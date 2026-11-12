OpenAI : 10 milliards de dollars de revenus en 3 mois, mais autant de pertes !

Qu'en penser ?



Les derniers chiffres d'OpenAI illustrent parfaitement le paradoxe actuel de l'intelligence artificielle : les revenus progressent à une vitesse exceptionnelle, mais les dépenses augmentent elles aussi à un rythme difficilement soutenable. Avec 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires trimestriel, OpenAI démontre qu'il existe bien un marché considérable pour ses technologies. En revanche, ses 10,9 milliards de pertes opérationnelles rappellent que la croissance commerciale ne garantit pas encore la rentabilité. La question est désormais de savoir combien de temps les investisseurs accepteront de financer cette course à la puissance de calcul avant d'exiger des résultats financiers plus équilibrés.