaw souhaite une approche différente (plus approfondie) des assistants conversationnels traditionnels. L’application est conçue pour comprendre le contexte de travail de l’utilisateur, en tenant compte des applications ouvertes, des fichiers et de l’activité du système. Elle peut ainsi suggérer des actions à partir d’un texte copié, préparer les prochaines étapes d’une tâche ou proposer des automatisations adaptées.
Sur Mac, plusieurs fonctions sont disponibles dès le lancement. Eney peut notamment transcrire des réunions sans qu’un robot virtuel rejoigne les appels, puis générer des notes et identifier les actions à effectuer. L’assistant propose également des routines prédéfinies, comme par exemple Morning Brief qui permet de préparer un résumé matinal, ou Plan My Day qui a plutôt vocation à organiser la journée.
Enfin, l'une des fonctionnalités baptisée Eney Wand est accessible avec le raccourci clavier Option + W. Elle permet d’effectuer différentes opérations à partir d’un élément que l’on fait glisser dans son interface. Il peut notamment traduire un texte, convertir des prix, transformer une date en événement de calendrier ou extraire le texte présent dans une image. L'éditeur entend réduire les manipulations nécessaires pour réaliser certaines tâches courantes, sans devoir ouvrir plusieurs applications.
Eney peut également surveiller certains indicateurs de fonctionnement du Mac. L’assistant signale notamment les problèmes d’espace disque, les tensions sur la mémoire ou les applications qui plantent régulièrement. Du côté des services, il fonctionne directement avec Apple Mail, Calendrier et Rappels. D’autres intégrations sont proposées, notamment avec Gmail, Google Calendar, Google Drive, Slack, Notion, Jira et Linear.
MacPaw insiste toutefois sur un principe : Eney est proactif, mais pas autonome. Par défaut, l’application demande une confirmation avant d’envoyer un message, de modifier un rendez-vous ou de déplacer un fichier. Une approche destinée à éviter qu’un assistant IA effectue des opérations sensibles sans validation.
Eney est également le premier produit reposant sur une infrastructure IA développée par MacPaw. Celle-ci comprend notamment un système de mémoire baptisé Mnemos. Selon l’éditeur, cette technologie gère uniquement les informations mémorisées par Eney et ne consulte ni ne modifie directement les fichiers de l’utilisateur. Cette distinction est importante, même si le fonctionnement précis des traitements et la gestion des données mériteront d’être examinés plus en détail.
Eney est disponible sur Mac Apple Silicon à partir de macOS 15. MacPaw propose un essai gratuit de 14 jours comprenant 10 000 crédits IA. Au-delà, trois abonnements sont disponibles : Starter à 14,99 dollars par mois avec 10 000 crédits, Boost à 29,99 dollars par mois avec 25 000 crédits et, enfin, Power à 49,99 dollars par mois avec 50 000 crédits.
L’application Mac peut être utilisée sans abonnement Setapp, même si la connexion avec un compte existant est possible. Une application compagnon est également disponible sur iPhone. Sa fiche App Store mentionne toutefois une utilisation réservée aux abonnés Setapp actifs, un point qui reste à clarifier.
Télécharger Eney
Avec Eney, MacPaw rejoint le marché des assistants IA capables d’interagir avec plusieurs applications. Son approche proactive et la validation systématique des actions sensibles constituent des arguments intéressants. L’intégration avec macOS et les services du quotidien pourrait faire la différence, notamment pour les utilisateurs qui jonglent entre plusieurs outils professionnels. À près de 15 dollars par mois pour la formule de base, Eney devra toutefois justifier son tarif, d’autant que le système de crédits pourrait limiter son utilisation au quotidien.
Un assistant IA qui propose des actions avant même qu’on les demande
Avec Eney, MacPaw souhaite une approche différente (plus approfondie) des assistants conversationnels traditionnels. L’application est conçue pour comprendre le contexte de travail de l’utilisateur, en tenant compte des applications ouvertes, des fichiers et de l’activité du système. Elle peut ainsi suggérer des actions à partir d’un texte copié, préparer les prochaines étapes d’une tâche ou proposer des automatisations adaptées.
Sur Mac, plusieurs fonctions sont disponibles dès le lancement. Eney peut notamment transcrire des réunions sans qu’un robot virtuel rejoigne les appels, puis générer des notes et identifier les actions à effectuer. L’assistant propose également des routines prédéfinies, comme par exemple Morning Brief qui permet de préparer un résumé matinal, ou Plan My Day qui a plutôt vocation à organiser la journée.
Enfin, l'une des fonctionnalités baptisée Eney Wand est accessible avec le raccourci clavier Option + W. Elle permet d’effectuer différentes opérations à partir d’un élément que l’on fait glisser dans son interface. Il peut notamment traduire un texte, convertir des prix, transformer une date en événement de calendrier ou extraire le texte présent dans une image. L'éditeur entend réduire les manipulations nécessaires pour réaliser certaines tâches courantes, sans devoir ouvrir plusieurs applications.
Une intégration avec les applications et le système
Eney peut également surveiller certains indicateurs de fonctionnement du Mac. L’assistant signale notamment les problèmes d’espace disque, les tensions sur la mémoire ou les applications qui plantent régulièrement. Du côté des services, il fonctionne directement avec Apple Mail, Calendrier et Rappels. D’autres intégrations sont proposées, notamment avec Gmail, Google Calendar, Google Drive, Slack, Notion, Jira et Linear.
MacPaw insiste toutefois sur un principe : Eney est proactif, mais pas autonome. Par défaut, l’application demande une confirmation avant d’envoyer un message, de modifier un rendez-vous ou de déplacer un fichier. Une approche destinée à éviter qu’un assistant IA effectue des opérations sensibles sans validation.
Une mémoire dédiée et des questions de confidentialité
Eney est également le premier produit reposant sur une infrastructure IA développée par MacPaw. Celle-ci comprend notamment un système de mémoire baptisé Mnemos. Selon l’éditeur, cette technologie gère uniquement les informations mémorisées par Eney et ne consulte ni ne modifie directement les fichiers de l’utilisateur. Cette distinction est importante, même si le fonctionnement précis des traitements et la gestion des données mériteront d’être examinés plus en détail.
Quels prix pour Eney ?
Eney est disponible sur Mac Apple Silicon à partir de macOS 15. MacPaw propose un essai gratuit de 14 jours comprenant 10 000 crédits IA. Au-delà, trois abonnements sont disponibles : Starter à 14,99 dollars par mois avec 10 000 crédits, Boost à 29,99 dollars par mois avec 25 000 crédits et, enfin, Power à 49,99 dollars par mois avec 50 000 crédits.
L’application Mac peut être utilisée sans abonnement Setapp, même si la connexion avec un compte existant est possible. Une application compagnon est également disponible sur iPhone. Sa fiche App Store mentionne toutefois une utilisation réservée aux abonnés Setapp actifs, un point qui reste à clarifier.
Télécharger Eney
Qu’en penser ?
Avec Eney, MacPaw rejoint le marché des assistants IA capables d’interagir avec plusieurs applications. Son approche proactive et la validation systématique des actions sensibles constituent des arguments intéressants. L’intégration avec macOS et les services du quotidien pourrait faire la différence, notamment pour les utilisateurs qui jonglent entre plusieurs outils professionnels. À près de 15 dollars par mois pour la formule de base, Eney devra toutefois justifier son tarif, d’autant que le système de crédits pourrait limiter son utilisation au quotidien.