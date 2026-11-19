Human

Un mot vieux de plusieurs siècles pour résumer 2026

Human

humanus

L’intelligence artificielle nous pousse à redéfinir l’humain

L’intelligence artificielle change notre façon de parler de ce que signifie être humain.

La crainte de ce que les humains pourraient perdre en confiant leur réflexion à l’IA nous pousse à reconsidérer notre dépendance à cette technologie.

Photo de Didier Descouens

L’IA s’impose dans les mots de l’année

AI

Hallucinate

Slop

Vibe coding

Bill Gates appelle à remettre l’humain au centre

L’intelligence artificielle nous pousse à réfléchir plus profondément à ce que signifie être humain. Le succès de l’IA devrait se mesurer à sa capacité à améliorer la vie des personnes

Qu’en penser ?



Le choix du mot « Human » est assez révélateur de l’évolution des discussions autour de l’intelligence artificielle. Après plusieurs années consacrées à ses performances et à ses nouvelles possibilités, les interrogations portent désormais sur notre dépendance à ces outils et sur les compétences que nous souhaitons conserver. En choisissant un mot vieux de près de six siècles, le Cambridge Dictionary souligne finalement un paradoxe : plus les machines deviennent capables d’imiter certaines activités humaines, plus la question de ce qui nous distingue d’elles semble occuper une place centrale.

Chaque année, les grands dictionnaires anglophones désignent un mot censé représenter les évolutions de la société, les préoccupations du moment ou les nouvelles tendances linguistiques.Pour 2026,. La décision est plutôt inhabituelle, puisque les dictionnaires privilégient généralement des expressions récentes ou des termes dont le sens a évolué. Or le mot issu du latinest pourtant utilisé dans la langue anglaise depuis les années 1450.comme le fait de posséder les qualités, les défauts et les sentiments propres aux êtres humains, par opposition aux dieux, aux animaux ou aux machines. Mais c’est précisément cette dernière distinction qui explique son retour au premier plan.Les IA peuvent désormais rédiger des textes, produire des images, programmer ou résoudre des problèmes complexes, autant d’activités autrefois considérées comme spécifiquement humaines.Pour Colin McIntosh, lexicographe au Cambridge Dictionary,Il souligne notamment les inquiétudes liées à une délégation croissante de nos capacités intellectuelles aux machines.Cette interrogation concerne aussi bien les mathématiciens que les enseignants travaillant avec de jeunes enfants.Ce choix s’inscrit dans une tendance déjà bien installée. Depuis plusieurs années,. En 2023, Collins avait ainsi retenu, tandis que Cambridge choisissait, en référence aux informations inventées par les systèmes d’intelligence artificielle. Plus récemment, Merriam-Webster a distingué, un terme utilisé pour désigner les contenus de mauvaise qualité produits massivement par l’IA.Collins avait de son côté retenu, une méthode de développement informatique reposant sur des instructions formulées en langage naturel à une intelligence artificielle. Ces différents choix témoignent de l’évolution du débat : après la découverte des possibilités de l’IA, les préoccupations portent désormais davantage sur ses conséquences et sur la place laissée aux humains.Le choix du Cambridge Dictionary a également été commenté par Bill Gates, cofondateur de Microsoft et défenseur d’une utilisation raisonnée de l’intelligence artificielle. Selon lui,. Une manière de rappeler que les performances techniques ne constituent pas, à elles seules, une mesure suffisante des progrès réalisés.