Qu'en penser ?



Le retour de Jensen Huang illustre le poids considérable du dirigeant dans l'avenir de Nvidia, mais également l'importance stratégique prise par l'entreprise dans la course mondiale à l'intelligence artificielle. L'intervention publique de Donald Trump et les échanges avec Washington donnent à cette décision une dimension politique inhabituelle. Si Nvidia semble vouloir tourner rapidement la page, les interrogations concernant la gouvernance du groupe et les risques liés aux exportations de technologies sensibles demeurent. Le retournement du conseil d'administration, en moins d'une semaine, pourrait également susciter des questions parmi les actionnaires.