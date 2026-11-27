Cyberattaque contre l’AFP : quand les pirates perturbent toute la chaîne de l’information
Par Laurence - Publié le
Une cyberattaque contre l’Agence France-Presse (AFP) a entraîné l’interruption d’un service utilisé quotidiennement par les rédactions du monde entier. Depuis jeudi 26 novembre, les journalistes ne peuvent plus accéder normalement à AFP Forum, l’interface permettant notamment de récupérer les photographies et les vidéos de l’agence. Si des solutions de remplacement ont été proposées, les circonstances de cette intrusion demeurent inconnues.
Pour de nombreux médias, les agences de presse constituent une source essentielle d’informations et d’illustrations. Une photographie d’un événement international, les premières images d’une conférence de presse ou une vidéo destinée à accompagner un article proviennent souvent de ces services professionnels. C’est précisément cette chaîne de distribution qui a été perturbée dans la nuit du 25 au 26 novembre.
Selon un message adressé en interne par la direction de l’AFP, et relayé notamment par Le Figaro, une intrusion informatique a été constatée jeudi vers 1 h 30. L’incident a conduit les responsables techniques à désactiver AFP Forum, l’une des principales interfaces de consultation des contenus visuels de l’agence.
Cette décision préventive vise à empêcher que l’accès à la plateforme ne présente un risque supplémentaire pendant les vérifications techniques. Les abonnés ont été orientés vers d’autres moyens de récupération des contenus, sans qu’un calendrier de remise en service ait été communiqué.
L’AFP occupe une place particulière dans l’écosystème médiatique. Avec Reuters et Associated Press, elle appartient au cercle restreint des grandes agences d’information internationales. Son réseau comprend 210 bureaux répartis dans le monde, avec quelque 1 840 journalistes de 135 nationalités. Ses équipes travaillent dans six langues pour alimenter en permanence les médias abonnés.
L’importance de cette infrastructure se mesure également au volume des contenus produits. En 2025, l’agence indiquait diffuser quotidiennement, en moyenne, 2 300 dépêches, 3 000 photographies et 300 vidéos. La défaillance d’un service de consultation peut donc se répercuter sur un grand nombre de publications, parfois simultanément. Pour les rédactions, la difficulté ne réside pas nécessairement dans l’impossibilité de publier, mais dans la perte temporaire d’un accès direct à des ressources intégrées à leurs méthodes de travail.
Au-delà des difficultés opérationnelles, la question porte désormais sur ce que les auteurs de l’intrusion ont réellement pu atteindre. L’agence n’a signalé aucune extraction de fichiers ni divulgation d’informations personnelles. Mais à ce stade, cela ne permet cependant pas d’exclure définitivement une compromission. Les investigations doivent notamment établir le point d’entrée utilisé, les systèmes auxquels les intrus ont éventuellement eu accès et les actions réalisées avant leur détection.
L’AFP s’est entourée de spécialistes extérieurs pour conduire ces analyses. Aucun groupe de pirates n’a été identifié publiquement et aucun élément disponible ne permet de privilégier la piste d’un rançongiciel. Il serait donc prématuré de rapprocher cet incident d’une campagne de cyberextorsion ou d’évoquer une fuite de données sans éléments supplémentaires.
Cette cyberattaque rappelle à quel point les médias sont dépendants des infrastructures numériques des grandes agences de presse. Si l’AFP a rapidement mis en place des solutions alternatives pour assurer la diffusion de ses contenus, l’enquête devra déterminer l’étendue de l’intrusion et ses éventuelles conséquences sur les données de l’agence.
Quand une cyberattaque perturbe la chaîne de l’information
Pour de nombreux médias, les agences de presse constituent une source essentielle d’informations et d’illustrations. Une photographie d’un événement international, les premières images d’une conférence de presse ou une vidéo destinée à accompagner un article proviennent souvent de ces services professionnels. C’est précisément cette chaîne de distribution qui a été perturbée dans la nuit du 25 au 26 novembre.
Selon un message adressé en interne par la direction de l’AFP, et relayé notamment par Le Figaro, une intrusion informatique a été constatée jeudi vers 1 h 30. L’incident a conduit les responsables techniques à désactiver AFP Forum, l’une des principales interfaces de consultation des contenus visuels de l’agence.
Cette décision préventive vise à empêcher que l’accès à la plateforme ne présente un risque supplémentaire pendant les vérifications techniques. Les abonnés ont été orientés vers d’autres moyens de récupération des contenus, sans qu’un calendrier de remise en service ait été communiqué.
Un incident aux conséquences internationales
L’AFP occupe une place particulière dans l’écosystème médiatique. Avec Reuters et Associated Press, elle appartient au cercle restreint des grandes agences d’information internationales. Son réseau comprend 210 bureaux répartis dans le monde, avec quelque 1 840 journalistes de 135 nationalités. Ses équipes travaillent dans six langues pour alimenter en permanence les médias abonnés.
L’importance de cette infrastructure se mesure également au volume des contenus produits. En 2025, l’agence indiquait diffuser quotidiennement, en moyenne, 2 300 dépêches, 3 000 photographies et 300 vidéos. La défaillance d’un service de consultation peut donc se répercuter sur un grand nombre de publications, parfois simultanément. Pour les rédactions, la difficulté ne réside pas nécessairement dans l’impossibilité de publier, mais dans la perte temporaire d’un accès direct à des ressources intégrées à leurs méthodes de travail.
Les pirates ont-ils eu accès à des informations sensibles ?
Au-delà des difficultés opérationnelles, la question porte désormais sur ce que les auteurs de l’intrusion ont réellement pu atteindre. L’agence n’a signalé aucune extraction de fichiers ni divulgation d’informations personnelles. Mais à ce stade, cela ne permet cependant pas d’exclure définitivement une compromission. Les investigations doivent notamment établir le point d’entrée utilisé, les systèmes auxquels les intrus ont éventuellement eu accès et les actions réalisées avant leur détection.
L’AFP s’est entourée de spécialistes extérieurs pour conduire ces analyses. Aucun groupe de pirates n’a été identifié publiquement et aucun élément disponible ne permet de privilégier la piste d’un rançongiciel. Il serait donc prématuré de rapprocher cet incident d’une campagne de cyberextorsion ou d’évoquer une fuite de données sans éléments supplémentaires.
Qu’en penser ?
Cette cyberattaque rappelle à quel point les médias sont dépendants des infrastructures numériques des grandes agences de presse. Si l’AFP a rapidement mis en place des solutions alternatives pour assurer la diffusion de ses contenus, l’enquête devra déterminer l’étendue de l’intrusion et ses éventuelles conséquences sur les données de l’agence.