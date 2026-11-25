Une IA pour organiser les publications enregistrées

Des recettes à la liste de courses !

Muse débarque également dans les messages privés

Qu’en penser ?



Avec ces nouvelles fonctionnalités, Meta poursuit sa stratégie consistant à intégrer l’intelligence artificielle directement dans ses applications, plutôt que de demander aux utilisateurs de passer systématiquement par un service distinct. Instagram constitue un terrain particulièrement adapté à cette approche, puisqu’il est déjà largement utilisé en pratique pour découvrir des produits, préparer des voyages ou rechercher des idées de recettes.



Cette évolution soulève néanmoins la question des données auxquelles l’assistant pourra accéder pour personnaliser ses réponses, notamment lorsqu’il interviendra dans les conversations privées. Pour le moment, aucune date de disponibilité en France ou plus largement en Europe n’a été communiquée.

Instagram permet depuis longtemps d’pour les consulter ultérieurement. Mais avec l’accumulation des contenus, en retrouver(comme cette super recette trouvée cet été et enfouie sous des mois de publications) peut rapidement devenir compliqué.Meta entend désormaisgrâce à Muse, son assistant personnel reposant sur l’intelligence artificielle. L’une des principales nouveautés concerne les, des dossiers dans lesquels on peut classer ses publications enregistrées. Jusqu’à présent, cette organisation nécessitait une intervention manuelle. Désormais, Muse pourra, en fonction du contenu des publications.Lorsqu’un utilisateur enregistrera une publication, Instagram pourra lui proposer de laisser Muse l’organiser. L’assistant pourra ainsiet créer des collections personnalisées. Et franchement, cela pourrait être bien pratique ! Mais cette fonctionnalité sera dans un premier temps réservée aux utilisateurs situés aux États-Unis et au Canada.Mais Muse ne se limite pas au classement des publications. Meta souhaite également. Par exemple, un utilisateur ayant sauvegardé plusieurs vidéos de recettes pourra demander à l’assistant de générer automatiquement une liste de courses, en regroupant les ingrédients nécessaires à leur préparation.À partir de publications consacrées à une destination, Muse pourra construire un itinéraire intégrant les lieux à visiter, les restaurants ou les activités repérés sur Instagram.L’assistant pourra égalementà partir de Reels consacrés à la mode ou retrouver des produits correspondant aux préférences de l’utilisateur. L’objectif est donc de faire évoluer Instagram au-delà de la simple consultation de photos et de vidéos, en permettant aux utilisateurs d’exploiter plus facilement les contenus qu’ils découvrent sur la plateforme.L’autre nouveauté concerne les messages privés d’Instagram., sous la forme d’une conversation classique. Les utilisateurs pourront lui transmettre une publication et lui poser des questions sur son contenu, un lieu ou un produit. Il sera par exemple possible de demander à Muse d’ajouter un café découvert sur Instagram à un itinéraire de voyage à Mexico, ou encore de rechercher une promotion à l’occasion du Black Friday.L’assistant pourra également aider les utilisateurs àde certaines conversations ou à obtenir un résumé des échanges qu’ils auraient manqués. Cette intégration évite surtout de devoir quitter Instagram pour ouvrir l’application Muse. Les conversations engagées depuis les messages privés seront d’ailleurs synchronisées avec cette dernière, où elles apparaîtront dans une discussion secondaire.