Nvidia dans la tourmente : Jensen Huang veut (bien) revenir, la SEC ouvre une enquête !
Par Laurence - Publié le
Moins d’une semaine après sa démission, Jensen Huang se dit prêt à reprendre la direction de Nvidia si le conseil d'administration le lui demandait. Mais la situation du géant des puces pour l’intelligence artificielle se complique, car la SEC aurait ouvert une enquête sur les informations communiquées aux investisseurs. Voilà donc un énième rebondissement dans ce dossier, qui intervient alors que Nvidia vient de publier... des résultats financiers records.
Le départ de Jensen Huang pourrait-il n’être qu’une parenthèse ? Après avoir démissionné jeudi dernier, le cofondateur de Nvidia vient de prendre publiquement la parole pour évoquer son éventuel retour. Dans une déclaration publiée par le Wall Street Journal, il affirme avoir reçu de nombreux messages de soutien de salariés, d’investisseurs et de partenaires commerciaux.
Jensen Huang reconnaît également avoir commis de graves erreurs dans sa vie personnelle et assure vouloir coopérer pleinement avec l’enquête indépendante engagée par Nvidia. Pour rappel, sa démission fait suite aux révélations de plusieurs relations extraconjugales, dont l’une avec Alice Huang, ex-dirigeante de Megaspeed, une entreprise singapourienne soupçonnée d’avoir détourné des puces Nvidia vers la Chine. Depuis son départ, la direction générale est assurée provisoirement par Colette Kress, jusqu’alors directrice financière du groupe.
Mais les difficultés de Nvidia pourraient désormais dépasser les seules questions de gouvernance. Toujours selon le Wall Street Journal, la Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme boursier américain, aurait ouvert une enquête civile visant Nvidia. Les enquêteurs chercheraient notamment à déterminer si certaines communications de l’entreprise ont pu induire les investisseurs en erreur.
Cette procédure intervient alors que les autorités américaines s’intéressent également aux relations entre Nvidia et Megaspeed. Le département américain du Commerce enquête depuis 2024 sur cette société, soupçonnée d’avoir facilité le transfert de processeurs avancés vers la Chine, en violation des restrictions américaines à l’exportation. En juin 2025, Nvidia avait d’ailleurs placé Megaspeed sur sa liste de clients auxquels elle refusait de vendre ses produits. L’enquête pénale sur Megaspeed est désormais conduite par le département de la Justice.
L’affaire suscite également de nombreuses réactions à Washington, aussi vives que contradictoires. Plusieurs parlementaires américains souhaitent entendre Jensen Huang sur sa relation avec Alice Huang et sur les éventuelles conséquences de celle-ci concernant sa position favorable à un assouplissement des restrictions commerciales visant la Chine.
Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a pour sa part accusé Nvidia d’avoir sciemment vendu des puces puissantes à la Chine pour soutenir son chiffre d’affaires et ses bénéfices. Ces accusations ne constituent toutefois pas des conclusions judiciaires.
Parallèlement, une pétition réclamant le retour de Jensen Huang a désormais recueilli plus de 193 000 signatures, notamment celles d’Elon Musk (qui lui a redonné une coche bleue au passage) et de Tim Sweeney. Donald Trump s’est également montré favorable à cette éventualité. Mais selon CNN, le conseil d’administration de Nvidia n’envisagerait actuellement pas de réintégrer son ancien directeur général.
Cette succession de révélations intervient au moment où Nvidia publie ses résultats trimestriels. Le groupe annonce 115,8 milliards de dollars de chiffre d’affaires, soit une progression de 103 % sur un an. Des performances exceptionnelles qui témoignent de la demande toujours considérable pour les processeurs destinés à l’intelligence artificielle. En Bourse, la situation est toutefois plus compliquée. Depuis le départ de Jensen Huang, l’action Nvidia a perdu plus de 10 % de sa valeur, les investisseurs s’inquiétant des conséquences de cette crise sur la gouvernance et les activités du groupe. Désormais le cours semble se stabiliser et repartir légèrement à la hausse à la clôture.
Nvidia se retrouve dans une situation paradoxale : ses résultats financiers atteignent des niveaux historiques, tandis que son ancien dirigeant fait l’objet d’une controverse aux ramifications politiques et judiciaires. L’enquête de la SEC ajoute désormais une dimension financière à cette affaire, en soulevant la question des informations communiquées aux actionnaires. Malgré les nombreux soutiens dont bénéficie Jensen Huang, son retour paraît difficile à envisager tant que les différentes investigations n’auront pas permis de clarifier les responsabilités de chacun.
Jensen Huang se dit prêt à reprendre les commandes
Le départ de Jensen Huang pourrait-il n’être qu’une parenthèse ? Après avoir démissionné jeudi dernier, le cofondateur de Nvidia vient de prendre publiquement la parole pour évoquer son éventuel retour. Dans une déclaration publiée par le Wall Street Journal, il affirme avoir reçu de nombreux messages de soutien de salariés, d’investisseurs et de partenaires commerciaux.
Si le conseil d’administration estime que mon retour est dans l’intérêt de nos actionnaires, de nos employés, de l’entreprise et de l’Amérique, je serais honoré de reprendre mes fonctions de directeur général.Des propos qu'il a réitérés sur X.
Jensen Huang reconnaît également avoir commis de graves erreurs dans sa vie personnelle et assure vouloir coopérer pleinement avec l’enquête indépendante engagée par Nvidia. Pour rappel, sa démission fait suite aux révélations de plusieurs relations extraconjugales, dont l’une avec Alice Huang, ex-dirigeante de Megaspeed, une entreprise singapourienne soupçonnée d’avoir détourné des puces Nvidia vers la Chine. Depuis son départ, la direction générale est assurée provisoirement par Colette Kress, jusqu’alors directrice financière du groupe.
La SEC ouvre une enquête sur Nvidia
Mais les difficultés de Nvidia pourraient désormais dépasser les seules questions de gouvernance. Toujours selon le Wall Street Journal, la Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme boursier américain, aurait ouvert une enquête civile visant Nvidia. Les enquêteurs chercheraient notamment à déterminer si certaines communications de l’entreprise ont pu induire les investisseurs en erreur.
Cette procédure intervient alors que les autorités américaines s’intéressent également aux relations entre Nvidia et Megaspeed. Le département américain du Commerce enquête depuis 2024 sur cette société, soupçonnée d’avoir facilité le transfert de processeurs avancés vers la Chine, en violation des restrictions américaines à l’exportation. En juin 2025, Nvidia avait d’ailleurs placé Megaspeed sur sa liste de clients auxquels elle refusait de vendre ses produits. L’enquête pénale sur Megaspeed est désormais conduite par le département de la Justice.
Des accusations qui prennent une dimension politique
L’affaire suscite également de nombreuses réactions à Washington, aussi vives que contradictoires. Plusieurs parlementaires américains souhaitent entendre Jensen Huang sur sa relation avec Alice Huang et sur les éventuelles conséquences de celle-ci concernant sa position favorable à un assouplissement des restrictions commerciales visant la Chine.
Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a pour sa part accusé Nvidia d’avoir sciemment vendu des puces puissantes à la Chine pour soutenir son chiffre d’affaires et ses bénéfices. Ces accusations ne constituent toutefois pas des conclusions judiciaires.
Parallèlement, une pétition réclamant le retour de Jensen Huang a désormais recueilli plus de 193 000 signatures, notamment celles d’Elon Musk (qui lui a redonné une coche bleue au passage) et de Tim Sweeney. Donald Trump s’est également montré favorable à cette éventualité. Mais selon CNN, le conseil d’administration de Nvidia n’envisagerait actuellement pas de réintégrer son ancien directeur général.
Des résultats records malgré la crise
Cette succession de révélations intervient au moment où Nvidia publie ses résultats trimestriels. Le groupe annonce 115,8 milliards de dollars de chiffre d’affaires, soit une progression de 103 % sur un an. Des performances exceptionnelles qui témoignent de la demande toujours considérable pour les processeurs destinés à l’intelligence artificielle. En Bourse, la situation est toutefois plus compliquée. Depuis le départ de Jensen Huang, l’action Nvidia a perdu plus de 10 % de sa valeur, les investisseurs s’inquiétant des conséquences de cette crise sur la gouvernance et les activités du groupe. Désormais le cours semble se stabiliser et repartir légèrement à la hausse à la clôture.
Qu’en penser ?
Nvidia se retrouve dans une situation paradoxale : ses résultats financiers atteignent des niveaux historiques, tandis que son ancien dirigeant fait l’objet d’une controverse aux ramifications politiques et judiciaires. L’enquête de la SEC ajoute désormais une dimension financière à cette affaire, en soulevant la question des informations communiquées aux actionnaires. Malgré les nombreux soutiens dont bénéficie Jensen Huang, son retour paraît difficile à envisager tant que les différentes investigations n’auront pas permis de clarifier les responsabilités de chacun.