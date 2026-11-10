Nvidia : Trump blanchit Jensen Huang avant même la fin de l'enquête

On en dit quoi ?



Un président qui innocente publiquement un patron dans le viseur du FBI, c'est quand même un gros mélange des genres. Personne ne sait ce que les enquêteurs vont trouver, et Alice Huang n'a été condamnée pour rien. Mais les puces de Nvidia sont l'enjeu numéro un du bras de fer technologique entre Washington et Pékin, du coup chaque mot de cette histoire pèse des milliards. Les marchés, eux, n'ont pas attendu pour trancher.