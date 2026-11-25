50 milliards d’euros pour les technologies européennes

Un euro public pour attirer six euros supplémentaires

L’Europe veut réduire son retard face aux États-Unis et à la Chine

Un projet inscrit dans une stratégie plus large

Qu’en penser ?



Avec ce fonds de 50 milliards d’euros, l’Union européenne entend répondre à l’un de ses principaux handicaps technologiques : sa difficulté à transformer ses innovations scientifiques en champions industriels. L’initiative pourrait permettre à certaines entreprises européennes de conserver leur indépendance et de poursuivre leur croissance sans dépendre systématiquement de capitaux étrangers. Mais son efficacité dépendra surtout de la rapidité avec laquelle les financements pourront être mobilisés. Face aux investissements massifs des États-Unis et de la Chine, un fonds opérationnel seulement en 2028 pourrait déjà arriver tardivement dans certains secteurs, notamment l’intelligence artificielle.

La Commission européenne souhaite franchir une nouvelle étape dans sa stratégie de souveraineté technologique. Présenté ce mercredi par Henna Virkkunen, vice-présidente exécutive de la Commission chargée de la souveraineté technologique, le projet prévoit la création d’unBaptisé(STEF), ce dispositif aurait pour mission de soutenir les entreprises européennes spécialisées dans les technologies jugées stratégiques : intelligence artificielle, informatique quantique, semi-conducteurs et infrastructures numériques.Contrairement aux programmes européens reposant principalement sur des subventions et des prêts, ce fonds pourrait, notamment pour accompagner leur développement industriel.L’objectif est de répondre à une difficulté récurrente : l’Europe dispose de laboratoires performants et de nombreuses start-up innovantes, mais peine à financer leur croissance à grande échelle. Certaines entreprises sont ainsi contraintes de rechercher des capitaux aux États-Unis ou en Asie.Selon les informations du, la Commission envisagerait un mécanisme permettant de mobiliser jusqu’à six euros supplémentaires pour chaque euro public investi. Le fonds pourrait bénéficier d’une gestion indépendante des institutions politiques, avec la participation de la Banque européenne d’investissement.Le financement, la gouvernance et les modalités d’intervention doivent encore être précisés. Le dispositif pourrait devenir opérationnel à partir de 2028, dans le cadre du prochain budget pluriannuel européen.Cette initiative intervient alors que. Au niveau de l’intelligence artificielle, les entreprises américaines bénéficient de financements considérables, notamment pour développer leurs modèles et construire les infrastructures nécessaires à leur fonctionnement.Le déséquilibre est également visible dans l’informatique quantique. Selon les chiffres rapportés par Reuters, les start-up européennes du secteur avaient attiré environL’Europe possède pourtant près d’un tiers des jeunes entreprises mondiales spécialisées dans ces technologies. Le nouveau fonds pourrait notamment bénéficier à des sociétés françaises comme Alice & Bob ou Pasqal, qui développent leurs propres technologies quantiques.Cette annonce accompagne également la présentation du, une initiative destinée à. Bruxelles souhaite accélérer le passage de la recherche à la commercialisation, développer les capacités de production et sécuriser les chaînes d’approvisionnement. L’enjeu concerne également la cybersécurité, avec le