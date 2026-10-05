Siri AI en Europe : combien de mois faudra-t-il attendre pour l'avoir sur iPhone et iPad ?

QU’EN PENSER ?



Le précédent Apple Intelligence n’est finalement pas très rassurant : cinq mois de retard représenteraient cette fois le scénario le plus favorable. Plus étonnante est l’idée qu’Apple puisse laisser volontairement perdurer la situation afin de mettre la pression sur Bruxelles. Si tel est réellement le cas, ce sont surtout les utilisateurs européens qui risquent de se retrouver pris entre les deux camps. Et avec l’arrivée imminente du HomePad et de nouveaux produits largement construits autour de Siri AI, Apple va rapidement devoir clarifier ce que ses clients européens pourront réellement utiliser.