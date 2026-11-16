Apple cherche 200 000 personnes pour son étude sur l'IA et la santé

Qu'en penser ?



Cette initiative intervient alors qu'Apple renforce progressivement les fonctionnalités de son application Santé, notamment avec les nouveautés introduites dans les bêtas d'iOS 27.3. L'intégration d'une intelligence artificielle capable d'exploiter les données de santé personnelles pourrait constituer une évolution importante de l'écosystème Apple. Mais le domaine médical impose des exigences particulières en matière de fiabilité, de confidentialité et de compréhension des réponses. Cette étude devrait permettre à Apple de mieux cerner les usages et les risques avant d'envisager une éventuelle intégration de ces technologies dans ses produits destinés au grand public.