Apple cherche 200 000 personnes pour son étude sur l'IA et la santé
Par Laurence - Publié le
Apple poursuit ses investissements dans le domaine de la santé avec le lancement d'une nouvelle étude consacrée à l'IA. Menée aux États-Unis auprès de 200 000 participants au maximum, cette initiative vise à mieux comprendre comment les utilisateurs interagissent avec une IA capable de répondre à leurs questions médicales et d'analyser certaines données personnelles.
Apple vient d'annoncer le lancement de l'Apple Health AI Usage Study, une nouvelle étude destinée à évaluer l'utilisation de l'IA dans le domaine de la santé. Elle ne se cantonnera pas à mesurer la pertinence des réponses générées par une IA, mais tentera également de comprendre comment les utilisateurs les interprètent, leur accordent leur confiance et les utilisent dans leur quotidien.
Apple souhaite notamment déterminer si ces outils peuvent aider les patients à mieux comprendre certaines informations médicales et à préparer leurs consultations. Pour Sumbul Desai, vice-présidente d'Apple chargée de la santé et du fitness, cette démarche doit permettre de développer des technologies reposant sur des bases scientifiques et cliniques solides. Les résultats pourraient ainsi contribuer à orienter les futurs services de santé d'Apple, mais également alimenter les recherches de l'ensemble du secteur.
Pour mener cette étude, Cupertino s'est associée à OpenEvidence, une plateforme d'intelligence artificielle médicale déjà utilisée par des professionnels de santé. Contrairement aux assistants généralistes, OpenEvidence s'appuie sur des publications scientifiques reconnues, notamment celles du New England Journal of Medicine, ou du Journal of the American Medical Association et de Nature.
Les participants disposeront d'une application dédiée leur permettant de poser des questions sur leur santé et d'obtenir des explications formulées dans un langage accessible. Chaque réponse pourra être accompagnée de références vers des publications médicales évaluées par des pairs, afin de permettre aux utilisateurs d'en vérifier les éléments scientifiques. L'étude cherchera également à identifier les limites de ces systèmes, notamment lorsque leurs réponses sont incomplètes, ambiguës ou difficiles à comprendre.
L'un des aspects les plus intéressants de cette expérimentation concerne l'intégration des données personnelles de santé. Les participants pourront choisir de partager certaines informations issues de HealthKit, comme leur fréquence cardiaque au repos, leur activité physique, leur sommeil ou leurs résultats d'analyses médicales.
Apple souhaite ainsi mesurer si l'accès à ces données permet à l'IA de fournir des réponses plus pertinentes et mieux adaptées à chaque utilisateur. La confidentialité constitue évidemment un point sensible. Apple précise que les données recueillies dans le cadre de l'étude ne seront pas utilisées pour entraîner des modèles d'intelligence artificielle.
Le partage des informations HealthKit et des réponses aux questionnaires restera facultatif. Des mécanismes de sécurité permettront également d'orienter les utilisateurs vers un professionnel de santé lorsque certaines questions nécessitent une prise en charge médicale.
Mais attention, l'Apple Health AI Usage Study pourra accueillir jusqu'à 200 000 participants âgés d'au moins 21 ans, résidant aux États-Unis. Pour participer, il faudra disposer d'un iPhone compatible avec Apple Intelligence, à partir de l'iPhone 15 Pro, fonctionnant sous iOS 26 ou une version ultérieure. L'inscription s'effectuera depuis une application spécifique disponible sur l'App Store . Aucune ouverture à d'autres pays n'a été annoncée pour le moment.
Cette initiative intervient alors qu'Apple renforce progressivement les fonctionnalités de son application Santé, notamment avec les nouveautés introduites dans les bêtas d'iOS 27.3. L'intégration d'une intelligence artificielle capable d'exploiter les données de santé personnelles pourrait constituer une évolution importante de l'écosystème Apple. Mais le domaine médical impose des exigences particulières en matière de fiabilité, de confidentialité et de compréhension des réponses. Cette étude devrait permettre à Apple de mieux cerner les usages et les risques avant d'envisager une éventuelle intégration de ces technologies dans ses produits destinés au grand public.
Apple veut comprendre comment les utilisateurs font confiance à l'IA
Apple vient d'annoncer le lancement de l'Apple Health AI Usage Study, une nouvelle étude destinée à évaluer l'utilisation de l'IA dans le domaine de la santé. Elle ne se cantonnera pas à mesurer la pertinence des réponses générées par une IA, mais tentera également de comprendre comment les utilisateurs les interprètent, leur accordent leur confiance et les utilisent dans leur quotidien.
Apple souhaite notamment déterminer si ces outils peuvent aider les patients à mieux comprendre certaines informations médicales et à préparer leurs consultations. Pour Sumbul Desai, vice-présidente d'Apple chargée de la santé et du fitness, cette démarche doit permettre de développer des technologies reposant sur des bases scientifiques et cliniques solides. Les résultats pourraient ainsi contribuer à orienter les futurs services de santé d'Apple, mais également alimenter les recherches de l'ensemble du secteur.
Une collaboration avec OpenEvidence
Pour mener cette étude, Cupertino s'est associée à OpenEvidence, une plateforme d'intelligence artificielle médicale déjà utilisée par des professionnels de santé. Contrairement aux assistants généralistes, OpenEvidence s'appuie sur des publications scientifiques reconnues, notamment celles du New England Journal of Medicine, ou du Journal of the American Medical Association et de Nature.
Les participants disposeront d'une application dédiée leur permettant de poser des questions sur leur santé et d'obtenir des explications formulées dans un langage accessible. Chaque réponse pourra être accompagnée de références vers des publications médicales évaluées par des pairs, afin de permettre aux utilisateurs d'en vérifier les éléments scientifiques. L'étude cherchera également à identifier les limites de ces systèmes, notamment lorsque leurs réponses sont incomplètes, ambiguës ou difficiles à comprendre.
Les données de l'application Santé pourront être utilisées
L'un des aspects les plus intéressants de cette expérimentation concerne l'intégration des données personnelles de santé. Les participants pourront choisir de partager certaines informations issues de HealthKit, comme leur fréquence cardiaque au repos, leur activité physique, leur sommeil ou leurs résultats d'analyses médicales.
Apple souhaite ainsi mesurer si l'accès à ces données permet à l'IA de fournir des réponses plus pertinentes et mieux adaptées à chaque utilisateur. La confidentialité constitue évidemment un point sensible. Apple précise que les données recueillies dans le cadre de l'étude ne seront pas utilisées pour entraîner des modèles d'intelligence artificielle.
Le partage des informations HealthKit et des réponses aux questionnaires restera facultatif. Des mécanismes de sécurité permettront également d'orienter les utilisateurs vers un professionnel de santé lorsque certaines questions nécessitent une prise en charge médicale.
Une étude réservée aux États-Unis
Mais attention, l'Apple Health AI Usage Study pourra accueillir jusqu'à 200 000 participants âgés d'au moins 21 ans, résidant aux États-Unis. Pour participer, il faudra disposer d'un iPhone compatible avec Apple Intelligence, à partir de l'iPhone 15 Pro, fonctionnant sous iOS 26 ou une version ultérieure. L'inscription s'effectuera depuis une application spécifique disponible sur l'App Store . Aucune ouverture à d'autres pays n'a été annoncée pour le moment.
Qu'en penser ?
Cette initiative intervient alors qu'Apple renforce progressivement les fonctionnalités de son application Santé, notamment avec les nouveautés introduites dans les bêtas d'iOS 27.3. L'intégration d'une intelligence artificielle capable d'exploiter les données de santé personnelles pourrait constituer une évolution importante de l'écosystème Apple. Mais le domaine médical impose des exigences particulières en matière de fiabilité, de confidentialité et de compréhension des réponses. Cette étude devrait permettre à Apple de mieux cerner les usages et les risques avant d'envisager une éventuelle intégration de ces technologies dans ses produits destinés au grand public.