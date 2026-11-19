Face à l’IA, le Cambridge Dictionary choisit « Humain » comme mot de l’année 2026
Par Laurence - Publié le
Alors que l’intelligence artificielle s’impose dans de nombreux domaines, le Cambridge Dictionary a choisi
Chaque année, les grands dictionnaires anglophones désignent un mot censé représenter les évolutions de la société, les préoccupations du moment ou les nouvelles tendances linguistiques.
Pour 2026, le Cambridge Dictionary a choisi de distinguer le mot
Le dictionnaire le définit comme le fait de posséder les qualités, les défauts et les sentiments propres aux êtres humains, par opposition aux dieux, aux animaux ou aux machines. Mais c’est précisément cette dernière distinction qui explique son retour au premier plan.
Avec les progrès rapides de l’intelligence artificielle générative, la frontière entre certaines capacités humaines et celles des machines devient de plus en plus difficile à définir. Les IA peuvent désormais rédiger des textes, produire des images, programmer ou résoudre des problèmes complexes, autant d’activités autrefois considérées comme spécifiquement humaines.
Pour Colin McIntosh, lexicographe au Cambridge Dictionary, l’essor de l’IA modifie profondément notre manière de parler de la condition humaine.
Il souligne notamment les inquiétudes liées à une délégation croissante de nos capacités intellectuelles aux machines.
Ce choix s’inscrit dans une tendance déjà bien installée. Depuis plusieurs années, l’intelligence artificielle occupe une place importante dans les sélections des grands dictionnaires anglophones. En 2023, Collins avait ainsi retenu
Collins avait de son côté retenu
Le choix du Cambridge Dictionary a également été commenté par Bill Gates, cofondateur de Microsoft et défenseur d’une utilisation raisonnée de l’intelligence artificielle. Selon lui, les progrès de cette technologie nous obligent à réfléchir davantage à ce qui définit l’être humain.
Le choix du mot « Human » est assez révélateur de l’évolution des discussions autour de l’intelligence artificielle. Après plusieurs années consacrées à ses performances et à ses nouvelles possibilités, les interrogations portent désormais sur notre dépendance à ces outils et sur les compétences que nous souhaitons conserver. En choisissant un mot vieux de près de six siècles, le Cambridge Dictionary souligne finalement un paradoxe : plus les machines deviennent capables d’imiter certaines activités humaines, plus la question de ce qui nous distingue d’elles semble occuper une place centrale.
Humancomme mot de l’année 2026. Un choix qui peut sembler étonnant pour un terme vieux de plusieurs siècles, mais qui reflète les interrogations croissantes sur la place de l’homme face aux machines et les conséquences de notre dépendance à l’IA.
Un mot vieux de plusieurs siècles pour résumer 2026
Chaque année, les grands dictionnaires anglophones désignent un mot censé représenter les évolutions de la société, les préoccupations du moment ou les nouvelles tendances linguistiques.
Pour 2026, le Cambridge Dictionary a choisi de distinguer le mot
Human. La décision est plutôt inhabituelle, puisque les dictionnaires privilégient généralement des expressions récentes ou des termes dont le sens a évolué. Or le mot issu du latin
humanusest pourtant utilisé dans la langue anglaise depuis les années 1450.
Le dictionnaire le définit comme le fait de posséder les qualités, les défauts et les sentiments propres aux êtres humains, par opposition aux dieux, aux animaux ou aux machines. Mais c’est précisément cette dernière distinction qui explique son retour au premier plan.
L’intelligence artificielle nous pousse à redéfinir l’humain
Avec les progrès rapides de l’intelligence artificielle générative, la frontière entre certaines capacités humaines et celles des machines devient de plus en plus difficile à définir. Les IA peuvent désormais rédiger des textes, produire des images, programmer ou résoudre des problèmes complexes, autant d’activités autrefois considérées comme spécifiquement humaines.
Pour Colin McIntosh, lexicographe au Cambridge Dictionary, l’essor de l’IA modifie profondément notre manière de parler de la condition humaine.
L’intelligence artificielle change notre façon de parler de ce que signifie être humain.
Il souligne notamment les inquiétudes liées à une délégation croissante de nos capacités intellectuelles aux machines.
La crainte de ce que les humains pourraient perdre en confiant leur réflexion à l’IA nous pousse à reconsidérer notre dépendance à cette technologie.Cette interrogation concerne aussi bien les mathématiciens que les enseignants travaillant avec de jeunes enfants.
L’IA s’impose dans les mots de l’année
Ce choix s’inscrit dans une tendance déjà bien installée. Depuis plusieurs années, l’intelligence artificielle occupe une place importante dans les sélections des grands dictionnaires anglophones. En 2023, Collins avait ainsi retenu
AI, tandis que Cambridge choisissait
Hallucinate, en référence aux informations inventées par les systèmes d’intelligence artificielle. Plus récemment, Merriam-Webster a distingué
Slop, un terme utilisé pour désigner les contenus de mauvaise qualité produits massivement par l’IA.
Collins avait de son côté retenu
Vibe coding, une méthode de développement informatique reposant sur des instructions formulées en langage naturel à une intelligence artificielle. Ces différents choix témoignent de l’évolution du débat : après la découverte des possibilités de l’IA, les préoccupations portent désormais davantage sur ses conséquences et sur la place laissée aux humains.
Bill Gates appelle à remettre l’humain au centre
Le choix du Cambridge Dictionary a également été commenté par Bill Gates, cofondateur de Microsoft et défenseur d’une utilisation raisonnée de l’intelligence artificielle. Selon lui, les progrès de cette technologie nous obligent à réfléchir davantage à ce qui définit l’être humain.
L’intelligence artificielle nous pousse à réfléchir plus profondément à ce que signifie être humain. Le succès de l’IA devrait se mesurer à sa capacité à améliorer la vie des personnes. Une manière de rappeler que les performances techniques ne constituent pas, à elles seules, une mesure suffisante des progrès réalisés.
Qu’en penser ?
Le choix du mot « Human » est assez révélateur de l’évolution des discussions autour de l’intelligence artificielle. Après plusieurs années consacrées à ses performances et à ses nouvelles possibilités, les interrogations portent désormais sur notre dépendance à ces outils et sur les compétences que nous souhaitons conserver. En choisissant un mot vieux de près de six siècles, le Cambridge Dictionary souligne finalement un paradoxe : plus les machines deviennent capables d’imiter certaines activités humaines, plus la question de ce qui nous distingue d’elles semble occuper une place centrale.