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L’Europe risque de décrocher dans la course à l’IA

An Urgent Call: Europe Cannot Sleep Through the AI Revolution

Le monde traverse une révolution technologique, et l’Europe y participe avec une fraction du capital, des capacités de calcul et des moyens de développement de ses concurrents. L’écart se creuse chaque trimestre.

Cinq demandes pour relancer l’intelligence artificielle européenne

L’Europe ne peut plus se satisfaire de simplement réglementer les technologies inventées par d’autres. Nous avons besoin d’une stratégie beaucoup plus ambitieuse pour rivaliser avec le reste du monde.

Qu’en penser ?



Cette lettre ouverte souligne un problème récurrent de l’industrie technologique européenne : le continent dispose de chercheurs reconnus et d’entreprises innovantes, mais peine à transformer ces atouts en acteurs capables de rivaliser avec les géants américains et chinois. Les 59 signataires ne demandent pas seulement davantage de financements. Ils souhaitent une véritable politique industrielle, capable de soutenir les entreprises européennes depuis leur création jusqu’à leur développement international. Avec les négociations budgétaires pour 2028-2034, l’Union européenne dispose d’une occasion de traduire ces ambitions en mesures concrètes. Les choix effectués dans les prochains mois pourraient peser durablement sur sa souveraineté technologique.

Alors que les États-Unis et la Chine multiplient les investissements dans l’intelligence artificielle,Dans une lettre ouverte intitulée. Parmi les signataires figurent notamment Yann LeCun, chercheur français et figure majeure de l’intelligence artificielle, Philippe Aghion, prix Nobel d’économie, ainsi que les dirigeants de DeepL, OVHcloud, ElevenLabs et Lovable.: l’Europe dispose des compétences scientifiques et des entrepreneurs nécessaires, mais manque de financements, de capacités de calcul et de moyens pour développer ses entreprises à grande échelle.Les signataires formulentdestinées à renforcer la compétitivité européenne. La première concerne. Sans remettre en cause la protection des droits fondamentaux, ils estiment que les contraintes administratives freinent trop souvent les entreprises innovantes. Ils soutiennent notamment le, destiné à simplifier certaines règles numériques européennes, mais demandent des mesures plus ambitieuses. Ils souhaitent également la création d’un, permettant à une entreprise de se développer dans l’ensemble de l’Union européenne avec un cadre juridique unique.Leur deuxième priorité est de. Les auteurs regrettent que de nombreuses start-up soient contraintes de s’installer aux États-Unis ou d’y chercher des investisseurs pour poursuivre leur croissance. Ils proposent notamment de mobiliser davantage l’épargne européenne, les fonds de pension et les assurances, tout en encourageant les administrations à acheter des technologies développées sur le continent., au même titre que les financements et la puissance de calcul.Alors que les négociations sur le cadre financier de l’Union européenne pour la période 2028-2034 sont engagées,. Celle-ci devrait notamment être intégrée au futur Fonds européen pour la compétitivité et au prochain programme-cadre de recherche.Les auteurs reconnaissent les efforts déjà engagés autour des gigafactories européennes dédiées à l’IA, mais les jugent. Le calendrier est particulièrement important :Les signataires souhaitent que l’Europe développe des institutions capables d’attirer et de conserver les meilleurs chercheurs, tout en offrant davantage de perspectives aux entrepreneurs. Mais ils appellent surtout à un changement de philosophie.