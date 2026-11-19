L’Europe dort-elle pendant la révolution de l’IA ? 59 experts veulent un électrochoc
Par Laurence - Publié le
L’Europe risque-t-elle de manquer la révolution de l’intelligence artificielle ? Dans une lettre ouverte publiée ce mercredi 18 novembre, 59 dirigeants et chercheurs, parmi lesquels Yann LeCun et les patrons de DeepL, OVHcloud et ElevenLabs, appellent l’Union européenne à investir massivement dans l’IA. Ils veulent en effet éviter que le
vieux continent ne devienne définitivement dépendant des technologies américaines et chinoises.
Alors que les États-Unis et la Chine multiplient les investissements dans l’intelligence artificielle, plusieurs grandes figures européennes du secteur tirent la sonnette d’alarme. Dans une lettre ouverte intitulée
Leur constat est préoccupant : l’Europe dispose des compétences scientifiques et des entrepreneurs nécessaires, mais manque de financements, de capacités de calcul et de moyens pour développer ses entreprises à grande échelle.
Les signataires formulent cinq grandes propositions destinées à renforcer la compétitivité européenne. La première concerne la simplification des réglementations. Sans remettre en cause la protection des droits fondamentaux, ils estiment que les contraintes administratives freinent trop souvent les entreprises innovantes. Ils soutiennent notamment le projet de Digital Omnibus, destiné à simplifier certaines règles numériques européennes, mais demandent des mesures plus ambitieuses. Ils souhaitent également la création d’un véritable 28e régime, permettant à une entreprise de se développer dans l’ensemble de l’Union européenne avec un cadre juridique unique.
Leur deuxième priorité est de faciliter le financement des entreprises européennes. Les auteurs regrettent que de nombreuses start-up soient contraintes de s’installer aux États-Unis ou d’y chercher des investisseurs pour poursuivre leur croissance. Ils proposent notamment de mobiliser davantage l’épargne européenne, les fonds de pension et les assurances, tout en encourageant les administrations à acheter des technologies développées sur le continent. L’accès aux données constitue également un enjeu essentiel, au même titre que les financements et la puissance de calcul.
Le troisième point concerne directement le budget européen. Alors que les négociations sur le cadre financier de l’Union européenne pour la période 2028-2034 sont engagées, les signataires demandent une enveloppe spécifiquement consacrée à l’intelligence artificielle. Celle-ci devrait notamment être intégrée au futur Fonds européen pour la compétitivité et au prochain programme-cadre de recherche.
Les auteurs reconnaissent les efforts déjà engagés autour des gigafactories européennes dédiées à l’IA, mais les jugent insuffisants face aux centaines de milliards de dollars investis cette année par les entreprises américaines. Le calendrier est particulièrement important : les financements qui ne seront pas prévus dans le prochain budget pourraient manquer jusqu’en 2035.
Les deux dernières demandes portent sur les compétences et la stratégie industrielle. Les signataires souhaitent que l’Europe développe des institutions capables d’attirer et de conserver les meilleurs chercheurs, tout en offrant davantage de perspectives aux entrepreneurs. Mais ils appellent surtout à un changement de philosophie. L’Union européenne ne devrait plus se contenter de réglementer les technologies développées ailleurs, mais chercher à créer ses propres champions mondiaux.
Cette lettre ouverte souligne un problème récurrent de l’industrie technologique européenne : le continent dispose de chercheurs reconnus et d’entreprises innovantes, mais peine à transformer ces atouts en acteurs capables de rivaliser avec les géants américains et chinois. Les 59 signataires ne demandent pas seulement davantage de financements. Ils souhaitent une véritable politique industrielle, capable de soutenir les entreprises européennes depuis leur création jusqu’à leur développement international. Avec les négociations budgétaires pour 2028-2034, l’Union européenne dispose d’une occasion de traduire ces ambitions en mesures concrètes. Les choix effectués dans les prochains mois pourraient peser durablement sur sa souveraineté technologique.
L’Europe risque de décrocher dans la course à l’IA
Alors que les États-Unis et la Chine multiplient les investissements dans l’intelligence artificielle, plusieurs grandes figures européennes du secteur tirent la sonnette d’alarme. Dans une lettre ouverte intitulée
An Urgent Call: Europe Cannot Sleep Through the AI Revolution, 59 entrepreneurs, scientifiques et économistes appellent l’Union européenne à changer rapidement de stratégie. Parmi les signataires figurent notamment Yann LeCun, chercheur français et figure majeure de l’intelligence artificielle, Philippe Aghion, prix Nobel d’économie, ainsi que les dirigeants de DeepL, OVHcloud, ElevenLabs et Lovable.
Leur constat est préoccupant : l’Europe dispose des compétences scientifiques et des entrepreneurs nécessaires, mais manque de financements, de capacités de calcul et de moyens pour développer ses entreprises à grande échelle.
Le monde traverse une révolution technologique, et l’Europe y participe avec une fraction du capital, des capacités de calcul et des moyens de développement de ses concurrents. L’écart se creuse chaque trimestre.
Cinq demandes pour relancer l’intelligence artificielle européenne
Les signataires formulent cinq grandes propositions destinées à renforcer la compétitivité européenne. La première concerne la simplification des réglementations. Sans remettre en cause la protection des droits fondamentaux, ils estiment que les contraintes administratives freinent trop souvent les entreprises innovantes. Ils soutiennent notamment le projet de Digital Omnibus, destiné à simplifier certaines règles numériques européennes, mais demandent des mesures plus ambitieuses. Ils souhaitent également la création d’un véritable 28e régime, permettant à une entreprise de se développer dans l’ensemble de l’Union européenne avec un cadre juridique unique.
Leur deuxième priorité est de faciliter le financement des entreprises européennes. Les auteurs regrettent que de nombreuses start-up soient contraintes de s’installer aux États-Unis ou d’y chercher des investisseurs pour poursuivre leur croissance. Ils proposent notamment de mobiliser davantage l’épargne européenne, les fonds de pension et les assurances, tout en encourageant les administrations à acheter des technologies développées sur le continent. L’accès aux données constitue également un enjeu essentiel, au même titre que les financements et la puissance de calcul.
Le troisième point concerne directement le budget européen. Alors que les négociations sur le cadre financier de l’Union européenne pour la période 2028-2034 sont engagées, les signataires demandent une enveloppe spécifiquement consacrée à l’intelligence artificielle. Celle-ci devrait notamment être intégrée au futur Fonds européen pour la compétitivité et au prochain programme-cadre de recherche.
Les auteurs reconnaissent les efforts déjà engagés autour des gigafactories européennes dédiées à l’IA, mais les jugent insuffisants face aux centaines de milliards de dollars investis cette année par les entreprises américaines. Le calendrier est particulièrement important : les financements qui ne seront pas prévus dans le prochain budget pourraient manquer jusqu’en 2035.
Les deux dernières demandes portent sur les compétences et la stratégie industrielle. Les signataires souhaitent que l’Europe développe des institutions capables d’attirer et de conserver les meilleurs chercheurs, tout en offrant davantage de perspectives aux entrepreneurs. Mais ils appellent surtout à un changement de philosophie. L’Union européenne ne devrait plus se contenter de réglementer les technologies développées ailleurs, mais chercher à créer ses propres champions mondiaux.
L’Europe ne peut plus se satisfaire de simplement réglementer les technologies inventées par d’autres. Nous avons besoin d’une stratégie beaucoup plus ambitieuse pour rivaliser avec le reste du monde.
Qu’en penser ?
Cette lettre ouverte souligne un problème récurrent de l’industrie technologique européenne : le continent dispose de chercheurs reconnus et d’entreprises innovantes, mais peine à transformer ces atouts en acteurs capables de rivaliser avec les géants américains et chinois. Les 59 signataires ne demandent pas seulement davantage de financements. Ils souhaitent une véritable politique industrielle, capable de soutenir les entreprises européennes depuis leur création jusqu’à leur développement international. Avec les négociations budgétaires pour 2028-2034, l’Union européenne dispose d’une occasion de traduire ces ambitions en mesures concrètes. Les choix effectués dans les prochains mois pourraient peser durablement sur sa souveraineté technologique.