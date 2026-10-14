Siri AI pourrait finalement arriver sur le HomePod classique

Des indices cachés sur le site d’Apple

Une mention explicite de Siri AI dans les images

halo Siri AI multicolore sur la partie supérieure

Le HomePod 2 a-t-il suffisamment de puissance ?

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Qu’en penser ?



L’arrivée de Siri AI sur le HomePod 2 serait une excellente nouvelle pour les utilisateurs qui ont investi dans l’enceinte grand format d’Apple. D’autant que la firme vient de montrer, avec les anciennes Apple TV 4K, qu’elle n’entend pas nécessairement réserver son nouvel assistant aux appareils les plus récents. Mais pour l’instant, les indices restent essentiellement graphiques et ne constituent pas une confirmation. Et même si cette compatibilité se concrétisait, les utilisateurs français devraient encore patienter : Siri AI n’est toujours pas disponible sur iOS dans l’Union européenne.

Hier,Cette évolution matérielle lui permet d’accueillir la nouvelle génération de l’assistant vocal, capable de comprendre des demandes plus naturelles et de tenir des conversations plus complexes.Mais si. Le leakera en effet remarqué plusieurs changements intéressants sur la page officielle du HomePod de deuxième génération.Premier indice :Elles utilisent désormais les nouveaux dégradés de couleurs associés à Siri AI, similaires à ceux visibles sur le HomePod mini 2. Leaffiché sur la partie supérieure de l’enceinte a également été revu pour correspondre à cette nouvelle identité visuelle. Mais c’est surtout un détail technique qui a attiré l’attention.En examinant les descriptions alternatives des images présentes sur le site d’Apple, pdfu a découvert une référence particulièrement intéressante. L’une d’elles décrit en effet unde l’enceinte.Ce n’est évidemment pas une confirmation officielle. Apple pourrait simplement avoir réutilisé des éléments graphiques et des descriptions destinés au HomePod mini 2, sans que cela annonce une nouvelle fonctionnalité.Néanmoins,. Pour le moment, Apple n’a annoncé aucune compatibilité de Siri AI avec ses HomePod grand format existants.La question est d’autant plus intéressante que le HomePod mini 2 dispose d’une nouvelle puce S10, tandis que le. On pourrait donc imaginer que les capacités matérielles de cette dernière soient insuffisantes pour faire fonctionner Siri AI.Mais Apple a précisé que. Lorsqu’un HomePod mini 2 est associé à un iPhone ou un iPad compatible avec Apple Intelligence, il peut notamment exploiter le contexte personnel de l’utilisateur pour retrouver certaines informations.Cette architecture pourrait théoriquement permettre à des appareils plus anciens de profiter d’une partie des fonctionnalités de Siri AI, sans disposer de la dernière puce. Cupertino vient d’ailleurs de confirmer que, et pas uniquement avec le nouveau modèle équipé d’une puce A19. Un précédent encourageant, même si rien ne garantit que la même approche sera retenue pour les HomePod.