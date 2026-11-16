ElevenLabs lance ElevenAI, une IA pour transcrire vos réunions et vos notes vocales
Par Laurence - Publié le
ElevenLabs poursuit sa diversification dans l'intelligence artificielle avec le lancement d'ElevenAI, une nouvelle application destinée à la transcription des réunions et à la dictée vocale. Connue pour ses technologies de synthèse vocale particulièrement réalistes, l'entreprise entend désormais séduire les professionnels et concurrencer des services comme Otter.ai, Fireflies ou Granola.
Après s'être imposée comme l'un des acteurs de référence dans la génération de voix par intelligence artificielle, ElevenLabs souhaite désormais exploiter ses technologies dans un autre domaine : la productivité en entreprise. La société vient de dévoiler ElevenAI, une application qui combine transcription automatique des réunions, prise de notes et dictée vocale, avec des fonctionnalités spécialement conçues pour le travail collaboratif.
Il s'agit de permettre aux utilisateurs de conserver une trace écrite de leurs échanges professionnels, mais également de transformer rapidement leurs enregistrements vocaux en texte. L'application pourrait ainsi être utilisée aussi bien pendant une visioconférence sur Zoom que pour enregistrer une note personnelle ou dicter un document. La particularité d'ElevenAI réside dans cette combinaison entre transcription des réunions et dictée vocale, deux fonctionnalités généralement proposées par des applications distinctes.
Pour se différencier de ses concurrents, ElevenLabs compte notamment sur son expérience dans le traitement de la voix. L'entreprise s'est fait connaître grâce à ses modèles capables de générer des voix synthétiques particulièrement naturelles, mais elle développe également des technologies de reconnaissance vocale.
Ces dernières ont notamment été entraînées sur différents accents, langues et styles d'expression, ce qui pourrait constituer un avantage pour retranscrire des conversations professionnelles. La précision de la transcription représente en effet un enjeu important, particulièrement lorsque plusieurs interlocuteurs participent à une réunion ou lorsque les échanges comportent des termes techniques.
ElevenLabs espère ainsi proposer une alternative aux outils de transcription traditionnels, en s'appuyant sur ses propres modèles d'intelligence artificielle. Il faudra toutefois attendre les premiers tests comparatifs pour déterminer si ElevenAI se montre réellement plus performant que les solutions déjà disponibles.
Avec ElevenAI, l'entreprise arrive sur un marché particulièrement encombré. Des services spécialisés comme Otter.ai, Fireflies.ai ou Granola proposent déjà des fonctionnalités de transcription, de résumé automatique et d'identification des tâches à effectuer après une réunion.
Mais la concurrence vient également des grandes plateformes de collaboration. Microsoft Teams, Zoom et Google Meet intègrent progressivement leurs propres outils de transcription et d'intelligence artificielle, souvent directement accessibles depuis leurs applications. Cette évolution pourrait compliquer l'adoption d'ElevenAI, notamment dans les entreprises qui disposent déjà d'abonnements à Microsoft 365 ou Google Workspace.
ElevenLabs devra donc convaincre que son application apporte une réelle valeur ajoutée par rapport aux fonctionnalités déjà intégrées aux outils professionnels. Pour le moment, l'entreprise n'a pas encore communiqué les tarifs de son nouveau service.
Ce lancement marque également une évolution dans la stratégie commerciale d'ElevenLabs. Historiquement tournée vers les créateurs de contenus, les podcasteurs et les professionnels de l'audiovisuel, la société cherche désormais à développer ses activités auprès des grandes entreprises.
Les abonnements professionnels pourraient lui permettre de diversifier ses revenus au-delà de la génération de voix synthétiques. Mais cette clientèle impose également des exigences particulières, notamment concernant la confidentialité des échanges, la sécurité des données et l'intégration aux outils informatiques existants. La transcription de réunions internes peut en effet concerner des informations commerciales, financières ou juridiques sensibles.
Avec ElevenAI, ElevenLabs cherche à transformer son expertise dans la voix en un véritable outil de productivité. Une évolution assez logique, alors que la reconnaissance vocale et l'intelligence artificielle occupent une place croissante dans les applications professionnelles. Le principal défi sera toutefois de se faire une place face aux solutions déjà bien installées, notamment celles de Microsoft, Google et Zoom. La qualité de transcription pourrait constituer un argument intéressant, mais les tarifs, la confidentialité et la simplicité d'utilisation seront tout aussi déterminants pour convaincre les entreprises.
ElevenLabs s'attaque à la transcription des réunions
Après s'être imposée comme l'un des acteurs de référence dans la génération de voix par intelligence artificielle, ElevenLabs souhaite désormais exploiter ses technologies dans un autre domaine : la productivité en entreprise. La société vient de dévoiler ElevenAI, une application qui combine transcription automatique des réunions, prise de notes et dictée vocale, avec des fonctionnalités spécialement conçues pour le travail collaboratif.
Il s'agit de permettre aux utilisateurs de conserver une trace écrite de leurs échanges professionnels, mais également de transformer rapidement leurs enregistrements vocaux en texte. L'application pourrait ainsi être utilisée aussi bien pendant une visioconférence sur Zoom que pour enregistrer une note personnelle ou dicter un document. La particularité d'ElevenAI réside dans cette combinaison entre transcription des réunions et dictée vocale, deux fonctionnalités généralement proposées par des applications distinctes.
Une technologie de reconnaissance vocale déjà éprouvée
Pour se différencier de ses concurrents, ElevenLabs compte notamment sur son expérience dans le traitement de la voix. L'entreprise s'est fait connaître grâce à ses modèles capables de générer des voix synthétiques particulièrement naturelles, mais elle développe également des technologies de reconnaissance vocale.
Ces dernières ont notamment été entraînées sur différents accents, langues et styles d'expression, ce qui pourrait constituer un avantage pour retranscrire des conversations professionnelles. La précision de la transcription représente en effet un enjeu important, particulièrement lorsque plusieurs interlocuteurs participent à une réunion ou lorsque les échanges comportent des termes techniques.
ElevenLabs espère ainsi proposer une alternative aux outils de transcription traditionnels, en s'appuyant sur ses propres modèles d'intelligence artificielle. Il faudra toutefois attendre les premiers tests comparatifs pour déterminer si ElevenAI se montre réellement plus performant que les solutions déjà disponibles.
Un marché déjà très concurrentiel
Avec ElevenAI, l'entreprise arrive sur un marché particulièrement encombré. Des services spécialisés comme Otter.ai, Fireflies.ai ou Granola proposent déjà des fonctionnalités de transcription, de résumé automatique et d'identification des tâches à effectuer après une réunion.
Mais la concurrence vient également des grandes plateformes de collaboration. Microsoft Teams, Zoom et Google Meet intègrent progressivement leurs propres outils de transcription et d'intelligence artificielle, souvent directement accessibles depuis leurs applications. Cette évolution pourrait compliquer l'adoption d'ElevenAI, notamment dans les entreprises qui disposent déjà d'abonnements à Microsoft 365 ou Google Workspace.
ElevenLabs devra donc convaincre que son application apporte une réelle valeur ajoutée par rapport aux fonctionnalités déjà intégrées aux outils professionnels. Pour le moment, l'entreprise n'a pas encore communiqué les tarifs de son nouveau service.
ElevenLabs veut séduire les entreprises
Ce lancement marque également une évolution dans la stratégie commerciale d'ElevenLabs. Historiquement tournée vers les créateurs de contenus, les podcasteurs et les professionnels de l'audiovisuel, la société cherche désormais à développer ses activités auprès des grandes entreprises.
Les abonnements professionnels pourraient lui permettre de diversifier ses revenus au-delà de la génération de voix synthétiques. Mais cette clientèle impose également des exigences particulières, notamment concernant la confidentialité des échanges, la sécurité des données et l'intégration aux outils informatiques existants. La transcription de réunions internes peut en effet concerner des informations commerciales, financières ou juridiques sensibles.
Qu'en penser ?
Avec ElevenAI, ElevenLabs cherche à transformer son expertise dans la voix en un véritable outil de productivité. Une évolution assez logique, alors que la reconnaissance vocale et l'intelligence artificielle occupent une place croissante dans les applications professionnelles. Le principal défi sera toutefois de se faire une place face aux solutions déjà bien installées, notamment celles de Microsoft, Google et Zoom. La qualité de transcription pourrait constituer un argument intéressant, mais les tarifs, la confidentialité et la simplicité d'utilisation seront tout aussi déterminants pour convaincre les entreprises.