Scandale Jensen Huang : la Californie ouvre une enquête sur Nvidia et ses "liens" avec la Chine
Par Laurence - Publié le
Les ennuis judiciaires s’accumulent pour Nvidia. Après le départ de Jensen Huang, sur fond de révélations concernant une relation avec une femme soupçonnée d’espionnage pour la Chine, le procureur général de Californie vient d’ouvrir une enquête officielle. Les autorités cherchent notamment à déterminer si des puces avancées ou des informations confidentielles ont pu être transmises à Pékin.
L’affaire Jensen Huang prend une nouvelle dimension. Ce jeudi 19 novembre, le procureur général de Californie, Rob Bonta, a annoncé avoir adressé une demande officielle de documents à Nvidia dans le cadre d’une enquête sur ses activités et celles de son ancien dirigeant.
Les autorités californiennes cherchent à déterminer si des processeurs avancés ou des informations confidentielles de Nvidia ont pu être transmis à la Chine, mais également si l’entreprise a correctement informé ses investisseurs des risques associés.
Dans son communiqué, Rob Bonta estime que le comportement de Nvidia et de son ancien directeur général soulève de sérieuses interrogations. Le procureur rappelle notamment que les entreprises ont l’obligation de communiquer des informations exactes à leurs actionnaires. À ce stade, aucune violation de la législation californienne n’a été établie. L’enquête doit précisément permettre de déterminer si des infractions ont été commises.
Cette procédure intervient quelques jours après la démission de Jensen Huang, cofondateur et ancien directeur général de Nvidia. Le dirigeant a quitté ses fonctions le 12 novembre, après des révélations concernant plusieurs relations extraconjugales, dont l’une avec Alice Huang, une femme d’affaires chinoise ayant occupé des responsabilités au sein de Megaspeed.
Cette entreprise basée à Singapour est spécialisée dans les infrastructures informatiques et les services liés à l’intelligence artificielle. Selon Reuters, les services de renseignement américains cherchent à déterminer si Alice Huang entretenait des liens avec le ministère chinois de la Sécurité d’État et si des informations sensibles ont pu être transmises à Pékin.
La Chine rejette les accusations concernant une éventuelle opération d’espionnage visant Jensen Huang. Il convient toutefois de souligner que ces soupçons ne constituent pas une preuve et qu’aucun transfert illégal d’informations par l’ancien dirigeant n’a été établi.
L’affaire dépasse cependant les seules relations personnelles de Jensen Huang. Dans un communiqué conjoint publié le 16 novembre, les ministères américains de la Justice et du Commerce ont confirmé que Megaspeed faisait déjà l’objet d’une enquête depuis 2024, concernant de possibles violations des restrictions américaines sur l’exportation de semi-conducteurs. En mai 2025, les enquêteurs avaient demandé à Nvidia des documents concernant ses ventes directes ou indirectes à Megaspeed.
Un mois plus tard, le fabricant de puces avait placé l’entreprise singapourienne sur sa liste des clients auxquels il refusait de vendre ses produits. Les autorités américaines, en collaboration avec leurs homologues singapouriennes, avaient également effectué une inspection sur place et interrogé Alice Huang en juin 2025. Le ministère américain de la Justice a depuis repris la direction de l’enquête pénale.
En parallèle, Reuters rapporte que des documents présentés au Congrès américain révèlent que l’administration Trump a autorisé l’exportation de près de 900 000 processeurs avancés Nvidia et AMD vers des entreprises chinoises, entre décembre 2025 et mai 2026.
Ces autorisations ne signifient toutefois pas que l’ensemble des puces a effectivement été livré. Nvidia assure que ces exportations étaient soumises à des conditions strictes et indique avoir interrompu les livraisons de processeurs H200 vers la Chine.
Ces révélations interviennent dans un contexte de fortes tensions commerciales et technologiques entre Washington et Pékin, notamment concernant l’accès aux composants indispensables au développement de l’intelligence artificielle. D'autant qu'aux dernières rumeurs, il est désormais question pour Jensen Huang de repartir de zéro et de monter une nouvelle firme de puces...
L’affaire Jensen Huang dépasse désormais largement le cadre d’un scandale personnel. Avec l’ouverture d’une enquête en Californie, les autorités américaines s’intéressent directement aux pratiques de Nvidia, à ses relations commerciales avec la Chine et aux informations communiquées aux investisseurs. L’enquête sur Megaspeed, engagée dès 2024, montre également que les soupçons concernant les exportations de semi-conducteurs existaient bien avant les révélations sur l’ancien patron de Nvidia. Pour le fabricant de puces, l’enjeu est considérable, alors que ses technologies occupent une place stratégique dans la compétition mondiale autour de l’intelligence artificielle.
La Californie ouvre une enquête sur Nvidia
L’affaire Jensen Huang prend une nouvelle dimension. Ce jeudi 19 novembre, le procureur général de Californie, Rob Bonta, a annoncé avoir adressé une demande officielle de documents à Nvidia dans le cadre d’une enquête sur ses activités et celles de son ancien dirigeant.
Les autorités californiennes cherchent à déterminer si des processeurs avancés ou des informations confidentielles de Nvidia ont pu être transmis à la Chine, mais également si l’entreprise a correctement informé ses investisseurs des risques associés.
Dans son communiqué, Rob Bonta estime que le comportement de Nvidia et de son ancien directeur général soulève de sérieuses interrogations. Le procureur rappelle notamment que les entreprises ont l’obligation de communiquer des informations exactes à leurs actionnaires. À ce stade, aucune violation de la législation californienne n’a été établie. L’enquête doit précisément permettre de déterminer si des infractions ont été commises.
Une affaire d’espionnage présumé à l’origine du scandale
Cette procédure intervient quelques jours après la démission de Jensen Huang, cofondateur et ancien directeur général de Nvidia. Le dirigeant a quitté ses fonctions le 12 novembre, après des révélations concernant plusieurs relations extraconjugales, dont l’une avec Alice Huang, une femme d’affaires chinoise ayant occupé des responsabilités au sein de Megaspeed.
Cette entreprise basée à Singapour est spécialisée dans les infrastructures informatiques et les services liés à l’intelligence artificielle. Selon Reuters, les services de renseignement américains cherchent à déterminer si Alice Huang entretenait des liens avec le ministère chinois de la Sécurité d’État et si des informations sensibles ont pu être transmises à Pékin.
La Chine rejette les accusations concernant une éventuelle opération d’espionnage visant Jensen Huang. Il convient toutefois de souligner que ces soupçons ne constituent pas une preuve et qu’aucun transfert illégal d’informations par l’ancien dirigeant n’a été établi.
Megaspeed était déjà dans le viseur des autorités américaines
L’affaire dépasse cependant les seules relations personnelles de Jensen Huang. Dans un communiqué conjoint publié le 16 novembre, les ministères américains de la Justice et du Commerce ont confirmé que Megaspeed faisait déjà l’objet d’une enquête depuis 2024, concernant de possibles violations des restrictions américaines sur l’exportation de semi-conducteurs. En mai 2025, les enquêteurs avaient demandé à Nvidia des documents concernant ses ventes directes ou indirectes à Megaspeed.
Un mois plus tard, le fabricant de puces avait placé l’entreprise singapourienne sur sa liste des clients auxquels il refusait de vendre ses produits. Les autorités américaines, en collaboration avec leurs homologues singapouriennes, avaient également effectué une inspection sur place et interrogé Alice Huang en juin 2025. Le ministère américain de la Justice a depuis repris la direction de l’enquête pénale.
Des centaines de milliers de puces destinées à la Chine
En parallèle, Reuters rapporte que des documents présentés au Congrès américain révèlent que l’administration Trump a autorisé l’exportation de près de 900 000 processeurs avancés Nvidia et AMD vers des entreprises chinoises, entre décembre 2025 et mai 2026.
Ces autorisations ne signifient toutefois pas que l’ensemble des puces a effectivement été livré. Nvidia assure que ces exportations étaient soumises à des conditions strictes et indique avoir interrompu les livraisons de processeurs H200 vers la Chine.
Ces révélations interviennent dans un contexte de fortes tensions commerciales et technologiques entre Washington et Pékin, notamment concernant l’accès aux composants indispensables au développement de l’intelligence artificielle. D'autant qu'aux dernières rumeurs, il est désormais question pour Jensen Huang de repartir de zéro et de monter une nouvelle firme de puces...
Qu’en penser ?
L’affaire Jensen Huang dépasse désormais largement le cadre d’un scandale personnel. Avec l’ouverture d’une enquête en Californie, les autorités américaines s’intéressent directement aux pratiques de Nvidia, à ses relations commerciales avec la Chine et aux informations communiquées aux investisseurs. L’enquête sur Megaspeed, engagée dès 2024, montre également que les soupçons concernant les exportations de semi-conducteurs existaient bien avant les révélations sur l’ancien patron de Nvidia. Pour le fabricant de puces, l’enjeu est considérable, alors que ses technologies occupent une place stratégique dans la compétition mondiale autour de l’intelligence artificielle.