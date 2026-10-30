Apple continue d'acheter des startups spécialisées dans l’IA : pour en faire quoi ?
Par Laurence - Publié le
Loin de se désintéresser du sujet, Apple poursuit ses investissements dans l’IA avec une nouvelle opération visant Ascend.io, une entreprise américaine spécialisée dans l’automatisation du traitement des données. Mais plutôt qu’un rachat traditionnel, la firme a choisi une formule particulière, lui permettant de recruter certains salariés et d’accéder à plusieurs technologies développées par la startup.
C'est encore un document publié par la Commission européenne, dans le cadre des obligations imposées par le Digital Markets Act, qui a vendu la mèche. Depuis l’entrée en vigueur du DMA, Apple doit déclarer certaines opérations de concentration, permettant ainsi d’en apprendre davantage sur ses investissements et ses orientations technologiques.
La dernière mise à jour de la liste européenne des acquisitions révèle ainsi un accord entre Apple et Ascension Labs, Inc., plus connue sous le nom d’Ascend.io. Fondée en 2015, cette entreprise américaine développe des solutions destinées à simplifier la gestion et le traitement de grandes quantités de données. Son activité repose notamment sur l’utilisation d’agents d’intelligence artificielle capables d’automatiser certaines opérations traditionnellement réalisées par des ingénieurs.
Contrairement à ce que pourrait laisser penser l’annonce, Apple ne semble pas avoir procédé à une acquisition complète et classique de l’entreprise. L’opération correspond à un acquihire, une pratique consistant à récupérer les compétences d’une entreprise, notamment en recrutant ses salariés. Selon les informations transmises, Cupertino pourra proposer des emplois à certains collaborateurs d’Ascend.io et les intégrer à ses propres équipes.
L’accord prévoit également une licence non exclusive sur la propriété intellectuelle de la startup, ainsi que la possibilité de récupérer certains de ses brevets. Autrement dit, la Pomme s’assure un accès à des technologies et à des compétences spécialisées, sans nécessairement reprendre l’ensemble des activités de l’entreprise. Comme d'habitude, les conditions financières de l’opération n’ont pas été précisées.
Ascend.io se présente comme la première plateforme d’Agentic Data Engineering, une approche qui consiste à confier à des agents IA différentes tâches liées à l’ingénierie des données. Concrètement, ces outils peuvent intervenir dans la collecte, la transformation, l’organisation et l’automatisation des flux de données.
Le but tend à réduire les opérations répétitives et de permettre aux ingénieurs de se concentrer sur des tâches plus complexes. Au cours de ses dix années d’existence, Ascend.io a développé plusieurs technologies, notamment des pipelines de données déclaratifs et des systèmes d’automatisation DataAware.
Plus récemment, l’entreprise s’est spécialisée dans les agents IA capables d’accompagner les équipes tout au long du cycle de traitement des données. Sur son site officiel, Ascend.io a d’ailleurs publié un message revenant sur ses différentes innovations et sur sa volonté de simplifier le travail des ingénieurs.
Pour le moment, Apple n’a pas précisé comment elle comptait exploiter les technologies ou les compétences récupérées grâce à cet accord. Plusieurs applications sont néanmoins envisageables, notamment pour améliorer les infrastructures nécessaires au développement et à l’entraînement de ses modèles d’intelligence artificielle.
Les outils d’Ascend.io pourraient également contribuer à automatiser certaines opérations internes de traitement des données. Il ne s’agit donc pas nécessairement d’une acquisition destinée à apporter directement de nouvelles fonctionnalités à Siri ou à Apple Intelligence. Cette opération intervient quelques semaines après un autre accord conclu avec une startup spécialisée dans l’utilisation de l’IA pour retravailler des enregistrements musicaux.
Cette nouvelle opération illustre la stratégie d’Apple, qui privilégie régulièrement les acquisitions ciblées pour renforcer ses équipes et accéder à des technologies spécifiques. Avec Ascend.io, le constructeur s’intéresse cette fois à un domaine moins visible pour le grand public, mais essentiel au fonctionnement des systèmes d’intelligence artificielle : la gestion et l’automatisation des données. L’accord pourrait permettre à Apple de renforcer ses infrastructures et d’accélérer certains développements internes, sans qu’il soit possible, à ce stade, d’identifier les produits qui en bénéficieront. Une acquisition discrète, donc, mais qui témoigne de l’importance croissante des agents IA dans la stratégie technologique du groupe.
Apple multiplie les acquisitions dans l’intelligence artificielle
C'est encore un document publié par la Commission européenne, dans le cadre des obligations imposées par le Digital Markets Act, qui a vendu la mèche. Depuis l’entrée en vigueur du DMA, Apple doit déclarer certaines opérations de concentration, permettant ainsi d’en apprendre davantage sur ses investissements et ses orientations technologiques.
La dernière mise à jour de la liste européenne des acquisitions révèle ainsi un accord entre Apple et Ascension Labs, Inc., plus connue sous le nom d’Ascend.io. Fondée en 2015, cette entreprise américaine développe des solutions destinées à simplifier la gestion et le traitement de grandes quantités de données. Son activité repose notamment sur l’utilisation d’agents d’intelligence artificielle capables d’automatiser certaines opérations traditionnellement réalisées par des ingénieurs.
Un accord qui ressemble davantage à un recrutement
Contrairement à ce que pourrait laisser penser l’annonce, Apple ne semble pas avoir procédé à une acquisition complète et classique de l’entreprise. L’opération correspond à un acquihire, une pratique consistant à récupérer les compétences d’une entreprise, notamment en recrutant ses salariés. Selon les informations transmises, Cupertino pourra proposer des emplois à certains collaborateurs d’Ascend.io et les intégrer à ses propres équipes.
L’accord prévoit également une licence non exclusive sur la propriété intellectuelle de la startup, ainsi que la possibilité de récupérer certains de ses brevets. Autrement dit, la Pomme s’assure un accès à des technologies et à des compétences spécialisées, sans nécessairement reprendre l’ensemble des activités de l’entreprise. Comme d'habitude, les conditions financières de l’opération n’ont pas été précisées.
Et pour quoi faire ?
Ascend.io se présente comme la première plateforme d’Agentic Data Engineering, une approche qui consiste à confier à des agents IA différentes tâches liées à l’ingénierie des données. Concrètement, ces outils peuvent intervenir dans la collecte, la transformation, l’organisation et l’automatisation des flux de données.
Le but tend à réduire les opérations répétitives et de permettre aux ingénieurs de se concentrer sur des tâches plus complexes. Au cours de ses dix années d’existence, Ascend.io a développé plusieurs technologies, notamment des pipelines de données déclaratifs et des systèmes d’automatisation DataAware.
Plus récemment, l’entreprise s’est spécialisée dans les agents IA capables d’accompagner les équipes tout au long du cycle de traitement des données. Sur son site officiel, Ascend.io a d’ailleurs publié un message revenant sur ses différentes innovations et sur sa volonté de simplifier le travail des ingénieurs.
Quelles applications possibles chez Apple ?
Pour le moment, Apple n’a pas précisé comment elle comptait exploiter les technologies ou les compétences récupérées grâce à cet accord. Plusieurs applications sont néanmoins envisageables, notamment pour améliorer les infrastructures nécessaires au développement et à l’entraînement de ses modèles d’intelligence artificielle.
Les outils d’Ascend.io pourraient également contribuer à automatiser certaines opérations internes de traitement des données. Il ne s’agit donc pas nécessairement d’une acquisition destinée à apporter directement de nouvelles fonctionnalités à Siri ou à Apple Intelligence. Cette opération intervient quelques semaines après un autre accord conclu avec une startup spécialisée dans l’utilisation de l’IA pour retravailler des enregistrements musicaux.
Qu’en penser ?
Cette nouvelle opération illustre la stratégie d’Apple, qui privilégie régulièrement les acquisitions ciblées pour renforcer ses équipes et accéder à des technologies spécifiques. Avec Ascend.io, le constructeur s’intéresse cette fois à un domaine moins visible pour le grand public, mais essentiel au fonctionnement des systèmes d’intelligence artificielle : la gestion et l’automatisation des données. L’accord pourrait permettre à Apple de renforcer ses infrastructures et d’accélérer certains développements internes, sans qu’il soit possible, à ce stade, d’identifier les produits qui en bénéficieront. Une acquisition discrète, donc, mais qui témoigne de l’importance croissante des agents IA dans la stratégie technologique du groupe.