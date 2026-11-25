Signal bloque l’accès de Siri et Gemini à vos conversations privées
Par Laurence - Publié le
Le chiffrement de bout en bout ne suffit plus à protéger les conversations face aux nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle. Signal vient donc de renforcer la sécurité de son application sur iPhone et Android, afin d’empêcher Siri, Gemini et d’autres assistants IA de lire les messages affichés à l’écran. Une mesure qui répond à des risques bien réels, même si elle présente encore certaines limites.
Signal est depuis longtemps réputé pour son attention particulière à la confidentialité des échanges. Mais l’arrivée des assistants IA capables d’analyser le contenu affiché à l’écran soulève de nouvelles questions. En effet, si le chiffrement de bout en bout empêche un tiers d’intercepter les messages pendant leur transmission, il ne protège pas nécessairement leur contenu une fois celui-ci affiché sur le smartphone ou l’ordinateur du destinataire.
Un assistant IA disposant des autorisations nécessaires pourrait ainsi lire une conversation pourtant chiffrée, puis transmettre certaines informations à des systèmes de traitement extérieurs à l’application. Et ce risque n’est pas seulement théorique. Selon une enquête de Reuters, l’agent IA Muse de Meta aurait notamment été capable d’accéder à des conversations Signal sur Mac et Android, en exploitant les autorisations de capture d’écran et d’accessibilité accordées par l’utilisateur.
Pour limiter ces risques, Signal étend désormais ses mécanismes de protection contre les captures d’écran aux assistants intelligents. Sur les iPhone fonctionnant sous iOS 27, la nouvelle option « Block Siri AI » est activée automatiquement à partir de Signal 8.37. Elle empêche les captures d’écran, les enregistrements vidéo de l’écran et certaines fonctionnalités permettant aux assistants IA d’analyser le contenu affiché dans l’application.
Cette restriction présente toutefois un inconvénient : les utilisateurs ne peuvent plus réaliser librement de captures de leurs propres conversations. Signal permet donc de désactiver cette protection depuis les réglages de confidentialité, soit définitivement, soit temporairement pendant dix minutes. Apple propose également une option permettant d’exclure certaines applications de l’accès à Siri, directement depuis les réglages d’iOS.
Sur Android, Signal 8.35.1 introduit également une protection contre les tentatives de lecture d’écran par Gemini et d’autres assistants IA. Son fonctionnement diffère toutefois de celui d’iOS. La sécurité de l’écran s’active automatiquement lorsqu’une tentative d’accès par un assistant est détectée, mais cette détection n’est pas garantie sur tous les appareils Android.
Sur Mac, la situation est encore plus compliquée. Signal indique ne pas disposer actuellement des outils nécessaires pour empêcher de manière fiable les captures d’écran effectuées par d’autres applications. La messagerie recommande donc aux utilisateurs de macOS d’exclure manuellement Signal des applications accessibles à Siri. L’entreprise avait déjà adopté une démarche similaire sur Windows 11, afin d’empêcher Recall, la fonctionnalité de Microsoft qui conserve des instantanés de l’activité de l’utilisateur, de capturer les conversations.
Au-delà de ces protections, Signal appelle les principaux éditeurs de systèmes d’exploitation à proposer des mécanismes permettant aux applications de contrôler plus précisément l’accès des intelligences artificielles à leurs contenus. Meredith Whittaker, présidente de Signal, reconnaît d’ailleurs que les solutions actuelles demeurent incomplètes. Le blocage des captures d’écran ne suffit pas à empêcher toutes les méthodes d’accès aux données, notamment lorsque les assistants disposent d’autres autorisations système.
Cette initiative illustre un nouveau problème posé par l’intégration croissante de l’intelligence artificielle dans les systèmes d’exploitation. Même lorsqu’une messagerie utilise un chiffrement de bout en bout, les informations affichées à l’écran peuvent devenir accessibles à d’autres applications. Le problème dépasse donc largement Signal et concerne potentiellement toutes les applications manipulant des données sensibles. Pour Apple, Google et Microsoft, l’enjeu sera de permettre aux assistants IA d’interagir avec les applications tout en respectant les limites fixées par leurs utilisateurs et leurs développeurs. Car les protections mises en place par Signal, aussi utiles soient-elles, ne constituent pas encore une garantie absolue de confidentialité.
Quand l’intelligence artificielle contourne le chiffrement
Signal est depuis longtemps réputé pour son attention particulière à la confidentialité des échanges. Mais l’arrivée des assistants IA capables d’analyser le contenu affiché à l’écran soulève de nouvelles questions. En effet, si le chiffrement de bout en bout empêche un tiers d’intercepter les messages pendant leur transmission, il ne protège pas nécessairement leur contenu une fois celui-ci affiché sur le smartphone ou l’ordinateur du destinataire.
Un assistant IA disposant des autorisations nécessaires pourrait ainsi lire une conversation pourtant chiffrée, puis transmettre certaines informations à des systèmes de traitement extérieurs à l’application. Et ce risque n’est pas seulement théorique. Selon une enquête de Reuters, l’agent IA Muse de Meta aurait notamment été capable d’accéder à des conversations Signal sur Mac et Android, en exploitant les autorisations de capture d’écran et d’accessibilité accordées par l’utilisateur.
Signal bloque Siri par défaut sur iPhone
Pour limiter ces risques, Signal étend désormais ses mécanismes de protection contre les captures d’écran aux assistants intelligents. Sur les iPhone fonctionnant sous iOS 27, la nouvelle option « Block Siri AI » est activée automatiquement à partir de Signal 8.37. Elle empêche les captures d’écran, les enregistrements vidéo de l’écran et certaines fonctionnalités permettant aux assistants IA d’analyser le contenu affiché dans l’application.
Cette restriction présente toutefois un inconvénient : les utilisateurs ne peuvent plus réaliser librement de captures de leurs propres conversations. Signal permet donc de désactiver cette protection depuis les réglages de confidentialité, soit définitivement, soit temporairement pendant dix minutes. Apple propose également une option permettant d’exclure certaines applications de l’accès à Siri, directement depuis les réglages d’iOS.
Une protection plus limitée sur Android et Mac
Sur Android, Signal 8.35.1 introduit également une protection contre les tentatives de lecture d’écran par Gemini et d’autres assistants IA. Son fonctionnement diffère toutefois de celui d’iOS. La sécurité de l’écran s’active automatiquement lorsqu’une tentative d’accès par un assistant est détectée, mais cette détection n’est pas garantie sur tous les appareils Android.
Sur Mac, la situation est encore plus compliquée. Signal indique ne pas disposer actuellement des outils nécessaires pour empêcher de manière fiable les captures d’écran effectuées par d’autres applications. La messagerie recommande donc aux utilisateurs de macOS d’exclure manuellement Signal des applications accessibles à Siri. L’entreprise avait déjà adopté une démarche similaire sur Windows 11, afin d’empêcher Recall, la fonctionnalité de Microsoft qui conserve des instantanés de l’activité de l’utilisateur, de capturer les conversations.
Signal interpelle Apple, Google et Microsoft
Au-delà de ces protections, Signal appelle les principaux éditeurs de systèmes d’exploitation à proposer des mécanismes permettant aux applications de contrôler plus précisément l’accès des intelligences artificielles à leurs contenus. Meredith Whittaker, présidente de Signal, reconnaît d’ailleurs que les solutions actuelles demeurent incomplètes. Le blocage des captures d’écran ne suffit pas à empêcher toutes les méthodes d’accès aux données, notamment lorsque les assistants disposent d’autres autorisations système.
Qu’en penser ?
Cette initiative illustre un nouveau problème posé par l’intégration croissante de l’intelligence artificielle dans les systèmes d’exploitation. Même lorsqu’une messagerie utilise un chiffrement de bout en bout, les informations affichées à l’écran peuvent devenir accessibles à d’autres applications. Le problème dépasse donc largement Signal et concerne potentiellement toutes les applications manipulant des données sensibles. Pour Apple, Google et Microsoft, l’enjeu sera de permettre aux assistants IA d’interagir avec les applications tout en respectant les limites fixées par leurs utilisateurs et leurs développeurs. Car les protections mises en place par Signal, aussi utiles soient-elles, ne constituent pas encore une garantie absolue de confidentialité.