ElevenLabs lance ElevenAI, une IA pour transcrire vos réunions et vos notes vocales

ElevenLabs s'attaque à la transcription des réunions

Une technologie de reconnaissance vocale déjà éprouvée

Un marché déjà très concurrentiel

ElevenLabs veut séduire les entreprises

Qu'en penser ?



Avec ElevenAI, ElevenLabs cherche à transformer son expertise dans la voix en un véritable outil de productivité. Une évolution assez logique, alors que la reconnaissance vocale et l'intelligence artificielle occupent une place croissante dans les applications professionnelles. Le principal défi sera toutefois de se faire une place face aux solutions déjà bien installées, notamment celles de Microsoft, Google et Zoom. La qualité de transcription pourrait constituer un argument intéressant, mais les tarifs, la confidentialité et la simplicité d'utilisation seront tout aussi déterminants pour convaincre les entreprises.

Après s'être imposée comme l'un des acteurs de référence dans la génération de voix par intelligence artificielle,. La société vient de dévoiler ElevenAI, une application qui combine, avec des fonctionnalités spécialement conçues pour le travail collaboratif.Il s'agit de permettre aux utilisateurs de conserver une trace écrite de leurs échanges professionnels, mais également de transformer rapidement leurs enregistrements vocaux en texte. L'application pourrait ainsi être utilisée aussi bien pendant une visioconférence sur Zoom que pour enregistrer une note personnelle ou dicter un document., deux fonctionnalités généralement proposées par des applications distinctes.Pour se différencier de ses concurrents. L'entreprise s'est fait connaître grâce à ses modèles capables de générer des voix synthétiques particulièrement naturelles, mais elle développe également des technologies de reconnaissance vocale.Ces dernières ont notamment été entraînées sur différents accents, langues et styles d'expression, ce qui pourrait constituer. La précision de la transcription représente en effet un enjeu important, particulièrement lorsque plusieurs interlocuteurs participent à une réunion ou lorsque les échanges comportent des termes techniques., en s'appuyant sur ses propres modèles d'intelligence artificielle. Il faudra toutefois attendre les premiers tests comparatifs pour déterminer si ElevenAI se montre réellement plus performant que les solutions déjà disponibles.Avec ElevenAI, l'entreprise arrive sur un marché particulièrement encombré. Des services spécialisés commeproposent déjà des fonctionnalités de transcription, de résumé automatique et d'identification des tâches à effectuer après une réunion.Mais. Microsoft Teams, Zoom et Google Meet intègrent progressivement leurs propres outils de transcription et d'intelligence artificielle, souvent directement accessibles depuis leurs applications. Cette évolution pourrait compliquer l'adoption d'ElevenAI, notamment dans les entreprises qui disposent déjà d'abonnements à Microsoft 365 ou Google Workspace.Pour le moment, l'entreprise n'a pas encore communiqué les tarifs de son nouveau service.. Historiquement tournée vers les créateurs de contenus, les podcasteurs et les professionnels de l'audiovisuel, la société cherche désormais à développer ses activités auprès des grandes entreprises.Mais cette clientèle impose également des exigences particulières, notamment concernant la confidentialité des échanges, la sécurité des données et l'intégration aux outils informatiques existants. La transcription de réunions internes peut en effet concerner des informations commerciales, financières ou juridiques sensibles.