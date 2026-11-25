Claude transforme vos artefacts en vraies apps Mac, sans App Store ni Xcode
Par Vincent Lautier - Publié le
Anthropic vient de lancer "Install as app", une fonction en bêta sur Claude pour Mac et Windows. N'importe quel artefact bricolé dans une conversation peut maintenant devenir une vraie application de bureau, avec son icône, sa fenêtre et ses notifications, et même un accès à vos fichiers si vous l'y autorisez.
Jusqu'ici, un artefact Claude restait coincé dans l'app, dans un coin de la discussion. Maintenant vous décrivez l'outil voulu, vous le testez comme artefact, et un clic sur "Install as app" dans le menu de partage l'installe comme un logiciel à part entière, avec sa propre fenêtre. Vous pouvez même le partager à d'autres. Pas d'empaquetage, pas de signature de développeur, pas de clé API, puisque l'application se branche directement sur votre compte Claude et se met à jour toute seule dès que vous retouchez l'artefact derrière. Anthropic a montré le genre de choses possibles avec un éditeur d'images en calques, un gestionnaire de fichiers et un terminal épaulé par Claude.
C'est là que ça se corse, car une application installée peut réclamer trois niveaux d'accès bien distincts. Au plus bas, elle ne fait que ce qu'elle ferait dans un navigateur. Au cran au-dessus, elle demande des fonctions que Claude garde sous clé, comme les fenêtres toujours au premier plan, les raccourcis clavier globaux ou l'envoi de notifications. Et tout en haut, l'accès complet la laisse lancer des programmes et lire, modifier ou supprimer vos fichiers sans redemander la permission à chaque fois. Une autorisation ne vaut que pour la version en cours, donc Claude repose la question après chaque mise à jour, et cet accès complet reste réservé aux applications que vous avez vous-même créées. À noter quand même qu'Anthropic ne contrôle aucune de ces applications avant que vous ne les installiez.
La fonction arrive en bêta sur tous les plans. Attention quand même, chaque requête qu'une de ces applications envoie à Claude vient grignoter votre quota d'usage habituel. Côté entreprise c'est plus bordé, puisque les comptes Team l'activent par défaut mais gardent l'accès complet coupé, alors que les comptes Enterprise patientent jusqu'au feu vert d'un propriétaire, et les organisations sous HIPAA ou en déploiement hybride n'y ont pas droit du tout. Un dernier point, les Docs, Slides et Sheets de Claude ne s'installent pas, et il faut rester en ligne et connecté pour ouvrir la moindre app.
Fabriquer une vraie application Mac en la décrivant à voix haute, sans App Store, sans notarisation et sans toucher une ligne de Xcode, voilà le genre de raccourci qui a de quoi plaire. Le hic, c'est ce fameux accès complet qui lit, change et efface vos fichiers, sur un logiciel que personne chez Anthropic n'a relu avant vous. Pour un habitué du bac à sable d'Apple, l'écart est brutal. On gardera donc l'accès complet pour nos propres bricolages, et rien d'autre.
Si vous aimez bricoler vos propres outils avec Claude, jetez un œil à cet article sur les nouveautés de Claude face à ChatGPT, et suivez-nous sur Instagram pour ne rien rater.
Mais c'est quoi l'idée ?
Jusqu'ici, un artefact Claude restait coincé dans l'app, dans un coin de la discussion. Maintenant vous décrivez l'outil voulu, vous le testez comme artefact, et un clic sur "Install as app" dans le menu de partage l'installe comme un logiciel à part entière, avec sa propre fenêtre. Vous pouvez même le partager à d'autres. Pas d'empaquetage, pas de signature de développeur, pas de clé API, puisque l'application se branche directement sur votre compte Claude et se met à jour toute seule dès que vous retouchez l'artefact derrière. Anthropic a montré le genre de choses possibles avec un éditeur d'images en calques, un gestionnaire de fichiers et un terminal épaulé par Claude.
Jusqu'où ça va dans votre Mac
C'est là que ça se corse, car une application installée peut réclamer trois niveaux d'accès bien distincts. Au plus bas, elle ne fait que ce qu'elle ferait dans un navigateur. Au cran au-dessus, elle demande des fonctions que Claude garde sous clé, comme les fenêtres toujours au premier plan, les raccourcis clavier globaux ou l'envoi de notifications. Et tout en haut, l'accès complet la laisse lancer des programmes et lire, modifier ou supprimer vos fichiers sans redemander la permission à chaque fois. Une autorisation ne vaut que pour la version en cours, donc Claude repose la question après chaque mise à jour, et cet accès complet reste réservé aux applications que vous avez vous-même créées. À noter quand même qu'Anthropic ne contrôle aucune de ces applications avant que vous ne les installiez.
Sur quels comptes
La fonction arrive en bêta sur tous les plans. Attention quand même, chaque requête qu'une de ces applications envoie à Claude vient grignoter votre quota d'usage habituel. Côté entreprise c'est plus bordé, puisque les comptes Team l'activent par défaut mais gardent l'accès complet coupé, alors que les comptes Enterprise patientent jusqu'au feu vert d'un propriétaire, et les organisations sous HIPAA ou en déploiement hybride n'y ont pas droit du tout. Un dernier point, les Docs, Slides et Sheets de Claude ne s'installent pas, et il faut rester en ligne et connecté pour ouvrir la moindre app.
On en dit quoi ?
Fabriquer une vraie application Mac en la décrivant à voix haute, sans App Store, sans notarisation et sans toucher une ligne de Xcode, voilà le genre de raccourci qui a de quoi plaire. Le hic, c'est ce fameux accès complet qui lit, change et efface vos fichiers, sur un logiciel que personne chez Anthropic n'a relu avant vous. Pour un habitué du bac à sable d'Apple, l'écart est brutal. On gardera donc l'accès complet pour nos propres bricolages, et rien d'autre.
Si vous aimez bricoler vos propres outils avec Claude, jetez un œil à cet article sur les nouveautés de Claude face à ChatGPT, et suivez-nous sur Instagram pour ne rien rater.