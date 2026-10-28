MacPaw lance Eney, un assistant IA pour Mac et iPhone qui anticipe vos besoins !

Plutôt mignon non ?

Un assistant IA qui propose des actions avant même qu’on les demande

Une intégration avec les applications et le système

Une mémoire dédiée et des questions de confidentialité

Quels prix pour Eney ?

Qu’en penser ?



Avec Eney, MacPaw rejoint le marché des assistants IA capables d’interagir avec plusieurs applications. Son approche proactive et la validation systématique des actions sensibles constituent des arguments intéressants. L’intégration avec macOS et les services du quotidien pourrait faire la différence, notamment pour les utilisateurs qui jonglent entre plusieurs outils professionnels. À près de 15 dollars par mois pour la formule de base, Eney devra toutefois justifier son tarif, d’autant que le système de crédits pourrait limiter son utilisation au quotidien.

Avec Eney, MacPaw souhaite une approche différente (plus approfondie) des assistants conversationnels traditionnels.Elle peut ainsi suggérer des actions à partir d’un texte copié, préparer les prochaines étapes d’une tâche ou proposer des automatisations adaptées.Eney peut notamment transcrire des réunions sans qu’un robot virtuel rejoigne les appels, puis générer des notes et identifier les actions à effectuer. L’assistant propose également des routines prédéfinies, comme par exemple Morning Brief qui permet de préparer un résumé matinal, ou Plan My Day qui a plutôt vocation à organiser la journée.Enfin, l'une des fonctionnalités baptiséeest accessible avec. Elle permet d’effectuer différentes opérations à partir d’un élément que l’on fait glisser dans son interface. Il peut notamment traduire un texte, convertir des prix, transformer une date en événement de calendrier ou extraire le texte présent dans une image. L'éditeur entend réduire les manipulations nécessaires pour réaliser certaines tâches courantes, sans devoir ouvrir plusieurs applications.Eney peut également surveiller certains indicateurs de fonctionnement du Mac.Du côté des services, il fonctionne directement avec Apple Mail, Calendrier et Rappels. D’autres intégrations sont proposées, notamment avec Gmail, Google Calendar, Google Drive, Slack, Notion, Jira et Linear.MacPaw insiste toutefois sur un principe :Par défaut, l’application demande une confirmation avant d’envoyer un message, de modifier un rendez-vous ou de déplacer un fichier. Une approche destinée à éviter qu’un assistant IA effectue des opérations sensibles sans validation.Celle-ci comprend notamment un système de mémoire baptisé Mnemos. Selon l’éditeur, cette technologie gère uniquement les informations mémorisées par Eney et. Cette distinction est importante, même si le fonctionnement précis des traitements et la gestion des données mériteront d’être examinés plus en détail.Eney est disponible sur Mac Apple Silicon à partir de macOS 15.Au-delà, trois abonnements sont disponibles :avec 10 000 crédits,avec 25 000 crédits et, enfin,avec 50 000 crédits., même si la connexion avec un compte existant est possible. Une application compagnon est également disponible sur iPhone. Sa fiche App Store mentionne toutefois une utilisation réservée aux abonnés Setapp actifs, un point qui reste à clarifier.