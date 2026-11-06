Comment cette firme veut devenir l'Amazon Web Services de la robotique
Par Laurence - Publié le
Après avoir développé ses robots autonomes de livraison, Serve Robotics veut désormais commercialiser ses technologies auprès d'autres entreprises. La société américaine annonce le lancement de Physical AI Services, une nouvelle activité destinée à fournir des outils de connectivité, de traitement des données et d'intelligence artificielle aux fabricants de robots. Bref, une stratégie directement inspirée d'Amazon Web Services.
Serve Robotics est surtout connue pour ses petits robots autonomes, qui circulent sur les trottoirs américains pour livrer des repas et des commandes. Reconnaissables à leurs grands yeux expressifs, ces machines évoluent au milieu des piétons et doivent composer avec les obstacles et les imprévus de la circulation urbaine.
Issue du rachat de Postmates par Uber, la société est devenue indépendante en 2021 avant de faire son entrée en Bourse en 2024. Mais Serve Robotics ne souhaite plus se limiter à la conception et à l'exploitation de ses propres robots. L'entreprise vient d'annoncer la création de Physical AI Services, une nouvelle division chargée de commercialiser les technologies développées pour ses machines auprès d'autres acteurs de la robotique.
La référence à Amazon Web Services n'est pas anodine. Comme Amazon avait transformé ses infrastructures informatiques internes en services accessibles à d'autres entreprises, Serve Robotics souhaite désormais proposer ses propres technologies sous forme de plateforme.
Cette nouvelle activité repose sur trois produits. Le premier, baptisé Serve Link, permet de connecter les robots à des systèmes d'intelligence artificielle hébergés dans des centres de données. L'objectif est de permettre aux machines d'accéder à des modèles d'IA plus puissants sans devoir embarquer toute la puissance de calcul nécessaire.
La difficulté consiste notamment à maintenir une connexion fiable lorsque les robots évoluent dans des environnements où la couverture réseau peut être instable. Serve Robotics travaille d'ailleurs avec T-Mobile pour rapprocher certaines capacités de calcul des robots, notamment grâce à des infrastructures situées à proximité des réseaux mobiles.
Le deuxième service concerne l'analyse des données collectées sur le terrain. Il doit permettre d'identifier automatiquement les situations inhabituelles rencontrées par les robots, afin de les réutiliser pour entraîner et améliorer les modèles d'intelligence artificielle.
Enfin, le troisième produit prend la forme d'un catalogue de données issues des robots de livraison de Serve Robotics. Ces informations doivent aider les développeurs à entraîner des modèles capables de mieux comprendre les environnements humains complexes.
Avec cette nouvelle offre, Serve Robotics entend toucher des secteurs bien plus larges que la livraison de repas. Les technologies proposées pourraient notamment intéresser les fabricants de robots agricoles, les entreprises spécialisées dans les entrepôts automatisés ou encore les constructeurs d'engins autonomes. La startup Bedrock Robotics, qui développe des systèmes de conduite autonome pour les équipements de chantier, figure déjà parmi les clients annoncés.
Serve Robotics dispose également d'une activité dans les établissements de santé depuis son acquisition de Diligent Robotics, spécialisée dans les robots d'assistance hospitalière. La société précise toutefois qu'elle ne compte pas abandonner ses activités historiques. Son réseau de robots livreurs poursuit son développement, avec une diversification de ses partenariats commerciaux. Historiquement proche d'Uber, Serve Robotics travaille désormais également avec DoorDash et Wonder.
Avec Physical AI Services, Serve Robotics cherche à valoriser les technologies développées au fil des années pour faire fonctionner ses propres robots dans des environnements réels. Cette stratégie pourrait lui permettre de diversifier ses revenus tout en profitant du développement de la robotique autonome, sans dépendre uniquement du nombre de livraisons effectuées par ses machines.
L'enjeu dépasse d'ailleurs le simple matériel : il s'agit de fournir les infrastructures logicielles, les données et les connexions nécessaires au fonctionnement des futures générations de robots. Le parallèle avec AWS est ambitieux. Mais si la robotique connaît une adoption comparable à celle des services cloud, les entreprises capables de fournir ces technologies communes pourraient occuper une place importante dans ce nouveau marché.
Des robots livreurs à la fourniture de technologies
Serve Robotics est surtout connue pour ses petits robots autonomes, qui circulent sur les trottoirs américains pour livrer des repas et des commandes. Reconnaissables à leurs grands yeux expressifs, ces machines évoluent au milieu des piétons et doivent composer avec les obstacles et les imprévus de la circulation urbaine.
Issue du rachat de Postmates par Uber, la société est devenue indépendante en 2021 avant de faire son entrée en Bourse en 2024. Mais Serve Robotics ne souhaite plus se limiter à la conception et à l'exploitation de ses propres robots. L'entreprise vient d'annoncer la création de Physical AI Services, une nouvelle division chargée de commercialiser les technologies développées pour ses machines auprès d'autres acteurs de la robotique.
La référence à Amazon Web Services n'est pas anodine. Comme Amazon avait transformé ses infrastructures informatiques internes en services accessibles à d'autres entreprises, Serve Robotics souhaite désormais proposer ses propres technologies sous forme de plateforme.
Trois services pour développer des robots plus intelligents
Cette nouvelle activité repose sur trois produits. Le premier, baptisé Serve Link, permet de connecter les robots à des systèmes d'intelligence artificielle hébergés dans des centres de données. L'objectif est de permettre aux machines d'accéder à des modèles d'IA plus puissants sans devoir embarquer toute la puissance de calcul nécessaire.
La difficulté consiste notamment à maintenir une connexion fiable lorsque les robots évoluent dans des environnements où la couverture réseau peut être instable. Serve Robotics travaille d'ailleurs avec T-Mobile pour rapprocher certaines capacités de calcul des robots, notamment grâce à des infrastructures situées à proximité des réseaux mobiles.
Le deuxième service concerne l'analyse des données collectées sur le terrain. Il doit permettre d'identifier automatiquement les situations inhabituelles rencontrées par les robots, afin de les réutiliser pour entraîner et améliorer les modèles d'intelligence artificielle.
Enfin, le troisième produit prend la forme d'un catalogue de données issues des robots de livraison de Serve Robotics. Ces informations doivent aider les développeurs à entraîner des modèles capables de mieux comprendre les environnements humains complexes.
Une technologie qui pourrait équiper les robots agricoles et industriels
Avec cette nouvelle offre, Serve Robotics entend toucher des secteurs bien plus larges que la livraison de repas. Les technologies proposées pourraient notamment intéresser les fabricants de robots agricoles, les entreprises spécialisées dans les entrepôts automatisés ou encore les constructeurs d'engins autonomes. La startup Bedrock Robotics, qui développe des systèmes de conduite autonome pour les équipements de chantier, figure déjà parmi les clients annoncés.
Serve Robotics dispose également d'une activité dans les établissements de santé depuis son acquisition de Diligent Robotics, spécialisée dans les robots d'assistance hospitalière. La société précise toutefois qu'elle ne compte pas abandonner ses activités historiques. Son réseau de robots livreurs poursuit son développement, avec une diversification de ses partenariats commerciaux. Historiquement proche d'Uber, Serve Robotics travaille désormais également avec DoorDash et Wonder.
Qu'en penser ?
Avec Physical AI Services, Serve Robotics cherche à valoriser les technologies développées au fil des années pour faire fonctionner ses propres robots dans des environnements réels. Cette stratégie pourrait lui permettre de diversifier ses revenus tout en profitant du développement de la robotique autonome, sans dépendre uniquement du nombre de livraisons effectuées par ses machines.
L'enjeu dépasse d'ailleurs le simple matériel : il s'agit de fournir les infrastructures logicielles, les données et les connexions nécessaires au fonctionnement des futures générations de robots. Le parallèle avec AWS est ambitieux. Mais si la robotique connaît une adoption comparable à celle des services cloud, les entreprises capables de fournir ces technologies communes pourraient occuper une place importante dans ce nouveau marché.