Toujours pas de mini-LED pour le prochain iPad Pro 11 pouces ?

des écrans plus grands et plus chers

tout du moins pas cette année

Le prochain iPad Pro 11 pouces sera-t-il mini-LED ou pas ? Là est la question sur laquelle Ross Young aime bien revenir ces derniers temps.Pour lui, il n'est plus question d'un iPad Pro 11 pouces mini-LED(2024 ?). Il s'attend en revanche à un écran mini-LED 5K de 27 pouces, qui pourrait être lancé en juin avec le Mac Pro Enfin, dans la série des rumeurs et d'après, les prochains iPad Pro devraient avoir des écrans OLED LTPO (de faible consommation d'énergie), ce qui pourrait permettre. Pour le moment, les iPad Pro prennent déjà en charge la technologie ProMotion depuis 2017, mais avec un taux de rafraîchissement variable entre 24 Hz et 120 Hz.