Mistral Large 4 : 1 000 milliards de paramètres, et aucun Mac pour le faire tourner

On en dit quoi ?



Quatre B200 tournent bien dans un centre de données, pas dans un salon, et le petit frère annoncé pour le mois qui vient arrive sans un chiffre de mémoire avancé. Impossible, du coup, de savoir si ce portable concerne vraiment un Mac. Le modèle qui entre dans 128 Go n'est pas encore là hélas, et encore moins dans mes 24 To.