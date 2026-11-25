Qu’en penser ?



Cette initiative illustre un nouveau problème posé par l’intégration croissante de l’intelligence artificielle dans les systèmes d’exploitation. Même lorsqu’une messagerie utilise un chiffrement de bout en bout, les informations affichées à l’écran peuvent devenir accessibles à d’autres applications. Le problème dépasse donc largement Signal et concerne potentiellement toutes les applications manipulant des données sensibles. Pour Apple, Google et Microsoft, l’enjeu sera de permettre aux assistants IA d’interagir avec les applications tout en respectant les limites fixées par leurs utilisateurs et leurs développeurs. Car les protections mises en place par Signal, aussi utiles soient-elles, ne constituent pas encore une garantie absolue de confidentialité.