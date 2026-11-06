Comment cette firme veut devenir l'Amazon Web Services de la robotique

Des robots livreurs à la fourniture de technologies

Trois services pour développer des robots plus intelligents

Une technologie qui pourrait équiper les robots agricoles et industriels

Qu'en penser ?



Avec Physical AI Services, Serve Robotics cherche à valoriser les technologies développées au fil des années pour faire fonctionner ses propres robots dans des environnements réels. Cette stratégie pourrait lui permettre de diversifier ses revenus tout en profitant du développement de la robotique autonome, sans dépendre uniquement du nombre de livraisons effectuées par ses machines.



L'enjeu dépasse d'ailleurs le simple matériel : il s'agit de fournir les infrastructures logicielles, les données et les connexions nécessaires au fonctionnement des futures générations de robots. Le parallèle avec AWS est ambitieux. Mais si la robotique connaît une adoption comparable à celle des services cloud, les entreprises capables de fournir ces technologies communes pourraient occuper une place importante dans ce nouveau marché.

Serve Robotics est surtout connue pour, qui circulent sur les trottoirs américains pour livrer des repas et des commandes. Reconnaissables à leurs grands yeux expressifs, ces machines évoluent au milieu des piétons et doivent composer avec les obstacles et les imprévus de la circulation urbaine.Issue du, la société est devenue indépendante en 2021 avant de faire son entrée en Bourse en 2024. Mais. L'entreprise vient d'annoncer la création de Physical AI Services, une nouvelle division chargée de commercialiser les technologies développées pour ses machines auprès d'autres acteurs de la robotique.La référence à Amazon Web Services n'est pas anodine. Comme Amazon avait transformé ses infrastructures informatiques internes en services accessibles à d'autres entreprises, Serve Robotics souhaite désormais proposer ses propres technologies sous forme de plateforme.Cette nouvelle activité repose sur. Le premier, baptisé Serve Link, permet deL'objectif est de permettre aux machines d'accéder à des modèles d'IA plus puissants sans devoir embarquer toute la puissance de calcul nécessaire.La difficulté consiste notamment à maintenir une connexion fiable lorsque les robots évoluent dans des environnements où la couverture réseau peut être instable.pour rapprocher certaines capacités de calcul des robots, notamment grâce à des infrastructures situées à proximité des réseaux mobiles.Le deuxième service concerne. Il doit permettre d'identifier automatiquement les situations inhabituelles rencontrées par les robots, afin de les réutiliser pour entraîner et améliorer les modèles d'intelligence artificielle.Enfin, le troisième produit prend la forme d'un catalogue de données issues des robots de livraison de Serve Robotics. Ces informations doivent aider les développeurs à entraîner des modèles capables de mieux comprendre les environnements humains complexes.Avec cette nouvelle offre, Serve Robotics entend toucher des secteurs bien plus larges que la livraison de repas. Les technologies proposées pourraient notamment intéresser les fabricants de robots agricoles, les entreprises spécialisées dans les entrepôts automatisés ou encore les constructeurs d'engins autonomes.Serve Robotics dispose également d'une activité dans les établissements de santé depuis son acquisition de. La société précise toutefois qu'elle ne compte pas abandonner ses activités historiques. Son réseau de robots livreurs poursuit son développement, avec une diversification de ses partenariats commerciaux. Historiquement proche d'Uber, Serve Robotics travaille désormais également avec DoorDash et Wonder.