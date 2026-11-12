OpenAI : 10 milliards de dollars de revenus en 3 mois, mais autant de pertes !
Par Laurence - Publié le
OpenAI continue d'afficher une croissance spectaculaire, portée par le succès de ChatGPT et la demande croissante en IA. Mais derrière les milliards de dollars de revenus, la situation financière de l'entreprise demeure particulièrement déséquilibrée. Au troisième trimestre 2026, ses pertes opérationnelles auraient même dépassé son chiffre d'affaires.
OpenAI ne semble pas connaître de ralentissement commercial. Selon des documents financiers consultés par le Wall Street Journal et relayés par Reuters, l'entreprise aurait réalisé environ 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires au troisième trimestre 2026. Un montant particulièrement impressionnant, puisqu'il représente une progression d'environ 50 % par rapport au trimestre précédent, où les revenus atteignaient quelque 6,7 milliards de dollars.
Cette croissance témoigne de l'adoption toujours plus importante de ChatGPT, mais également des services professionnels et des API proposés aux développeurs et aux entreprises. OpenAI bénéficie ainsi de l'engouement pour l'intelligence artificielle générative, devenue l'un des principaux moteurs d'investissement de l'industrie technologique. Mais cette progression des revenus ne suffit toujours pas à compenser les dépenses considérables nécessaires au développement de ses modèles.
Car si le chiffre d'affaires progresse rapidement, les pertes opérationnelles d'OpenAI auraient atteint 10,9 milliards de dollars au troisième trimestre, contre 10,1 milliards au trimestre précédent. Autrement dit, l'entreprise aurait perdu davantage d'argent qu'elle n'en a encaissé sur cette période, du moins au regard de ces indicateurs opérationnels.
Ce chiffre illustre le coût particulièrement élevé de la course à l'intelligence artificielle. L'entraînement des modèles, leur fonctionnement quotidien, les infrastructures informatiques et les investissements dans les capacités de calcul représentent des dépenses colossales. Toutefois, un indicateur montre une amélioration relative.
Selon les documents communiqués aux investisseurs, la marge opérationnelle ajustée serait passée de -150 % à -109 % en un trimestre. En clair, OpenAI améliore progressivement le rapport entre ses revenus et ses dépenses, même si son activité demeure très largement déficitaire. La progression du chiffre d'affaires ne se traduit donc pas encore par une réduction des pertes en valeur absolue.
Ces résultats interviennent alors que les investisseurs s'intéressent de plus en plus à la rentabilité des entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle. OpenAI n'est d'ailleurs pas la seule à engager des sommes considérables pour développer ses modèles. Son principal concurrent, Anthropic, prépare actuellement son introduction en Bourse, avec une valorisation qui pourrait atteindre environ 1 400 milliards de dollars.
Cette opération pourrait constituer un test important pour le secteur, après plusieurs années marquées par des investissements massifs et des valorisations particulièrement élevées. Malgré les interrogations sur leur rentabilité, ces entreprises continuent d'attirer les capitaux, les investisseurs pariant sur une croissance durable de la demande en IA.
Les derniers chiffres d'OpenAI illustrent parfaitement le paradoxe actuel de l'intelligence artificielle : les revenus progressent à une vitesse exceptionnelle, mais les dépenses augmentent elles aussi à un rythme difficilement soutenable. Avec 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires trimestriel, OpenAI démontre qu'il existe bien un marché considérable pour ses technologies. En revanche, ses 10,9 milliards de pertes opérationnelles rappellent que la croissance commerciale ne garantit pas encore la rentabilité. La question est désormais de savoir combien de temps les investisseurs accepteront de financer cette course à la puissance de calcul avant d'exiger des résultats financiers plus équilibrés.
10 milliards de dollars de revenus en un trimestre
OpenAI ne semble pas connaître de ralentissement commercial. Selon des documents financiers consultés par le Wall Street Journal et relayés par Reuters, l'entreprise aurait réalisé environ 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires au troisième trimestre 2026. Un montant particulièrement impressionnant, puisqu'il représente une progression d'environ 50 % par rapport au trimestre précédent, où les revenus atteignaient quelque 6,7 milliards de dollars.
Cette croissance témoigne de l'adoption toujours plus importante de ChatGPT, mais également des services professionnels et des API proposés aux développeurs et aux entreprises. OpenAI bénéficie ainsi de l'engouement pour l'intelligence artificielle générative, devenue l'un des principaux moteurs d'investissement de l'industrie technologique. Mais cette progression des revenus ne suffit toujours pas à compenser les dépenses considérables nécessaires au développement de ses modèles.
Près de 11 milliards de dollars de pertes opérationnelles
Car si le chiffre d'affaires progresse rapidement, les pertes opérationnelles d'OpenAI auraient atteint 10,9 milliards de dollars au troisième trimestre, contre 10,1 milliards au trimestre précédent. Autrement dit, l'entreprise aurait perdu davantage d'argent qu'elle n'en a encaissé sur cette période, du moins au regard de ces indicateurs opérationnels.
Ce chiffre illustre le coût particulièrement élevé de la course à l'intelligence artificielle. L'entraînement des modèles, leur fonctionnement quotidien, les infrastructures informatiques et les investissements dans les capacités de calcul représentent des dépenses colossales. Toutefois, un indicateur montre une amélioration relative.
Selon les documents communiqués aux investisseurs, la marge opérationnelle ajustée serait passée de -150 % à -109 % en un trimestre. En clair, OpenAI améliore progressivement le rapport entre ses revenus et ses dépenses, même si son activité demeure très largement déficitaire. La progression du chiffre d'affaires ne se traduit donc pas encore par une réduction des pertes en valeur absolue.
Une course aux milliards face à Anthropic
Ces résultats interviennent alors que les investisseurs s'intéressent de plus en plus à la rentabilité des entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle. OpenAI n'est d'ailleurs pas la seule à engager des sommes considérables pour développer ses modèles. Son principal concurrent, Anthropic, prépare actuellement son introduction en Bourse, avec une valorisation qui pourrait atteindre environ 1 400 milliards de dollars.
Cette opération pourrait constituer un test important pour le secteur, après plusieurs années marquées par des investissements massifs et des valorisations particulièrement élevées. Malgré les interrogations sur leur rentabilité, ces entreprises continuent d'attirer les capitaux, les investisseurs pariant sur une croissance durable de la demande en IA.
Qu'en penser ?
Les derniers chiffres d'OpenAI illustrent parfaitement le paradoxe actuel de l'intelligence artificielle : les revenus progressent à une vitesse exceptionnelle, mais les dépenses augmentent elles aussi à un rythme difficilement soutenable. Avec 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires trimestriel, OpenAI démontre qu'il existe bien un marché considérable pour ses technologies. En revanche, ses 10,9 milliards de pertes opérationnelles rappellent que la croissance commerciale ne garantit pas encore la rentabilité. La question est désormais de savoir combien de temps les investisseurs accepteront de financer cette course à la puissance de calcul avant d'exiger des résultats financiers plus équilibrés.