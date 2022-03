Revue de presse de l'iPad Air 5 : un air de Pro ?

Peek Performance

une caractéristique pratique

bougez souvent devant votre écran

assez proche des débits de la 4G sans les ondes millimétriques

limitée par les possibilités d'iPadOS

Pour rappel, avec l'i Pad Air 5 (revu lors de la dernière génération et se rapprochant de l'iPad Pro), eavec une partie CPU 60% plus rapide que la génération précédente, et un GPU deux fois plus performant. L'iPad Air 5 propose toujours Touch ID, et embarque la 5G (sans les ondes millimétriques), le Wi-Fi 6, et un capteur 12 MP ultra grand angle en façade avec la fonctionnalité cadre centré.mais dispose cette année d'un port USB-C 10 Gb/s, deux fois plus rapide que le modèle précédent. Côté capacité, la nouvelle venue se décline en 64 et 256 Go (il n'y a malheureusement pas d'entre-deux).. Ainsi, si la puissance de la puce M1 fait l'unanimité et permettra à l'iPad Air 5 de s'offrir une longue carrière et de nombreuses mises à jour, sa capacité de base de 64 Go semble un peu juste de nos jours (bien qu'elle puisse suffire à certains utilisateurs, il faudra simplement connaître ses propres besoins sur ce point), et(30€)(cette fois avec 128 Go de base) qui sont également mieux équipés, que ce soit grâce à leur dalle ProMotion plus lumineuse (voire mini-LED pour le 12,9 pouces), leurs capacités photographiques, ou leur port Thunderbolt offrant plus de possibilités.L'évolution depuis le modèle précédent est toutefois bonne à prendre, que ce soit pour l'apport de la caméra avec cadre centré,selon Nathan Ingraham d' Engadget mais qui ne sera toutefois utile que si vous, l'arrivée de la 5G qui semble toutefoisselon Scott Stein de CNET , et bien sûr la (sur)puissance de la puce M1, qui serait d'ailleursselon Dan Selfert de The Verge Enfin, plusieurs journalistes, comme l'Apple Pencil 2 ( 129€ ) et le Magic Keyboard ( 339€) , mais cela vaut également pour les iPad Pro qui partagent d'ailleurs ces accessoires avec le nouveau venu.