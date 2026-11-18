On en dit quoi ?



Honnêtement ? Transformer un générateur de chansons en petite usine à clips a de quoi séduire les créateurs qui galèrent sur l'habillage visuel, et techniquement c'est plutôt malin. Mais bon, une partie de la communauté réclame d'abord que Suno répare la qualité audio existante avant d'empiler les fonctions, et on les comprend un peu. Et puis bâtir sa nouveauté sur le modèle d'un partenaire lui-même poursuivi par Disney, quand on est soi-même attaqué de toutes parts, ça ressemble à un pari risqué. Suno avance vite, un peu trop vite pour que les tribunaux suivent le rythme.