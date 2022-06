L'iPad Pro 1ère génération sera bientôt obsolète pour Apple ! (l'Apple TV HD aussi ?)

et avait fait quelques pas sur le chemin du Mac tactile

Sorti en novembre 2015, l'iPad Pro était doté d'unqui était nettement plus grand que l'écran de 9,7 pouces des précédents iPad . A cette occasion, Cupertino avait introduit: le Smart Keyboard pour iPad (via le Smart Connector) et surtout l' Apple Pencil . La firme avait ainsi fait de l' iPad Pro , un concurrent direct des tablettes hybrides, comme la Surface de Microsoft (.).L'iPad Pro d'origine était équipé de la puce A9X, d'un appareil photo arrière de 8 mégapixels, d'un bouton avec Touch ID et de quatre haut-parleurs.Enfin du côté des futurs vieux produits d'Apple,. Cette dernière serait également classée comme vintage à la fin du mois, bien qu'Apple continue à la vendre avec 32 Go de stockage !Passés 5 ans, les produits sont. Une fois que les produits franchissent la barre fatidique des sept ans, ils sont considérés comme. Ces modèles pourront encore bénéficier du SAV, dans la limite des pièces disponibles. Cette prestation sera effective aussi bien dans les Apple Store , que les fournisseurs de services agréés.