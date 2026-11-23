Nvidia : Jensen Huang réintégré à l’unanimité par le conseil d’administration !
Par Laurence - Publié le
C'est un retournement de situation spectaculaire chez Nvidia. Onze jours seulement après avoir démissionné dans un contexte de scandale personnel et de soupçons liés à la sécurité nationale américaine, Jensen Huang retrouve son poste de CEO. Une décision unanime du conseil d'administration, prise après des échanges avec de hauts responsables du gouvernement américain. Donald Trump avait lui-même publiquement appelé au retour du dirigeant.
Le 12 novembre dernier, Nvidia dévoilait le départ de Jensen Huang, son cofondateur et directeur général historique, après plusieurs révélations concernant sa vie privée et ses relations présumées avec une femme soupçonnée d'entretenir des liens avec les services de renseignement chinois.
Colette Kress, jusqu'alors directrice financière, avait été chargée d'assurer l'intérim. Mais ce lundi 23 novembre, Nvidia annonce finalement le retour de Jensen Huang à ses fonctions de directeur général et à son siège au conseil d'administration. La décision a été approuvée à l'unanimité par les administrateurs, après plusieurs discussions avec le principal intéressé.
Le revirement est d'autant plus surprenant que, le 17 novembre, Harvey Jones, président du conseil d'administration, avait publiquement exclu une réintégration. Six jours plus tard, Nvidia change donc complètement de position. Dans tous les cas, le verdict de la Bourse (qui ouvre dans quelques minutes), ne s'est pas fait attendre...
Mise à jour 15h30 : la bourse confirme de manière très nette la décision de NVIDIA !
L'un des aspects les plus étonnants de cette affaire concerne l'intervention du gouvernement américain. Dans son communiqué, Nvidia explique avoir reçu des informations et des assurances de hauts responsables de l'administration américaine concernant les questions de sécurité nationale. Ces échanges auraient permis au conseil d'administration de considérer que le retour de Jensen Huang ne présentait pas de risque particulier pour les intérêts des États-Unis.
Donald Trump avait également pris position publiquement en faveur de sa réintégration. Sur Truth Social, le président américain avait estimé que le retour de Jensen Huang serait bénéfique non seulement à Nvidia, mais également au pays. Le fabricant de puces occupe en effet une position stratégique dans le développement mondial de l'intelligence artificielle, avec des processeurs utilisés par les principaux groupes technologiques. Il n'est toutefois pas établi que la Maison-Blanche ait directement imposé cette décision (même si...).
La démission du dirigeant avait été provoquée par des révélations concernant plusieurs relations extraconjugales présumées. L'une d'elles aurait impliqué Alice Huang, une responsable liée à l'entreprise singapourienne Megaspeed. Selon plusieurs informations de presse, cette dernière serait soupçonnée d'entretenir des relations avec les services de renseignement chinois.
Megaspeed fait parallèlement l'objet d'investigations concernant d'éventuels contournements des restrictions américaines sur les exportations de puces avancées vers la Chine. Mais à ce stade, aucune conclusion judiciaire définitive n'établit que Jensen Huang aurait transmis des informations confidentielles ou participé à des activités d'espionnage. Ces soupçons ont néanmoins soulevé des interrogations sur la sécurité des informations stratégiques détenues par Nvidia.
Le retour de Jensen Huang ne signifie pas pour autant que l'entreprise abandonne les mesures engagées après son départ. Nvidia annonce maintenir un comité indépendant chargé de superviser les questions de sécurité nationale et le respect des réglementations commerciales.
Le groupe prévoit également de renforcer ses procédures internes et de recruter un responsable spécialisé dans la conformité. Harvey Jones conserve la présidence du conseil d'administration, tandis que Colette Kress reprend ses fonctions de directrice financière.
Sur les marchés, l'hypothèse d'un retour de Jensen Huang avait déjà suscité un regain d'optimisme, avec une hausse de près de 7 % du titre Nvidia dans les échanges précédant l'ouverture de Wall Street, selon la presse britannique.
Le retour de Jensen Huang illustre le poids considérable du dirigeant dans l'avenir de Nvidia, mais également l'importance stratégique prise par l'entreprise dans la course mondiale à l'intelligence artificielle. L'intervention publique de Donald Trump et les échanges avec Washington donnent à cette décision une dimension politique inhabituelle. Si Nvidia semble vouloir tourner rapidement la page, les interrogations concernant la gouvernance du groupe et les risques liés aux exportations de technologies sensibles demeurent. Le retournement du conseil d'administration, en moins d'une semaine, pourrait également susciter des questions parmi les actionnaires.
Un retour totalement inattendu
Le 12 novembre dernier, Nvidia dévoilait le départ de Jensen Huang, son cofondateur et directeur général historique, après plusieurs révélations concernant sa vie privée et ses relations présumées avec une femme soupçonnée d'entretenir des liens avec les services de renseignement chinois.
Colette Kress, jusqu'alors directrice financière, avait été chargée d'assurer l'intérim. Mais ce lundi 23 novembre, Nvidia annonce finalement le retour de Jensen Huang à ses fonctions de directeur général et à son siège au conseil d'administration. La décision a été approuvée à l'unanimité par les administrateurs, après plusieurs discussions avec le principal intéressé.
Le revirement est d'autant plus surprenant que, le 17 novembre, Harvey Jones, président du conseil d'administration, avait publiquement exclu une réintégration. Six jours plus tard, Nvidia change donc complètement de position. Dans tous les cas, le verdict de la Bourse (qui ouvre dans quelques minutes), ne s'est pas fait attendre...
Mise à jour 15h30 : la bourse confirme de manière très nette la décision de NVIDIA !
Washington aurait pesé dans la décision
L'un des aspects les plus étonnants de cette affaire concerne l'intervention du gouvernement américain. Dans son communiqué, Nvidia explique avoir reçu des informations et des assurances de hauts responsables de l'administration américaine concernant les questions de sécurité nationale. Ces échanges auraient permis au conseil d'administration de considérer que le retour de Jensen Huang ne présentait pas de risque particulier pour les intérêts des États-Unis.
Donald Trump avait également pris position publiquement en faveur de sa réintégration. Sur Truth Social, le président américain avait estimé que le retour de Jensen Huang serait bénéfique non seulement à Nvidia, mais également au pays. Le fabricant de puces occupe en effet une position stratégique dans le développement mondial de l'intelligence artificielle, avec des processeurs utilisés par les principaux groupes technologiques. Il n'est toutefois pas établi que la Maison-Blanche ait directement imposé cette décision (même si...).
Un scandale toujours sensible
La démission du dirigeant avait été provoquée par des révélations concernant plusieurs relations extraconjugales présumées. L'une d'elles aurait impliqué Alice Huang, une responsable liée à l'entreprise singapourienne Megaspeed. Selon plusieurs informations de presse, cette dernière serait soupçonnée d'entretenir des relations avec les services de renseignement chinois.
Megaspeed fait parallèlement l'objet d'investigations concernant d'éventuels contournements des restrictions américaines sur les exportations de puces avancées vers la Chine. Mais à ce stade, aucune conclusion judiciaire définitive n'établit que Jensen Huang aurait transmis des informations confidentielles ou participé à des activités d'espionnage. Ces soupçons ont néanmoins soulevé des interrogations sur la sécurité des informations stratégiques détenues par Nvidia.
Une surveillance renforcée chez Nvidia
Le retour de Jensen Huang ne signifie pas pour autant que l'entreprise abandonne les mesures engagées après son départ. Nvidia annonce maintenir un comité indépendant chargé de superviser les questions de sécurité nationale et le respect des réglementations commerciales.
Le groupe prévoit également de renforcer ses procédures internes et de recruter un responsable spécialisé dans la conformité. Harvey Jones conserve la présidence du conseil d'administration, tandis que Colette Kress reprend ses fonctions de directrice financière.
Sur les marchés, l'hypothèse d'un retour de Jensen Huang avait déjà suscité un regain d'optimisme, avec une hausse de près de 7 % du titre Nvidia dans les échanges précédant l'ouverture de Wall Street, selon la presse britannique.
Qu'en penser ?
Le retour de Jensen Huang illustre le poids considérable du dirigeant dans l'avenir de Nvidia, mais également l'importance stratégique prise par l'entreprise dans la course mondiale à l'intelligence artificielle. L'intervention publique de Donald Trump et les échanges avec Washington donnent à cette décision une dimension politique inhabituelle. Si Nvidia semble vouloir tourner rapidement la page, les interrogations concernant la gouvernance du groupe et les risques liés aux exportations de technologies sensibles demeurent. Le retournement du conseil d'administration, en moins d'une semaine, pourrait également susciter des questions parmi les actionnaires.