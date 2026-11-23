Des licenciements ciblés sur l’ancien Siri

Un calendrier de développement trop rigide ?

Siri souffre toujours de plusieurs limitations

Un véritable agent IA attendu fin 2027

Qu’en penser ?



Apple semble avoir identifié les limites de son organisation actuelle, mais leur correction pourrait prendre du temps. La suppression de postes liés aux anciennes infrastructures de Siri montre que l’entreprise privilégie désormais les nouveaux systèmes d’intelligence artificielle. Toutefois, les difficultés ne seraient pas uniquement techniques : elles concerneraient également les méthodes de développement. Face à des concurrents capables de faire évoluer leurs assistants en quelques semaines, le calendrier traditionnel d’Apple apparaît de moins en moins adapté. Les prochaines évolutions de Siri, attendues dès décembre, permettront de mesurer les premiers résultats de cette réorganisation.

Apple continue de. D'après Mark Gurman,, et non sur les nouveaux systèmes d’IA actuellement en développement. La firme semble donc vouloir concentrer ses ressources sur les technologies destinées à remplacer progressivement l’architecture historique de son assistant vocal.Pour autant,. Apparamment, plusieurs employés ne constateraient toujours pas d’accélération significative des processus de développement, malgré les nouvelles orientations annoncées par la direction.L’un des principaux problèmes viendrait de l’organisation même des équipes logicielles d’Apple. Sous la responsabilité de Craig Federighi, l’entreprise fonctionnerait selonChaque étape correspondrait à des versions logicielles et à des périodes de lancement précises. Les principales fonctionnalités d’une future version d’iOS ou de macOS seraient ainsi largement déterminées dès la fin de l’été ou le début de l’automne de l’année précédente.Désormais, les entreprises spécialisées dans l’IA peuvent déployer de nouveaux modèles et fonctionnalités à un rythme beaucoup plus soutenu.Apple pourrait donc rencontrer des difficultés à réagir rapidement lorsqu’un concurrent dévoile une nouvelle technologie.Mark Gurman se montre égalementconcernant les performances actuelles de Siri. Il évoque notamment. Des problèmes qui contrastent toujours avec les ambitions affichées par Apple dans le domaine de l’intelligence artificielle, malgré ses promesses.. La prise en charge de fonctionnalités similaires dans les applications tierces serait ensuite prévue pour 2027. Ces nouveautés doivent permettre à l’assistant de dépasser les commandes vocales traditionnelles pour réaliser des actions plus complexes à la demande de l’utilisateur.Apple travaille également sur un projet beaucoup plus ambitieux :. Ce système pourrait notamment effectuer des recherches, manipuler des documents, exécuter des commandes ou encore écrire du code informatique.Mais. Ce délai pourrait devenir problématique alors que les agents concurrents commencent à mémoriser les préférences de leurs utilisateurs et à accéder à leurs différents comptes et services.Plus ces assistants seront intégrés dans les habitudes quotidiennes, plus il pourrait. Apple pourrait néanmoins profiter de son contrôle sur iOS et macOS, ainsi que de sa réputation en matière de confidentialité, pour proposer une intégration plus poussée.