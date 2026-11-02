Les data centers dérangent ? OpenAI a trouvé une solution assez étrange...
Par Laurence - Publié le
Les centres de données sont devenus un sujet de controverse aux États-Unis, notamment en raison de leur consommation d'électricité et d'eau. Face à une opposition croissante, OpenAI envisagerait une nouvelle stratégie de communication, qui passerait notamment par un changement de nom. Mais est-ce que cela changera quelque chose ?
Avec le développement de l'intelligence artificielle générative, les géants de la technologie multiplient les investissements dans les infrastructures informatiques. Mais ces projets ne font pas toujours l'unanimité auprès des populations locales.
Les principaux reproches concernent la consommation énergétique, les besoins en eau pour le refroidissement des installations et les conséquences sur les réseaux électriques. Certaines collectivités s'inquiètent également des nuisances liées aux travaux, de l'artificialisation des sols et des retombées économiques réelles pour leurs habitants.
Cette opposition commence à modifier les pratiques des entreprises. Amazon et Microsoft ont ainsi annoncé qu'ils n'utiliseraient plus d'accords de confidentialité dans leurs négociations avec les autorités locales concernant l'implantation de nouveaux sites.
Selon Axios, OpenAI préparerait une importante campagne de communication après les élections américaines de mi-mandat, prévues ce mardi 3 novembre. Parmi les pistes évoquées figure une idée assez simple : remplacer l'appellation traditionnelle de data center par celle d'AI compute campus...
Ce changement de vocabulaire permettrait de présenter ces équipements sous un angle différent, davantage associé à l'innovation, à la recherche et au développement économique. Pour autant, on peut s'interroger sur la portée pratique de ce changement, vu que la nouvelle dénomination ne modifierait ni leur fonctionnement ni leurs besoins énergétiques. Il s'agirait avant tout d'une évolution de la communication autour de ces installations
pour mieux faire passer la pilule.
Cette initiative s'inscrirait dans une stratégie beaucoup plus large. Chris Lehane, directeur des affaires internationales d'OpenAI, estime que l'intelligence artificielle pourrait devenir le principal sujet de l'élection présidentielle américaine de 2028. Dans un entretien accordé à Axios, il présente les élections de mi-mandat comme une sorte de bande-annonce des débats politiques à venir.
OpenAI souhaiterait notamment promouvoir plusieurs propositions, dont l'instauration de limites de vitesse pour encadrer le développement des systèmes d'IA les plus avancés, une meilleure démonstration de leurs bénéfices au quotidien et un rôle accru des États-Unis dans l'élaboration des normes internationales. Concernant ces infrastructures, Chris Lehane considère toutefois que les discussions actuelles sont légitimes. Il estime que les collectivités doivent pouvoir demander des comptes aux entreprises et obtenir des bénéfices concrets en contrepartie de ces implantations.
En envisageant cette nouvelle appellation, OpenAI reconnaît indirectement que l'acceptabilité de ses installations devient un enjeu majeur pour le développement de l'intelligence artificielle. Mais changer leur nom ne résoudra pas les problèmes liés à la consommation d'énergie, au refroidissement ou à leur implantation. Au-delà de cette opération de communication, les entreprises devront surtout convaincre les collectivités que ces investissements peuvent apporter des avantages économiques et sociaux suffisants pour justifier leurs conséquences environnementales.
Des infrastructures de plus en plus contestées
Avec le développement de l'intelligence artificielle générative, les géants de la technologie multiplient les investissements dans les infrastructures informatiques. Mais ces projets ne font pas toujours l'unanimité auprès des populations locales.
Les principaux reproches concernent la consommation énergétique, les besoins en eau pour le refroidissement des installations et les conséquences sur les réseaux électriques. Certaines collectivités s'inquiètent également des nuisances liées aux travaux, de l'artificialisation des sols et des retombées économiques réelles pour leurs habitants.
Cette opposition commence à modifier les pratiques des entreprises. Amazon et Microsoft ont ainsi annoncé qu'ils n'utiliseraient plus d'accords de confidentialité dans leurs négociations avec les autorités locales concernant l'implantation de nouveaux sites.
Juste une question de vocabulaire ?
Selon Axios, OpenAI préparerait une importante campagne de communication après les élections américaines de mi-mandat, prévues ce mardi 3 novembre. Parmi les pistes évoquées figure une idée assez simple : remplacer l'appellation traditionnelle de data center par celle d'AI compute campus...
Ce changement de vocabulaire permettrait de présenter ces équipements sous un angle différent, davantage associé à l'innovation, à la recherche et au développement économique. Pour autant, on peut s'interroger sur la portée pratique de ce changement, vu que la nouvelle dénomination ne modifierait ni leur fonctionnement ni leurs besoins énergétiques. Il s'agirait avant tout d'une évolution de la communication autour de ces installations
OpenAI veut peser sur le débat politique américain
Cette initiative s'inscrirait dans une stratégie beaucoup plus large. Chris Lehane, directeur des affaires internationales d'OpenAI, estime que l'intelligence artificielle pourrait devenir le principal sujet de l'élection présidentielle américaine de 2028. Dans un entretien accordé à Axios, il présente les élections de mi-mandat comme une sorte de bande-annonce des débats politiques à venir.
OpenAI souhaiterait notamment promouvoir plusieurs propositions, dont l'instauration de limites de vitesse pour encadrer le développement des systèmes d'IA les plus avancés, une meilleure démonstration de leurs bénéfices au quotidien et un rôle accru des États-Unis dans l'élaboration des normes internationales. Concernant ces infrastructures, Chris Lehane considère toutefois que les discussions actuelles sont légitimes. Il estime que les collectivités doivent pouvoir demander des comptes aux entreprises et obtenir des bénéfices concrets en contrepartie de ces implantations.
Qu'en penser ?
En envisageant cette nouvelle appellation, OpenAI reconnaît indirectement que l'acceptabilité de ses installations devient un enjeu majeur pour le développement de l'intelligence artificielle. Mais changer leur nom ne résoudra pas les problèmes liés à la consommation d'énergie, au refroidissement ou à leur implantation. Au-delà de cette opération de communication, les entreprises devront surtout convaincre les collectivités que ces investissements peuvent apporter des avantages économiques et sociaux suffisants pour justifier leurs conséquences environnementales.