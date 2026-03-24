Claude peut contrôler votre Mac à votre place
Par Laurence - Publié le
L’IA franchit une nouvelle étape. Même si la firme est dans le viseur de Donald Trump, Anthropic vient d’annoncer une fonctionnalité qui permet à son assistant Claude de prendre le contrôle d’un Mac pour exécuter des tâches à votre place.
Concrètement, Claude peut tout faire à notre place, avec apparemment le même niveau qu'OpenClaw désormais propriété d'OpenAI. Ce dernier fonctionne en local et s’intègre à des applications de messagerie comme WhatsApp ou Telegram, en s’appuyant sur un système de “skills” modulaires pour automatiser des tâches variées, du tri de fichiers à la navigation web. Cette approche est puissante, mais assez complexe à configurer et sécuriser.
Face à cela, Anthropic adopte une stratégie beaucoup plus encadrée avec Claude. L’assistant repose sur un modèle basé sur les autorisations : chaque interaction avec une application nécessite une validation explicite de l’utilisateur. Il entend ainsi rassurer sur les enjeux de sécurité, mais aussi limiter les dérives. Autre différence notable, cette première version reste pour l’instant exclusive à macOS, là où OpenClaw se veut plus universel, compatible avec macOS, Windows et Linux.
Il peut désormais cliquer, naviguer et interagir avec l’interface, ouvrir et modifier des fichiers, ou encore utiliser des applications comme un utilisateur humain. Dans la vidéo officielle, la démonstration montre un assistant capable de manipuler macOS en temps réel, en reproduisant les actions classiques : souris, clavier, navigation. Une fonction baptisée
Cette nouveauté s’intègre dans plusieurs outils : Claude Cowork pour les tâches quotidiennes et Claude Code pour le développement. Mais Anthropic va encore plus loin avec une fonction appelée Dispatch, qui permettrait de piloter ces actions depuis un smartphone.
En clair, on peut demander une tâche depuis son téléphone et laisser Claude l’exécuter sur son Mac (c'est bon, Apple n'a plus besoin de plancher sur un Siri intelligente, d'autres l'ont fait à sa place ?).
Avec cette annonce, Anthropic rejoint une tendance forte : celle des agents IA capables d’agir directement sur un ordinateur. On retrouve déjà des initiatives similaires chez OpenAI, Perplexity AI ou encore Meta. Le but est simple : il s'agit de dépasser le simple chatbot pour créer un assistant capable d’exécuter des tâches complètes de manière autonome.
Mais attention, la fonction n'est pas encore pour tout le monde : elle est disponible pour le moment en version limitée et expérimental sur macOS, réservée aux abonnés Claude Pro et Max. Mais cette phase de test semble logique, compte tenu des enjeux : en terme de sécurité, de contrôle des actions ou encore de fiabilité des automatisations.
Avec cette capacité à contrôler un Mac, Claude franchit un cap stratégique. L’IA ne se contente plus de répondre : elle agit. Une évolution majeure qui pourrait transformer notre manière d’utiliser un ordinateur… et relancer la course entre les géants de l’IA pour devenir le véritable “assistant universel”.
Une IA qui agit directement sur votre ordinateur
Concrètement, Claude peut tout faire à notre place, avec apparemment le même niveau qu'OpenClaw désormais propriété d'OpenAI. Ce dernier fonctionne en local et s’intègre à des applications de messagerie comme WhatsApp ou Telegram, en s’appuyant sur un système de “skills” modulaires pour automatiser des tâches variées, du tri de fichiers à la navigation web. Cette approche est puissante, mais assez complexe à configurer et sécuriser.
Face à cela, Anthropic adopte une stratégie beaucoup plus encadrée avec Claude. L’assistant repose sur un modèle basé sur les autorisations : chaque interaction avec une application nécessite une validation explicite de l’utilisateur. Il entend ainsi rassurer sur les enjeux de sécurité, mais aussi limiter les dérives. Autre différence notable, cette première version reste pour l’instant exclusive à macOS, là où OpenClaw se veut plus universel, compatible avec macOS, Windows et Linux.
Il peut désormais cliquer, naviguer et interagir avec l’interface, ouvrir et modifier des fichiers, ou encore utiliser des applications comme un utilisateur humain. Dans la vidéo officielle, la démonstration montre un assistant capable de manipuler macOS en temps réel, en reproduisant les actions classiques : souris, clavier, navigation. Une fonction baptisée
computer usagetransforme même Claude en véritable agent autonome.
Cowork, Code… et même un contrôle à distance
Cette nouveauté s’intègre dans plusieurs outils : Claude Cowork pour les tâches quotidiennes et Claude Code pour le développement. Mais Anthropic va encore plus loin avec une fonction appelée Dispatch, qui permettrait de piloter ces actions depuis un smartphone.
En clair, on peut demander une tâche depuis son téléphone et laisser Claude l’exécuter sur son Mac (c'est bon, Apple n'a plus besoin de plancher sur un Siri intelligente, d'autres l'ont fait à sa place ?).
Une nouvelle bataille des agents IA
Avec cette annonce, Anthropic rejoint une tendance forte : celle des agents IA capables d’agir directement sur un ordinateur. On retrouve déjà des initiatives similaires chez OpenAI, Perplexity AI ou encore Meta. Le but est simple : il s'agit de dépasser le simple chatbot pour créer un assistant capable d’exécuter des tâches complètes de manière autonome.
Mais attention, la fonction n'est pas encore pour tout le monde : elle est disponible pour le moment en version limitée et expérimental sur macOS, réservée aux abonnés Claude Pro et Max. Mais cette phase de test semble logique, compte tenu des enjeux : en terme de sécurité, de contrôle des actions ou encore de fiabilité des automatisations.
Qu'en penser ?
Avec cette capacité à contrôler un Mac, Claude franchit un cap stratégique. L’IA ne se contente plus de répondre : elle agit. Une évolution majeure qui pourrait transformer notre manière d’utiliser un ordinateur… et relancer la course entre les géants de l’IA pour devenir le véritable “assistant universel”.