Mistral Large 4 : 1 000 milliards de paramètres, et aucun Mac pour le faire tourner
Par Vincent Lautier - Publié le
Mistral a publié les poids de Large 4, surnommé le Chonk, un modèle de 1 000 milliards de paramètres dont 52 milliards s'activent à chaque réponse. Le fichier est récupérable par tous. Le faire calculer demande quatre GPU de centre de données, et aucun Mac du catalogue n'a la mémoire de la version officielle. Une variante plus légère est annoncée dans le mois, sans taille donnée.
La préversion est sortie le 6 octobre, suivie de trois semaines d'entraînement par renforcement. Le modèle, qui lit le texte et l'image, a été entraîné de zéro sur 3 800 puces NVIDIA Grace Blackwell dans les centres européens de Mistral. La licence est une variante du MIT : vous pouvez utiliser les poids, les modifier et les glisser dans un produit, et il faut un accord avec la société dès que vous revendez l'accès comme un service. L'API est facturée 0,70 dollar le million de jetons en entrée et 2,10 dollars en sortie, avec trois modes de raisonnement au choix, bas, moyen et élevé.
Sur Terminal-Bench 4.0, l'épreuve où le modèle tape ses commandes dans un terminal jusqu'à finir la tâche, Large 4 passe de 28 % en préversion à 41 %, un point devant GLM-5.3. L'indice de code agentique d'Artificial Analysis le place à 48 %, un point sous GLM-5.3 à 49 %. Mistral consomme en moyenne 47 % de jetons en moins par tâche. En cyberdéfense, la société annonce 51 % sur l'indice Cyber du même organisme, et 96,6 % de refus sur les requêtes malveillantes, le plus haut chiffre de son panel de modèles ouverts. Orange Cyberdefense et l'ENISA travaillent avec cette version, Microsoft est le premier cloud à la servir, sur Foundry. Sur l'indice d'intelligence général, le Chonk n'est que cinquième des poids ouverts.
Compressé en 4 bits, le fichier pèse environ 610 Go, et Mistral demande quatre GPU NVIDIA B200 ou B300 pour le lancer. Un MacBook Pro M5 Max s'arrête à 128 Go de mémoire unifiée, un Mac Studio M5 Ultra à 512 Go ne couvre pas cette version non plus. Des fichiers plus écrasés, signés Unsloth, descendent à 233 Go en 1 bit et se situent entre 302 et 378 Go en 2 bits, assez pour ce Studio, sans mesure publique de ce que la compression fait perdre. Pierre Stock a affirmé qu'une famille plus petite arriverait dans le mois, dont un modèle pour ordinateur portable, sans donner la taille, la mémoire, ni ce que le mot portable veut dire. Un MacBook à 128 Go et une machine à 16 Go ça n'est pas tout à fait comparable.
Quatre B200 tournent bien dans un centre de données, pas dans un salon, et le petit frère annoncé pour le mois qui vient arrive sans un chiffre de mémoire avancé. Impossible, du coup, de savoir si ce portable concerne vraiment un Mac. Le modèle qui entre dans 128 Go n'est pas encore là hélas, et encore moins dans mes 24 To.
Les poids, en vrai
La préversion est sortie le 6 octobre, suivie de trois semaines d'entraînement par renforcement. Le modèle, qui lit le texte et l'image, a été entraîné de zéro sur 3 800 puces NVIDIA Grace Blackwell dans les centres européens de Mistral. La licence est une variante du MIT : vous pouvez utiliser les poids, les modifier et les glisser dans un produit, et il faut un accord avec la société dès que vous revendez l'accès comme un service. L'API est facturée 0,70 dollar le million de jetons en entrée et 2,10 dollars en sortie, avec trois modes de raisonnement au choix, bas, moyen et élevé.
Le code, à touche-touche
Sur Terminal-Bench 4.0, l'épreuve où le modèle tape ses commandes dans un terminal jusqu'à finir la tâche, Large 4 passe de 28 % en préversion à 41 %, un point devant GLM-5.3. L'indice de code agentique d'Artificial Analysis le place à 48 %, un point sous GLM-5.3 à 49 %. Mistral consomme en moyenne 47 % de jetons en moins par tâche. En cyberdéfense, la société annonce 51 % sur l'indice Cyber du même organisme, et 96,6 % de refus sur les requêtes malveillantes, le plus haut chiffre de son panel de modèles ouverts. Orange Cyberdefense et l'ENISA travaillent avec cette version, Microsoft est le premier cloud à la servir, sur Foundry. Sur l'indice d'intelligence général, le Chonk n'est que cinquième des poids ouverts.
Mais sur un Mac ?
Compressé en 4 bits, le fichier pèse environ 610 Go, et Mistral demande quatre GPU NVIDIA B200 ou B300 pour le lancer. Un MacBook Pro M5 Max s'arrête à 128 Go de mémoire unifiée, un Mac Studio M5 Ultra à 512 Go ne couvre pas cette version non plus. Des fichiers plus écrasés, signés Unsloth, descendent à 233 Go en 1 bit et se situent entre 302 et 378 Go en 2 bits, assez pour ce Studio, sans mesure publique de ce que la compression fait perdre. Pierre Stock a affirmé qu'une famille plus petite arriverait dans le mois, dont un modèle pour ordinateur portable, sans donner la taille, la mémoire, ni ce que le mot portable veut dire. Un MacBook à 128 Go et une machine à 16 Go ça n'est pas tout à fait comparable.
On en dit quoi ?
Quatre B200 tournent bien dans un centre de données, pas dans un salon, et le petit frère annoncé pour le mois qui vient arrive sans un chiffre de mémoire avancé. Impossible, du coup, de savoir si ce portable concerne vraiment un Mac. Le modèle qui entre dans 128 Go n'est pas encore là hélas, et encore moins dans mes 24 To.