On en dit quoi ?



Voir un hébergeur français sortir son propre modèle ouvert, ça fait plaisir, et le pari du petit modèle est le bon. Personne n'a besoin d'un monstre à 1 000 milliards de paramètres pour trier des mails ou résumer un PDF, et une IA qui tourne sur le premier PC venu répond à une vraie demande. On attendra quand même les benchmarks avant de s'emballer, un modèle sans le moindre score publié, ça laisse forcément un doute. En tous cas l'idée est courageuse, et ça change des levées de fonds à milliards.