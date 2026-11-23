Siri : Apple taille dans ses effectifs, sans régler ses difficultés
Par Laurence - Publié le
Apple poursuit sa réorganisation dans l’intelligence artificielle, mais les changements tarderaient à produire leurs effets. Selon Mark Gurman, les récents licenciements au sein des équipes Siri auraient principalement concerné les anciennes infrastructures de l’assistant, sans toucher aux nouveaux systèmes d’IA. Malgré la volonté de John Ternus d’accélérer les développements, Apple conserverait une organisation jugée trop rigide face à des concurrents beaucoup plus réactifs.
Apple continue de restructurer ses équipes chargées de Siri et de l’intelligence artificielle. D'après Mark Gurman, les salariés concernés travaillaient principalement sur les anciennes infrastructures de Siri, et non sur les nouveaux systèmes d’IA actuellement en développement. La firme semble donc vouloir concentrer ses ressources sur les technologies destinées à remplacer progressivement l’architecture historique de son assistant vocal.
Pour autant, cette réorganisation n’aurait pas encore entraîné de changement majeur dans le fonctionnement quotidien des équipes. Apparamment, plusieurs employés ne constateraient toujours pas d’accélération significative des processus de développement, malgré les nouvelles orientations annoncées par la direction.
L’un des principaux problèmes viendrait de l’organisation même des équipes logicielles d’Apple. Sous la responsabilité de Craig Federighi, l’entreprise fonctionnerait selon un calendrier interne de développement structuré autour de sept grandes étapes, identifiées par les lettres A à G.
Chaque étape correspondrait à des versions logicielles et à des périodes de lancement précises. Les principales fonctionnalités d’une future version d’iOS ou de macOS seraient ainsi largement déterminées dès la fin de l’été ou le début de l’automne de l’année précédente. Cette méthode permet à Apple de coordonner le développement de ses différents systèmes d’exploitation, mais elle présenterait désormais certaines limites.
Désormais, les entreprises spécialisées dans l’IA peuvent déployer de nouveaux modèles et fonctionnalités à un rythme beaucoup plus soutenu. OpenAI, Anthropic ou Google n’attendent pas nécessairement une mise à jour annuelle majeure pour introduire des évolutions importantes. Apple pourrait donc rencontrer des difficultés à réagir rapidement lorsqu’un concurrent dévoile une nouvelle technologie.
Mark Gurman se montre également critique concernant les performances actuelles de Siri. Il évoque notamment des réponses encore trop lentes, une intégration limitée avec les applications tierces et une dictée vocale dont la qualité semblerait se dégrader. Des problèmes qui contrastent toujours avec les ambitions affichées par Apple dans le domaine de l’intelligence artificielle, malgré ses promesses.
Dès décembre, Siri devrait notamment devenir capable d’effectuer des opérations comportant plusieurs étapes au sein des applications Apple. La prise en charge de fonctionnalités similaires dans les applications tierces serait ensuite prévue pour 2027. Ces nouveautés doivent permettre à l’assistant de dépasser les commandes vocales traditionnelles pour réaliser des actions plus complexes à la demande de l’utilisateur.
Apple travaille également sur un projet beaucoup plus ambitieux : un agent IA autonome capable de contrôler un ordinateur, de naviguer sur Internet et d’interagir avec plusieurs applications. Ce système pourrait notamment effectuer des recherches, manipuler des documents, exécuter des commandes ou encore écrire du code informatique.
Mais son lancement ne serait pas attendu avant la fin de l’année 2027. Ce délai pourrait devenir problématique alors que les agents concurrents commencent à mémoriser les préférences de leurs utilisateurs et à accéder à leurs différents comptes et services.
Plus ces assistants seront intégrés dans les habitudes quotidiennes, plus il pourrait devenir difficile de changer de solution. Apple pourrait néanmoins profiter de son contrôle sur iOS et macOS, ainsi que de sa réputation en matière de confidentialité, pour proposer une intégration plus poussée.
Apple semble avoir identifié les limites de son organisation actuelle, mais leur correction pourrait prendre du temps. La suppression de postes liés aux anciennes infrastructures de Siri montre que l’entreprise privilégie désormais les nouveaux systèmes d’intelligence artificielle. Toutefois, les difficultés ne seraient pas uniquement techniques : elles concerneraient également les méthodes de développement. Face à des concurrents capables de faire évoluer leurs assistants en quelques semaines, le calendrier traditionnel d’Apple apparaît de moins en moins adapté. Les prochaines évolutions de Siri, attendues dès décembre, permettront de mesurer les premiers résultats de cette réorganisation.
Des licenciements ciblés sur l’ancien Siri
Apple continue de restructurer ses équipes chargées de Siri et de l’intelligence artificielle. D'après Mark Gurman, les salariés concernés travaillaient principalement sur les anciennes infrastructures de Siri, et non sur les nouveaux systèmes d’IA actuellement en développement. La firme semble donc vouloir concentrer ses ressources sur les technologies destinées à remplacer progressivement l’architecture historique de son assistant vocal.
Pour autant, cette réorganisation n’aurait pas encore entraîné de changement majeur dans le fonctionnement quotidien des équipes. Apparamment, plusieurs employés ne constateraient toujours pas d’accélération significative des processus de développement, malgré les nouvelles orientations annoncées par la direction.
Un calendrier de développement trop rigide ?
L’un des principaux problèmes viendrait de l’organisation même des équipes logicielles d’Apple. Sous la responsabilité de Craig Federighi, l’entreprise fonctionnerait selon un calendrier interne de développement structuré autour de sept grandes étapes, identifiées par les lettres A à G.
Chaque étape correspondrait à des versions logicielles et à des périodes de lancement précises. Les principales fonctionnalités d’une future version d’iOS ou de macOS seraient ainsi largement déterminées dès la fin de l’été ou le début de l’automne de l’année précédente. Cette méthode permet à Apple de coordonner le développement de ses différents systèmes d’exploitation, mais elle présenterait désormais certaines limites.
Désormais, les entreprises spécialisées dans l’IA peuvent déployer de nouveaux modèles et fonctionnalités à un rythme beaucoup plus soutenu. OpenAI, Anthropic ou Google n’attendent pas nécessairement une mise à jour annuelle majeure pour introduire des évolutions importantes. Apple pourrait donc rencontrer des difficultés à réagir rapidement lorsqu’un concurrent dévoile une nouvelle technologie.
Siri souffre toujours de plusieurs limitations
Mark Gurman se montre également critique concernant les performances actuelles de Siri. Il évoque notamment des réponses encore trop lentes, une intégration limitée avec les applications tierces et une dictée vocale dont la qualité semblerait se dégrader. Des problèmes qui contrastent toujours avec les ambitions affichées par Apple dans le domaine de l’intelligence artificielle, malgré ses promesses.
Dès décembre, Siri devrait notamment devenir capable d’effectuer des opérations comportant plusieurs étapes au sein des applications Apple. La prise en charge de fonctionnalités similaires dans les applications tierces serait ensuite prévue pour 2027. Ces nouveautés doivent permettre à l’assistant de dépasser les commandes vocales traditionnelles pour réaliser des actions plus complexes à la demande de l’utilisateur.
Un véritable agent IA attendu fin 2027
Apple travaille également sur un projet beaucoup plus ambitieux : un agent IA autonome capable de contrôler un ordinateur, de naviguer sur Internet et d’interagir avec plusieurs applications. Ce système pourrait notamment effectuer des recherches, manipuler des documents, exécuter des commandes ou encore écrire du code informatique.
Mais son lancement ne serait pas attendu avant la fin de l’année 2027. Ce délai pourrait devenir problématique alors que les agents concurrents commencent à mémoriser les préférences de leurs utilisateurs et à accéder à leurs différents comptes et services.
Plus ces assistants seront intégrés dans les habitudes quotidiennes, plus il pourrait devenir difficile de changer de solution. Apple pourrait néanmoins profiter de son contrôle sur iOS et macOS, ainsi que de sa réputation en matière de confidentialité, pour proposer une intégration plus poussée.
Qu’en penser ?
Apple semble avoir identifié les limites de son organisation actuelle, mais leur correction pourrait prendre du temps. La suppression de postes liés aux anciennes infrastructures de Siri montre que l’entreprise privilégie désormais les nouveaux systèmes d’intelligence artificielle. Toutefois, les difficultés ne seraient pas uniquement techniques : elles concerneraient également les méthodes de développement. Face à des concurrents capables de faire évoluer leurs assistants en quelques semaines, le calendrier traditionnel d’Apple apparaît de moins en moins adapté. Les prochaines évolutions de Siri, attendues dès décembre, permettront de mesurer les premiers résultats de cette réorganisation.