Siri AI pourrait finalement arriver sur le HomePod classique
Par Laurence - Publié le
Présenté hier, le HomePod mini 2 inaugure Siri AI sur les enceintes connectées d’Apple. Une nouveauté réservée à cette seconde génération, au grand regret des propriétaires du premier HomePod mini. Mais tout n’est peut-être pas perdu pour les autres utilisateurs : plusieurs modifications repérées sur le site d’Apple suggèrent que le HomePod de deuxième génération pourrait lui aussi profiter du nouvel assistant intelligent.
Hier, Apple a dévoilé le HomePod mini 2, une nouvelle enceinte équipée d’une puce S10 et compatible avec Siri AI. Cette évolution matérielle lui permet d’accueillir la nouvelle génération de l’assistant vocal, capable de comprendre des demandes plus naturelles et de tenir des conversations plus complexes.
Mais si Apple a clairement indiqué que le HomePod mini de première génération ne bénéficierait pas de Siri AI, la situation semble moins évidente pour les HomePod classique. Le leaker pdfu a en effet remarqué plusieurs changements intéressants sur la page officielle du HomePod de deuxième génération.
Premier indice : les illustrations présentant Siri ont été modifiées. Elles utilisent désormais les nouveaux dégradés de couleurs associés à Siri AI, similaires à ceux visibles sur le HomePod mini 2. Le halo lumineux affiché sur la partie supérieure de l’enceinte a également été revu pour correspondre à cette nouvelle identité visuelle. Mais c’est surtout un détail technique qui a attiré l’attention.
En examinant les descriptions alternatives des images présentes sur le site d’Apple, pdfu a découvert une référence particulièrement intéressante. L’une d’elles décrit en effet un
Une formulation semble suggérer que le HomePod 2 pourrait lui aussi accueillir le nouvel assistant vocal. Ce n’est évidemment pas une confirmation officielle. Apple pourrait simplement avoir réutilisé des éléments graphiques et des descriptions destinés au HomePod mini 2, sans que cela annonce une nouvelle fonctionnalité.
Néanmoins, la présence simultanée de plusieurs modifications sur la page du HomePod 2 laisse planer le doute. Pour le moment, Apple n’a annoncé aucune compatibilité de Siri AI avec ses HomePod grand format existants.
La question est d’autant plus intéressante que le HomePod mini 2 dispose d’une nouvelle puce S10, tandis que le HomePod de deuxième génération, commercialisé en 2023, utilise une puce S7. On pourrait donc imaginer que les capacités matérielles de cette dernière soient insuffisantes pour faire fonctionner Siri AI.
Mais Apple a précisé que tous les traitements de son nouvel assistant ne sont pas nécessairement réalisés directement sur l’enceinte. Lorsqu’un HomePod mini 2 est associé à un iPhone ou un iPad compatible avec Apple Intelligence, il peut notamment exploiter le contexte personnel de l’utilisateur pour retrouver certaines informations.
Cette architecture pourrait théoriquement permettre à des appareils plus anciens de profiter d’une partie des fonctionnalités de Siri AI, sans disposer de la dernière puce. Cupertino vient d’ailleurs de confirmer que Siri AI sera également compatible avec les Apple TV 4K de deuxième et troisième génération, et pas uniquement avec le nouveau modèle équipé d’une puce A19. Un précédent encourageant, même si rien ne garantit que la même approche sera retenue pour les HomePod.
L’arrivée de Siri AI sur le HomePod 2 serait une excellente nouvelle pour les utilisateurs qui ont investi dans l’enceinte grand format d’Apple. D’autant que la firme vient de montrer, avec les anciennes Apple TV 4K, qu’elle n’entend pas nécessairement réserver son nouvel assistant aux appareils les plus récents. Mais pour l’instant, les indices restent essentiellement graphiques et ne constituent pas une confirmation. Et même si cette compatibilité se concrétisait, les utilisateurs français devraient encore patienter : Siri AI n’est toujours pas disponible sur iOS dans l’Union européenne.
Des indices cachés sur le site d’Apple
Hier, Apple a dévoilé le HomePod mini 2, une nouvelle enceinte équipée d’une puce S10 et compatible avec Siri AI. Cette évolution matérielle lui permet d’accueillir la nouvelle génération de l’assistant vocal, capable de comprendre des demandes plus naturelles et de tenir des conversations plus complexes.
Mais si Apple a clairement indiqué que le HomePod mini de première génération ne bénéficierait pas de Siri AI, la situation semble moins évidente pour les HomePod classique. Le leaker pdfu a en effet remarqué plusieurs changements intéressants sur la page officielle du HomePod de deuxième génération.
Premier indice : les illustrations présentant Siri ont été modifiées. Elles utilisent désormais les nouveaux dégradés de couleurs associés à Siri AI, similaires à ceux visibles sur le HomePod mini 2. Le halo lumineux affiché sur la partie supérieure de l’enceinte a également été revu pour correspondre à cette nouvelle identité visuelle. Mais c’est surtout un détail technique qui a attiré l’attention.
Une mention explicite de Siri AI dans les images
En examinant les descriptions alternatives des images présentes sur le site d’Apple, pdfu a découvert une référence particulièrement intéressante. L’une d’elles décrit en effet un
halo Siri AI multicolore sur la partie supérieurede l’enceinte.
Une formulation semble suggérer que le HomePod 2 pourrait lui aussi accueillir le nouvel assistant vocal. Ce n’est évidemment pas une confirmation officielle. Apple pourrait simplement avoir réutilisé des éléments graphiques et des descriptions destinés au HomePod mini 2, sans que cela annonce une nouvelle fonctionnalité.
Néanmoins, la présence simultanée de plusieurs modifications sur la page du HomePod 2 laisse planer le doute. Pour le moment, Apple n’a annoncé aucune compatibilité de Siri AI avec ses HomePod grand format existants.
Le HomePod 2 a-t-il suffisamment de puissance ?
La question est d’autant plus intéressante que le HomePod mini 2 dispose d’une nouvelle puce S10, tandis que le HomePod de deuxième génération, commercialisé en 2023, utilise une puce S7. On pourrait donc imaginer que les capacités matérielles de cette dernière soient insuffisantes pour faire fonctionner Siri AI.
Mais Apple a précisé que tous les traitements de son nouvel assistant ne sont pas nécessairement réalisés directement sur l’enceinte. Lorsqu’un HomePod mini 2 est associé à un iPhone ou un iPad compatible avec Apple Intelligence, il peut notamment exploiter le contexte personnel de l’utilisateur pour retrouver certaines informations.
Cette architecture pourrait théoriquement permettre à des appareils plus anciens de profiter d’une partie des fonctionnalités de Siri AI, sans disposer de la dernière puce. Cupertino vient d’ailleurs de confirmer que Siri AI sera également compatible avec les Apple TV 4K de deuxième et troisième génération, et pas uniquement avec le nouveau modèle équipé d’une puce A19. Un précédent encourageant, même si rien ne garantit que la même approche sera retenue pour les HomePod.
Qu’en penser ?
L’arrivée de Siri AI sur le HomePod 2 serait une excellente nouvelle pour les utilisateurs qui ont investi dans l’enceinte grand format d’Apple. D’autant que la firme vient de montrer, avec les anciennes Apple TV 4K, qu’elle n’entend pas nécessairement réserver son nouvel assistant aux appareils les plus récents. Mais pour l’instant, les indices restent essentiellement graphiques et ne constituent pas une confirmation. Et même si cette compatibilité se concrétisait, les utilisateurs français devraient encore patienter : Siri AI n’est toujours pas disponible sur iOS dans l’Union européenne.