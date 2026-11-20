Muse Charm : le gadget IA de Meta à 300 dollars pour se passer d'iPhone
Par Vincent Lautier - Publié le
On en sait plus sur le prix du Muse Charm, ce petit objet pensé pour transporter l'assistant Muse partout avec soi. The Information évoque 300 dollars, avec un an de 5G offerte chez Verizon, avant une sortie prévue pour les fêtes aux États-Unis. Et Meta ne dément rien, la société se dit même
Le Charm est ce drôle de gadget que Mark Zuckerberg avait présenté au Connect de septembre comme une façon d'emmener Muse partout, sans sortir son téléphone. L'objet tient sur un porte-clés et fait tourner l'assistant maison, voix en temps réel et avatars animés compris, une sorte de Tamagotchi dopé à l'IA. Un lecteur d'empreintes vérifie que c'est bien vous avant d'accepter le moindre ordre, ce qui semble plutôt une bonne idée pour un truc destiné à vivre au fond d'une poche. Muse revendique déjà plus de 10 millions d'utilisateurs, et une application vient en plus d'arriver sur les montres Wear OS et watchOS.
D'après la journaliste Jyoti Mann, Meta facturerait l'objet 300 dollars et offrirait jusqu'à douze mois de données 5G chez Verizon, pris en charge par ses soins. La société subventionnerait donc une partie du produit pour le faire décoller, une méthode qui rappelle ce que faisaient les opérateurs avec nos smartphones. Le calendrier collerait avec les promesses du Connect, une arrivée dans les rayons américains avant les fêtes. La montre connectée maison paierait d'ailleurs l'addition, avec un lancement repoussé à 2027 pour concentrer les efforts sur le Charm.
Tout ça n'a pas grand-chose à voir avec de la générosité. Un Charm qui se connecte tout seul en 5G n'a plus besoin de l'iPhone qui traîne dans l'autre poche, et c'est exactement ce que cherche Meta, une relation directe avec ses clients, loin des règles de l'App Store et du Play Store. La société planche aussi sur des outils pour toucher une commission quand on achète quelque chose en passant par Muse. Côté tarif, les 300 dollars se placeraient au-dessus du pendentif Friend vendu 250 dollars, et très au-dessus du Bee d'Amazon à 75 dollars. Pour l'Europe, rien n'a été annoncé, et une offre bâtie autour de Verizon, un opérateur américain, ne laisse pas espérer grand-chose par chez nous à court terme.
Si The Information dit vrai, Meta s'apprête à payer le forfait de ses clients pour que son assistant vive en dehors du téléphone, et cette méthode dit tout de l'obsession du moment à Menlo Park, exister sans Apple ni Google. Sur le papier, 300 dollars pour un objet qui fait beaucoup moins de choses qu'un smartphone, c'est cher. Mais la société a déjà prouvé avec ses lunettes Ray-Ban qu'elle savait vendre des accessoires IA au grand public, et un gadget mignon livré avec sa connexion gratuite trouvera preneur sous les sapins américains. Meta a en tous cas décidé de ne plus vivre sur le téléphone des autres.
charméepar l'intérêt autour de ses appareils IA.
Mais c'est quoi ce Charm ?
Le Charm est ce drôle de gadget que Mark Zuckerberg avait présenté au Connect de septembre comme une façon d'emmener Muse partout, sans sortir son téléphone. L'objet tient sur un porte-clés et fait tourner l'assistant maison, voix en temps réel et avatars animés compris, une sorte de Tamagotchi dopé à l'IA. Un lecteur d'empreintes vérifie que c'est bien vous avant d'accepter le moindre ordre, ce qui semble plutôt une bonne idée pour un truc destiné à vivre au fond d'une poche. Muse revendique déjà plus de 10 millions d'utilisateurs, et une application vient en plus d'arriver sur les montres Wear OS et watchOS.
La 5G payée par Meta ?
D'après la journaliste Jyoti Mann, Meta facturerait l'objet 300 dollars et offrirait jusqu'à douze mois de données 5G chez Verizon, pris en charge par ses soins. La société subventionnerait donc une partie du produit pour le faire décoller, une méthode qui rappelle ce que faisaient les opérateurs avec nos smartphones. Le calendrier collerait avec les promesses du Connect, une arrivée dans les rayons américains avant les fêtes. La montre connectée maison paierait d'ailleurs l'addition, avec un lancement repoussé à 2027 pour concentrer les efforts sur le Charm.
Se passer de l'iPhone
Tout ça n'a pas grand-chose à voir avec de la générosité. Un Charm qui se connecte tout seul en 5G n'a plus besoin de l'iPhone qui traîne dans l'autre poche, et c'est exactement ce que cherche Meta, une relation directe avec ses clients, loin des règles de l'App Store et du Play Store. La société planche aussi sur des outils pour toucher une commission quand on achète quelque chose en passant par Muse. Côté tarif, les 300 dollars se placeraient au-dessus du pendentif Friend vendu 250 dollars, et très au-dessus du Bee d'Amazon à 75 dollars. Pour l'Europe, rien n'a été annoncé, et une offre bâtie autour de Verizon, un opérateur américain, ne laisse pas espérer grand-chose par chez nous à court terme.
On en dit quoi ?
Si The Information dit vrai, Meta s'apprête à payer le forfait de ses clients pour que son assistant vive en dehors du téléphone, et cette méthode dit tout de l'obsession du moment à Menlo Park, exister sans Apple ni Google. Sur le papier, 300 dollars pour un objet qui fait beaucoup moins de choses qu'un smartphone, c'est cher. Mais la société a déjà prouvé avec ses lunettes Ray-Ban qu'elle savait vendre des accessoires IA au grand public, et un gadget mignon livré avec sa connexion gratuite trouvera preneur sous les sapins américains. Meta a en tous cas décidé de ne plus vivre sur le téléphone des autres.