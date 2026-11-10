Nvidia : Trump blanchit Jensen Huang avant même la fin de l'enquête
Par Vincent Lautier - Publié le
Donald Trump a appelé Jensen Huang lundi matin, puis a expliqué aux journalistes que le patron de Nvidia ignorait tout de la véritable identité d'Alice Huang, cette cadre de Megaspeed soupçonnée d'espionner pour la Chine. Le FBI continue pourtant de creuser, et l'action a perdu 4,2 % dans la journée.
Depuis la Maison Blanche, le président américain n'a pas cherché la nuance.
Ce grand numéro de soutien arrive alors que le ministère américain de la Justice mène une enquête pénale sur Megaspeed, une société de Singapour soupçonnée d'avoir fait passer des puces Nvidia en Chine malgré les restrictions d'exportation. Le dossier, piloté par la division sécurité nationale avec le FBI et le département du Commerce, cible aussi Alice Huang en personne, et les enquêteurs cherchent à savoir si Pékin l'aurait recrutée pour espionner et faciliter cette contrebande. Rien n'est tranché à ce jour, et l'intéressée est toujours présumée innocente. Le conseil d'administration de Nvidia a quand même lancé dimanche soir sa propre enquête indépendante, en expliquant que son fondateur aurait été la cible d'une opération de renseignement étranger. Jensen Huang, de son côté, a reconnu dans un message aux salariés avoir été infidèle à sa femme, excuses à la clé.
La Chine a balayé le dossier lundi, par la voix d'un porte-parole de sa diplomatie qui parle d'accusations sans fondement montées pour salir le pays. Côté US, l'ambiance est nettement moins légère, le chef des démocrates à la Chambre réclame un briefing complet, et les sénateurs Elizabeth Warren et Jim Banks demandent ensemble au Congrès de durcir le contrôle des entreprises de l'IA. À Wall Street, l'action Nvidia a signé la plus forte baisse du Dow Jones de la journée, à contre-courant d'un marché plutôt bien orienté.
Un président qui innocente publiquement un patron dans le viseur du FBI, c'est quand même un gros mélange des genres. Personne ne sait ce que les enquêteurs vont trouver, et Alice Huang n'a été condamnée pour rien. Mais les puces de Nvidia sont l'enjeu numéro un du bras de fer technologique entre Washington et Pékin, du coup chaque mot de cette histoire pèse des milliards. Les marchés, eux, n'ont pas attendu pour trancher.
Un soutien très appuyé
Depuis la Maison Blanche, le président américain n'a pas cherché la nuance.
Il m'a dit qu'il n'avait absolument aucune idée que la personne en question était une espionne, et je le crois vraiment, a-t-il lancé devant la presse, avant d'en rajouter une couche sur le personnage, un homme
d'une très grande qualité,
un type formidable, dont il espère qu'il n'aura aucun problème. Trump a raconté avoir passé son coup de fil du matin simplement pour prendre des nouvelles, et il décrit un Jensen Huang très éprouvé par ce que traverse sa famille, à commencer par sa femme. Pour la deuxième fois en deux jours, il a aussi répété qu'il voulait le voir rester à la tête de Nvidia, et selon lui, le dirigeant n'a pas trop de souci à se faire avec le FBI.
Une enquête bien réelle
Ce grand numéro de soutien arrive alors que le ministère américain de la Justice mène une enquête pénale sur Megaspeed, une société de Singapour soupçonnée d'avoir fait passer des puces Nvidia en Chine malgré les restrictions d'exportation. Le dossier, piloté par la division sécurité nationale avec le FBI et le département du Commerce, cible aussi Alice Huang en personne, et les enquêteurs cherchent à savoir si Pékin l'aurait recrutée pour espionner et faciliter cette contrebande. Rien n'est tranché à ce jour, et l'intéressée est toujours présumée innocente. Le conseil d'administration de Nvidia a quand même lancé dimanche soir sa propre enquête indépendante, en expliquant que son fondateur aurait été la cible d'une opération de renseignement étranger. Jensen Huang, de son côté, a reconnu dans un message aux salariés avoir été infidèle à sa femme, excuses à la clé.
Pékin dément
La Chine a balayé le dossier lundi, par la voix d'un porte-parole de sa diplomatie qui parle d'accusations sans fondement montées pour salir le pays. Côté US, l'ambiance est nettement moins légère, le chef des démocrates à la Chambre réclame un briefing complet, et les sénateurs Elizabeth Warren et Jim Banks demandent ensemble au Congrès de durcir le contrôle des entreprises de l'IA. À Wall Street, l'action Nvidia a signé la plus forte baisse du Dow Jones de la journée, à contre-courant d'un marché plutôt bien orienté.
On en dit quoi ?
Un président qui innocente publiquement un patron dans le viseur du FBI, c'est quand même un gros mélange des genres. Personne ne sait ce que les enquêteurs vont trouver, et Alice Huang n'a été condamnée pour rien. Mais les puces de Nvidia sont l'enjeu numéro un du bras de fer technologique entre Washington et Pékin, du coup chaque mot de cette histoire pèse des milliards. Les marchés, eux, n'ont pas attendu pour trancher.