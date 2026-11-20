Qu’en penser ?



L’affaire Jensen Huang dépasse désormais largement le cadre d’un scandale personnel. Avec l’ouverture d’une enquête en Californie, les autorités américaines s’intéressent directement aux pratiques de Nvidia, à ses relations commerciales avec la Chine et aux informations communiquées aux investisseurs. L’enquête sur Megaspeed, engagée dès 2024, montre également que les soupçons concernant les exportations de semi-conducteurs existaient bien avant les révélations sur l’ancien patron de Nvidia. Pour le fabricant de puces, l’enjeu est considérable, alors que ses technologies occupent une place stratégique dans la compétition mondiale autour de l’intelligence artificielle.