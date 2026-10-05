Siri AI en Europe : combien de mois faudra-t-il attendre pour l'avoir sur iPhone et iPad ?
Par Laurence - Publié le
Les utilisateurs européens ne sont visiblement pas près de profiter de Siri AI sur leur iPhone. Selon Mark Gurman, cinq mois d’attente supplémentaires constitueraient même le scénario le plus optimiste. Apple chercherait parallèlement à mettre la pression sur Bruxelles pour obtenir un assouplissement des règles européennes.
Siri AI est disponible depuis le lancement d’iOS 27 dans plusieurs pays, mais pas dans l’Union européenne. Et cette situation pourrait encore durer un bon moment. Dans sa dernière newsletter, Mark Gurman se montre assez pessimiste. Il estime qu’un délai comparable à celui rencontré avec Apple Intelligence constituerait
Pour rappel, Apple Intelligence avait commencé son déploiement hors de l’Union européenne fin octobre 2024 avant d’arriver sur les iPhone et iPad européens à la fin du mois de mars 2025. Soit environ cinq mois de décalage. En appliquant le même délai à Siri AI, dont le déploiement a commencé avec iOS 27 le 14 septembre, il faudrait donc attendre au moins février 2027 pour en profiter sur iPhone et iPad dans l’Union européenne. Et Mark Gurman prévient qu’il ne serait pas surpris de voir l’attente se prolonger
Côté explication, la situation serait officiellement liée au Digital Markets Act, et plus particulièrement aux obligations d’interopérabilité imposées aux contrôleurs d’accès. Lors de la WWDC en juin, Apple avait confirmé que Siri AI ne serait pas proposé dans l’Union européenne avec iOS 27 et iPadOS 27.
La firme expliquait alors que les régulateurs européens n’avaient accepté aucune de ses propositions permettant, selon elle, d’ouvrir certaines fonctions aux assistants concurrents tout en préservant la sécurité et la confidentialité des données. Craig Federighi s’était publiquement dit profondément
Cette restriction concerne principalement l’iPhone et l’iPad, ainsi que l’Apple Watch puisque certaines de ses fonctions nécessitent un iPhone compatible avec Siri AI. La situation est différente sur Mac et Vision Pro : les utilisateurs européens peuvent bien accéder à Siri AI sur ces plateformes. Apple a notamment confirmé que la version bêta en français serait déployée en octobre sur Mac et Vision Pro.
Mark Gurman va cependant plus loin et estime qu’Apple utiliserait volontairement l’absence de Siri AI sur iPhone en Europe comme un moyen de pression sur la Commission européenne. L’idée serait assez simple : plus les utilisateurs européens seront frustrés de voir certaines fonctions disponibles ailleurs mais pas sur leur iPhone, plus ils pourraient à leur tour critiquer les règles imposées par Bruxelles. Une stratégie qui rappellerait celle adoptée lors du lancement d’Apple Intelligence.
Mais la question est de savoir si Siri AI est suffisamment important pour provoquer une véritable réaction des utilisateurs. Car Mark Gurman lui-même en doute, même s’il constate recevoir de nombreux messages d’Européens mécontents de cette absence. La stratégie serait en tout cas risquée pour Apple : les clients européens ont acheté les mêmes iPhone que les utilisateurs américains, mais se retrouvent privés de certaines de leurs principales nouveautés logicielles.
La question devient d’autant plus intéressante qu’Apple s’apprêterait justement à faire de Siri AI la pièce maîtresse de sa nouvelle offensive dans la maison connectée. Selon Mark Gurman, Apple prévoit un événement le 13 octobre pour présenter son HomePad, un nouveau HomePod mini et une nouvelle Apple TV. Les trois appareils auraient justement Siri AI au cœur de leur fonctionnement.
Pour l’instant, les informations disponibles ne permettent pas de savoir précisément comment les restrictions européennes s’appliqueront à ces nouveaux produits. Apple devra donc rapidement préciser si les Européens auront accès à l’ensemble de leurs fonctions dès leur lancement ou si certaines capacités de Siri AI seront également désactivées.
Le précédent Apple Intelligence n’est finalement pas très rassurant : cinq mois de retard représenteraient cette fois le scénario le plus favorable. Plus étonnante est l’idée qu’Apple puisse laisser volontairement perdurer la situation afin de mettre la pression sur Bruxelles. Si tel est réellement le cas, ce sont surtout les utilisateurs européens qui risquent de se retrouver pris entre les deux camps. Et avec l’arrivée imminente du HomePad et de nouveaux produits largement construits autour de Siri AI, Apple va rapidement devoir clarifier ce que ses clients européens pourront réellement utiliser.
Au moins cinq mois d’attente ?
Siri AI est disponible depuis le lancement d’iOS 27 dans plusieurs pays, mais pas dans l’Union européenne. Et cette situation pourrait encore durer un bon moment. Dans sa dernière newsletter, Mark Gurman se montre assez pessimiste. Il estime qu’un délai comparable à celui rencontré avec Apple Intelligence constituerait
le meilleur scénario possiblepour les utilisateurs européens. Mais rien ne semble garanti, bien au contraire...
Pour rappel, Apple Intelligence avait commencé son déploiement hors de l’Union européenne fin octobre 2024 avant d’arriver sur les iPhone et iPad européens à la fin du mois de mars 2025. Soit environ cinq mois de décalage. En appliquant le même délai à Siri AI, dont le déploiement a commencé avec iOS 27 le 14 septembre, il faudrait donc attendre au moins février 2027 pour en profiter sur iPhone et iPad dans l’Union européenne. Et Mark Gurman prévient qu’il ne serait pas surpris de voir l’attente se prolonger
considérablementau-delà.
Le DMA toujours au cœur du problème
Côté explication, la situation serait officiellement liée au Digital Markets Act, et plus particulièrement aux obligations d’interopérabilité imposées aux contrôleurs d’accès. Lors de la WWDC en juin, Apple avait confirmé que Siri AI ne serait pas proposé dans l’Union européenne avec iOS 27 et iPadOS 27.
La firme expliquait alors que les régulateurs européens n’avaient accepté aucune de ses propositions permettant, selon elle, d’ouvrir certaines fonctions aux assistants concurrents tout en préservant la sécurité et la confidentialité des données. Craig Federighi s’était publiquement dit profondément
déçude cette situation, précisant qu’Apple continuait à discuter avec les autorités européennes mais qu’aucun calendrier ne pouvait encore être communiqué.
Cette restriction concerne principalement l’iPhone et l’iPad, ainsi que l’Apple Watch puisque certaines de ses fonctions nécessitent un iPhone compatible avec Siri AI. La situation est différente sur Mac et Vision Pro : les utilisateurs européens peuvent bien accéder à Siri AI sur ces plateformes. Apple a notamment confirmé que la version bêta en français serait déployée en octobre sur Mac et Vision Pro.
Apple chercherait à mettre la pression sur Bruxelles
Mark Gurman va cependant plus loin et estime qu’Apple utiliserait volontairement l’absence de Siri AI sur iPhone en Europe comme un moyen de pression sur la Commission européenne. L’idée serait assez simple : plus les utilisateurs européens seront frustrés de voir certaines fonctions disponibles ailleurs mais pas sur leur iPhone, plus ils pourraient à leur tour critiquer les règles imposées par Bruxelles. Une stratégie qui rappellerait celle adoptée lors du lancement d’Apple Intelligence.
Mais la question est de savoir si Siri AI est suffisamment important pour provoquer une véritable réaction des utilisateurs. Car Mark Gurman lui-même en doute, même s’il constate recevoir de nombreux messages d’Européens mécontents de cette absence. La stratégie serait en tout cas risquée pour Apple : les clients européens ont acheté les mêmes iPhone que les utilisateurs américains, mais se retrouvent privés de certaines de leurs principales nouveautés logicielles.
Et le HomePad dans tout ça ?
La question devient d’autant plus intéressante qu’Apple s’apprêterait justement à faire de Siri AI la pièce maîtresse de sa nouvelle offensive dans la maison connectée. Selon Mark Gurman, Apple prévoit un événement le 13 octobre pour présenter son HomePad, un nouveau HomePod mini et une nouvelle Apple TV. Les trois appareils auraient justement Siri AI au cœur de leur fonctionnement.
Pour l’instant, les informations disponibles ne permettent pas de savoir précisément comment les restrictions européennes s’appliqueront à ces nouveaux produits. Apple devra donc rapidement préciser si les Européens auront accès à l’ensemble de leurs fonctions dès leur lancement ou si certaines capacités de Siri AI seront également désactivées.
QU’EN PENSER ?
Le précédent Apple Intelligence n’est finalement pas très rassurant : cinq mois de retard représenteraient cette fois le scénario le plus favorable. Plus étonnante est l’idée qu’Apple puisse laisser volontairement perdurer la situation afin de mettre la pression sur Bruxelles. Si tel est réellement le cas, ce sont surtout les utilisateurs européens qui risquent de se retrouver pris entre les deux camps. Et avec l’arrivée imminente du HomePad et de nouveaux produits largement construits autour de Siri AI, Apple va rapidement devoir clarifier ce que ses clients européens pourront réellement utiliser.