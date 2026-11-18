Qu’en penser ?



Nvidia se retrouve dans une situation paradoxale : ses résultats financiers atteignent des niveaux historiques, tandis que son ancien dirigeant fait l’objet d’une controverse aux ramifications politiques et judiciaires. L’enquête de la SEC ajoute désormais une dimension financière à cette affaire, en soulevant la question des informations communiquées aux actionnaires. Malgré les nombreux soutiens dont bénéficie Jensen Huang, son retour paraît difficile à envisager tant que les différentes investigations n’auront pas permis de clarifier les responsabilités de chacun.