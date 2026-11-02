Les data centers dérangent ? OpenAI a trouvé une solution assez étrange...

Qu'en penser ?



En envisageant cette nouvelle appellation, OpenAI reconnaît indirectement que l'acceptabilité de ses installations devient un enjeu majeur pour le développement de l'intelligence artificielle. Mais changer leur nom ne résoudra pas les problèmes liés à la consommation d'énergie, au refroidissement ou à leur implantation. Au-delà de cette opération de communication, les entreprises devront surtout convaincre les collectivités que ces investissements peuvent apporter des avantages économiques et sociaux suffisants pour justifier leurs conséquences environnementales.