Quand une cyberattaque perturbe la chaîne de l’information

Un incident aux conséquences internationales

Les pirates ont-ils eu accès à des informations sensibles ?

Qu’en penser ?



Cette cyberattaque rappelle à quel point les médias sont dépendants des infrastructures numériques des grandes agences de presse. Si l’AFP a rapidement mis en place des solutions alternatives pour assurer la diffusion de ses contenus, l’enquête devra déterminer l’étendue de l’intrusion et ses éventuelles conséquences sur les données de l’agence.

Pour de nombreux médias, les agences de presse constituent une source essentielle d’informations et d’illustrations. Une photographie d’un événement international, les premières images d’une conférence de presse ou une vidéo destinée à accompagner un article proviennent souvent de ces services professionnels. C’est précisémentSelon un message adressé en interne par la direction de l’AFP, et relayé notamment par, une intrusion informatique a été constatée jeudi vers 1 h 30. L’incident a conduit les responsables techniques à, l’une des principales interfaces de consultation des contenus visuels de l’agence.Cette décision préventive vise à empêcher que l’accès à la plateforme ne présente unpendant les vérifications techniques. Les abonnés ont été orientés vers d’autres moyens de récupération des contenus, sans qu’un calendrier de remise en service ait été communiqué.L’AFP occupe une place particulière dans l’écosystème médiatique. Avecet, elle appartient au cercle restreint des grandes agences d’information internationales. Son réseau comprendrépartis dans le monde, avec quelque. Ses équipes travaillent dans six langues pour alimenter en permanence les médias abonnés.. En 2025, l’agence indiquait diffuser quotidiennement, en moyenne, 2 300 dépêches, 3 000 photographies et 300 vidéos. La défaillance d’un service de consultation peut donc se répercuter sur un grand nombre de publications, parfois simultanément. Pour les rédactions, la difficulté ne réside pas nécessairement dans l’impossibilité de publier, maisAu-delà des difficultés opérationnelles, la question porte désormais sur ce que les auteurs de l’intrusion ont réellement pu atteindre.. Mais à ce stade, cela ne permet cependant pas d’exclure définitivement une compromission. Les investigations doivent notamment, les systèmes auxquels les intrus ont éventuellement eu accès et les actions réalisées avant leur détection.Aucun groupe de pirates n’a été identifié publiquement et aucun élément disponible ne permet de privilégier la piste d’un rançongiciel. Il serait donc prématuré de rapprocher cet incident d’une campagne de cyberextorsion ou d’évoquer une fuite de données sans éléments supplémentaires.