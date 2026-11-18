Suno génère maintenant des clips vidéo pour ses chansons IA, et ses procès empirent
Par Vincent Lautier - Publié le
Suno, la machine à fabriquer de la musique par IA, ne se contente plus du son. La plateforme lance Visuals, un outil qui génère des séquences vidéo jusqu'à 15 secondes calées sur le rythme et les paroles de vos chansons. De quoi se bricoler un clip en quelques clics, sauf que le modèle vidéo vient d'un partenaire chinois lui-même attaqué par Disney.
Suno a passé des mois à cracher de la musique à la chaîne. Et voilà qu'il s'attaque à l'image. Visuals produit des séquences vidéo jusqu'à 15 secondes, calées toutes seules sur le tempo et les paroles d'un morceau, avec une ligne du temps pour poser une image de référence en point de départ ou d'arrivée. Paysage ou portrait, au choix, histoire de nourrir les réseaux. Le tout marche sur le web, Android et iOS. Suno vend ça comme un moyen de se bricoler
Côté facture, Suno a prévu un système de crédits séparé des jetons musicaux habituels. Une première vidéo est offerte à tous les abonnés payants, mais pour un temps limité seulement. Ensuite, on paie. L'offre à 14,99 dollars par mois ouvre 2 500 crédits, soit environ trois minutes de vidéo, pendant que les plus gros consommateurs devront viser le palier Platinum à 120 dollars mensuels. Le tout reste chiffré en dollars, sans prix euro officiel pour l'instant. La version gratuite, elle, permet au moins de tester le concept avec une seule vidéo de cinq secondes.
Sauf que voilà. Derrière l'effet gadget, il y a un gros point d'interrogation juridique. Visuals ne tourne pas sur une techno maison : le modèle s'appelle H3 Move et dérive du H3 de MiniMax, une start-up chinoise dont personne ne sait vraiment sur quoi elle a entraîné son IA. Et MiniMax, justement, se bat déjà contre Disney devant les tribunaux. Suno non plus n'est pas tranquille. La plateforme traîne plusieurs procès d'ayants droit, des plaintes qui citent Elvis Presley ou Eminem, même si elle a fini par signer avec Warner Music et BMG. Pour limiter la casse, elle a posé des filtres textuels censés bloquer la copie d'un artiste précis ou d'une œuvre protégée, et planque un filigrane invisible sur chaque clip avant partage.
Honnêtement ? Transformer un générateur de chansons en petite usine à clips a de quoi séduire les créateurs qui galèrent sur l'habillage visuel, et techniquement c'est plutôt malin. Mais bon, une partie de la communauté réclame d'abord que Suno répare la qualité audio existante avant d'empiler les fonctions, et on les comprend un peu. Et puis bâtir sa nouveauté sur le modèle d'un partenaire lui-même poursuivi par Disney, quand on est soi-même attaqué de toutes parts, ça ressemble à un pari risqué. Suno avance vite, un peu trop vite pour que les tribunaux suivent le rythme.
Du son, puis l'image
Suno a passé des mois à cracher de la musique à la chaîne. Et voilà qu'il s'attaque à l'image. Visuals produit des séquences vidéo jusqu'à 15 secondes, calées toutes seules sur le tempo et les paroles d'un morceau, avec une ligne du temps pour poser une image de référence en point de départ ou d'arrivée. Paysage ou portrait, au choix, histoire de nourrir les réseaux. Le tout marche sur le web, Android et iOS. Suno vend ça comme un moyen de se bricoler
un clip, une lyric video ou un mondeautour de sa musique. La boîte avait déjà sorti Speech le mois dernier, de la voix générée à partir d'un simple prompt. Elle élargit son terrain de jeu, donc.
Des crédits à part
Côté facture, Suno a prévu un système de crédits séparé des jetons musicaux habituels. Une première vidéo est offerte à tous les abonnés payants, mais pour un temps limité seulement. Ensuite, on paie. L'offre à 14,99 dollars par mois ouvre 2 500 crédits, soit environ trois minutes de vidéo, pendant que les plus gros consommateurs devront viser le palier Platinum à 120 dollars mensuels. Le tout reste chiffré en dollars, sans prix euro officiel pour l'instant. La version gratuite, elle, permet au moins de tester le concept avec une seule vidéo de cinq secondes.
Le vrai sujet, les droits
Sauf que voilà. Derrière l'effet gadget, il y a un gros point d'interrogation juridique. Visuals ne tourne pas sur une techno maison : le modèle s'appelle H3 Move et dérive du H3 de MiniMax, une start-up chinoise dont personne ne sait vraiment sur quoi elle a entraîné son IA. Et MiniMax, justement, se bat déjà contre Disney devant les tribunaux. Suno non plus n'est pas tranquille. La plateforme traîne plusieurs procès d'ayants droit, des plaintes qui citent Elvis Presley ou Eminem, même si elle a fini par signer avec Warner Music et BMG. Pour limiter la casse, elle a posé des filtres textuels censés bloquer la copie d'un artiste précis ou d'une œuvre protégée, et planque un filigrane invisible sur chaque clip avant partage.
On en dit quoi ?
Honnêtement ? Transformer un générateur de chansons en petite usine à clips a de quoi séduire les créateurs qui galèrent sur l'habillage visuel, et techniquement c'est plutôt malin. Mais bon, une partie de la communauté réclame d'abord que Suno répare la qualité audio existante avant d'empiler les fonctions, et on les comprend un peu. Et puis bâtir sa nouveauté sur le modèle d'un partenaire lui-même poursuivi par Disney, quand on est soi-même attaqué de toutes parts, ça ressemble à un pari risqué. Suno avance vite, un peu trop vite pour que les tribunaux suivent le rythme.